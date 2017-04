Nobelprisvinneren med hjernekonsert på Starmus

I samarbeid med TrondheimSolistene skal hjerneforsker og nobelprisvinner, May-Britt Moser, ta musikken i bruk for å fortelle hva som skjer i hjernen når folk rammes av demens og alzheimers sykdom. Forestillingen fremføres under Starmus-festivalen i Trondheim i juni.

– Vi har alle en hjerne som gjør at man tenker at dette handler egentlig om en selv. Og alle kjenner vi mennesker som har hatt celledød som har resultert i funksjonell utfall som at de for eksempel får problemer med å finne frem og miste hukommelsen, sier Moser.

Forslag fra Brian May

Ifølge Moser er forestillingen en rørende historie om en bestemor som mister hjerneceller og får funksjonsutfall.

Det å kunne bruke andre virkemidler for å forklare vitenskap var noe grunnleggerne av Starmus-festivalen, professor Garik Israelian og Queen-gitarist og astrofysiker Brian May, hadde lyst til å få til.

– Dette er så spennende! Det er liksom ikke en elite som skal sitte der og nyte musikk og forskning. Dette her er folket sitt, sier Moser.

Verdens fremste forskere

Karl A. Olsson, prosjektkoordinator for Starmus, NTNU, ser frem til en stor festival med verdens største vitenskapsmenn på besøk i Trondheim i sommer. Foto: Grete Thobroe / NRK

En mengde nobelprisvinnere og verdens mest innflytelsesrike forskere kommer til Trondheim for å holde foredrag om universet for folk flest.

Blant dem er astronaut, Buzz Aldrin, som var den andre personen som satte sin fot på månen, og den akademiske superstjernen og musikkelskeren, Steven Hawking.

Verdens fremste hjerner skal altså samles i Trondheim i løpet av en uke

– Det er veldig spesielt. Vi har lett rundt i verden og vi har ikke sett noen andre vitenskapsfestivaler som har en sånn oppstilling av foredragsholdere som det vi har, sier Karl A. Olsson, prosjektkoordinator for Starmus, NTNU.

Hawking mest populær

Steven Hawking er en av festivalens største navn. Foto: Matt Dunham / Ap

Han er entusiastisk og stolt over det festivalen har fått til på få måneder.

– Vi ser at det er interesse spesielt for Steven Hawking blant barn og unge i byen, sier Olsson.

Målet med Starmus er å spre kunnskap og å kunne inspirere den oppvoksende generasjonen. Musikken er også en viktig del, ifølge Olsson.

– Det kommer til å skje ting over hele byen. Vi har store områder på torget, det skal være arrangement på Litteraturhuset og vi skal ha konserter på Dokkhuset.

Men foredraget til Steven Hawking håper arrangørene å kunne sette opp utendørs. Der kommer det altså billetter i tillegg, ifølge arrangørene.