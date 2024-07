Klokken tikker for astronauter med skadet romfartøy

Da de reiste fra jorden oppsto det en rekke tekniske problemer med romfartøyet. Starliner er avhengig av små rakettmotorer som holder den i riktig posisjon.

Fartøyet er spesielt avhengig av disse motorene når den skal vende tilbake til jorden.

VITALE: Starliner har 28 av disse MR-104J-rakettmotorene i stillingskontrollsystemet. Fem av dem sviktet på turen til Den internasjonale romstasjonen. Foto: Aerojet Rocketdyne

Dersom Starliner er i feil posisjon når den skal bremse ned for å komme inn i den tykkere delen av atmosfæren, vil det trolig gå galt.

Romfartøyet kan brenne opp, eller det kan bli værende i rommet uten mulighet for å vende tilbake.

Det som skulle vært åtte dager på den internasjonale romstasjonen, er nå blitt over 40 dager.

Nasa har veldig sterke krav til sikkerhet. Organisasjonen ønsker ikke å bruke et romfartøy det knyttes tvil til. De to astronautene må derfor bruke et annet romfartøy til å komme seg hjem dersom en slik tvil finnes.

DEL AV BESETNINGEN: Suni Williams og Butch Wilmore i ferd med å reparere ett av toalettene i Den internasjonale romstasjonen. De må regne med et langt opphold. Foto: Nasa

Lekkasje

Problemene kommer på toppen av en rekke andre som har rammet Starliner-programmet. Det er giganten Boeing som bygger Starliner.

Dette var første gangen de skulle transportere mennesker med Starliner. Målet var å vise at produktet fungerte som bestilt. Det har Boeing ikke greid.

I tillegg lekker det heliumgass fra Starliner. Gassen trenger fartøyet for å få rakettmotorene til å fungere.

Nasa mener lekkasjene er så små at det skal være nok helium for et lengre opphold ved stasjonen.

De mange problemene med Starliner har gitt opphav til en god del sleivspark mot fartøyet og Boeing. En godt profilert bidragsyter til rom-humor er nordmannen Ulrik Falk-Petersen.

TØYSET MED: De mange problemene Starliner opplever har ført til mye humor blant romfartsinteresserte. Dette er tegnet av nordmannen Ulrik Falk-Petersen, Foto: Ulrik Falk-Petersen/Daily Hopper

Kule varmt

Fem av motorene ble for varme og slo seg av under ferden opp til Den internasjonale romstasjonen, ISS.

– Vi merket at skykraften og kontrollen ble dårligere, så da tok jeg over kontrollen fra autopiloten, forteller astronaut Butch Wilmore til pressen.

LITT VEL LENGE: Butch Wilmore og Suni Williams holder pressekonferanse i Den internasjonale romstasjonen. Der blir de værende inntil Nasa finner en løsning på deres hjemtur til jorden. Foto: Nasa

Etter flere runder med testing tok autopiloten over igjen og styrte romskipet inn til en vellykket kobling med ISS. Det greide den til tross for svakhetene med motorene. Fartøyet har vært koblet til ISS siden da, mens ingeniørene på bakken har klødd seg i hodet.

Finner ikke feilen

En kopi av rakettmotorene er testet på jorden. Nasa gjennomførte den samme serien av avfyringer som Starliner hadde gjort. De greide ikke å reprodusere feilen.

FUNGERER ELLERS GREIT: Starliner koblet til Den internasjonale romstasjonen mens den flyr over Libya. Egypt og Nil-deltaet er i bakgrunnen. Foto: Nasa

– Temperaturen vi fikk var ikke helt den vi hadde håpet på, forteller Steve Stich til pressen. Han leder Nasa-kontoret for kommersiell menneskelig romfart.

Nasa skal fortsette testingen. De ønsker å få til det samme som skjedde i rommet. Da kan de undersøke motoren og se om den har fått skader. Minst én av motorene i rommet ble skadet av den høye temperaturen. Det har testingen i rommet vist.

TRYGG HAVN: Den internasjonale romstasjonen har godt nok plass for gjester. De to Starliner-astronautene har blitt satt i arbeid. Foto: Nasa

Tidsfrist

Målet med all testingen er å finne ut om det er trygt å sende de to astronautene tilbake med Starliner. Finner Nasa at det en akseptabel risiko knyttet til en hjemtur med Starliner, så kan det skje i midten av august, opplyser leder Stich.

Nasa er åpne på at det er en klokke som tikker. Batteriene på Starliner er bare godkjent for 45 dager etter oppskytning. Den tidsfristen nærmer seg med stormskritt.

– Batteriene oppfører seg bra, så vi får se hva vi kan gjøre med den godkjennelsen, sier Stich.

ALTERNATIVET: Et Dragon romfartøy fra SpaceX på startrampen i Florida på toppen av en Falcon 9-rakett. Foto: SpaceX

Kanskje tilbake med noe annet

Nasa sier at de ser på alternativer til Starliner, men at de antar at astronautene Williams og Wilmore vil komme tilbake med Starliner. Det vil si, dersom ikke testingen avdekker at det ikke vil være trygt.

Alternativet er mest trolig å bruke en Dragon fra SpaceX. Den løsningen ble litt mer komplisert i forrige uke. Da sviktet bæreraketten til Dragon, Falcon 9 for første gang på ti år.

Falcon 9 er satt på bakken inntil en gransking er gjennomført.

MER FRA HOPPER: Det er likevel alvorlig for romfartsbransjen at den suverent mest brukte romraketten i verden er satt på bakken. Foto: Ulrik Falk-Petersen/Daily Hopper

Det er allerede en Dragon ved romstasjonen, men den er livbåten til besetningen som dro opp i rommet med den. Så det er lite trolig at Starliner-astronautene får låne den.

Det betyr at dersom Starliner blir underkjent, så kan det ta mange måneder før de to kan komme hjem fra rommet.