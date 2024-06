– Noen pasienter går med litt forhøya nivåer av «giftstoffer» i kroppen hele tida. Men symptomene kommer gjerne anfallsvis når det blir økning i disse verdiene. Da får de det vi kaller et porfyrianfall, forklarer overlege Elin Storjord ved Nordlandssykehuset.

Porfyri er en arvelig metabolsk sykdom.

– Hvis noen merker at et AIP-anfall er på vei, at det begynner å murre i magen, så er de faktisk anbefalt å ta inn vanlig sukker. Sukkerbiter eller Cola eller lignende.

Og hvis de kommer på sykehus, så får de gjerne glukose, altså sukker, intravenøst. De får også andre behandlinger som hermaginat (Normosang) hos oss.

Er dette en alvorlig sykdom?

– Det kan potensielt være en alvorlig sykdom. Hvis du går med høye nivåer av det som kalles PBG og ALA i kroppen over lang tid, så er det økt risiko for å få kreft i levra. Faktisk såpass betydelig økt risiko at pasientene anbefales å ta ultralyd av lever to ganger i året etter fylte 50 år. Og så er det også en viss risiko for å få nyreskade hvis man går med sånne høye verdier.

– Det er også en økt risiko i seg sjøl, det å få AIP-anfall. Hvis du først blir lagt inn på sykehus og det er et virkelig alvorlig anfall, så er det ikke bare det at det er veldig ubehagelig at du får sterke magesmerter, oppkast og kvalme, men du kan potensielt få lammelser som rammer pustemuskulaturen, så du ikke får pust og trenger respiratorbehandling osv.

Storjord sier det er viktig å kjenne til at man har sykdommen og at det finnes behandling. Men ikke alle blir syke.

– En del av de som har genvarianten for AIP blir aldri syke, mens enkelte andre har mange og nærmest kroniske plager. Selv om kjente utløsende faktorer er en del årsaken, er det med all sannsynlighet flere og hittil ukjente tilleggsfaktorer som beskytter eller forverrer sykdommen. Dette må også forskes videre på.

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) ved Haukeland universitetssjukehus gir informasjon og veiledning til pasienter og fagfolk.