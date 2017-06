Ni nye storkommuner i Trøndelag

Det ble en lang og opphettet debatt i Stortinget som varte fra klokka 10 til klokka 19.30 før vedtaket skulle fattes.

Stortinget har gitt klarsignal til at antallet kommuner i Norge reduseres fra 428 til 354 kommuner.

Over 90 kommuner har sagt seg villig til frivillig sammenslåing, men 32 kommuner blir til ni ved bruk av tvang.

Dette er de nye kommunene i Trøndelag:

Hemne, Halsa, Snillfjord (deles)

Hitra, Snillfjord (deles)

Orkdal, Agdenes, Snillfjord (deles), Meldal

Trondheim, Klæbu

Bjugn, Ørland

Roan og Åfjord,

Steinkjer, Verran

Namdalseid, Namsos, Fosnes

Vikna, Nærøy, Leka, Bindal

Grunn til å gratulere

– Jeg gratulerer oss selv med den store dagen og de historiske vedtakene som blir gjort. Med større og sterkere kommuner ruster vi grunnmuren i velferdssamfunnet, sa stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotn fra Høyre i Stortinget torsdag ettermiddag.

Hun er selv fra Ørland og er for tvangssammenslåingen mellom Ørland og Bjugn.

– Dette er de to kommunene i Trøndelag med kortest avstand mellom rådhusene, bare ti minutter. Det er ett bo – og arbeidsmarked. Etter gjentatte kommunestyremøter i de to kommunene med positive intensjoner om sammenslåing er jeg glad for at Stortinget vedtar en kommunestruktur for Fosen med rasjonelle enheter.

Skjeldstad mener reformen er vellykket

Stortingsrepresentant André Skjeldstad fra Venstre mener mye av dagens debatt i Stortinget har handlet om de få tilfeller der regjeringa har valgt å bruke styringsretten og tvangssammenslå kommuner.

– Jeg savner å høre hvilke alternativer Senterpartiet har.

Skjeldstad understreker at kommunereformen i hovedsak er basert på frivillighet og viste til at dette har vært vellykket. Som kommunesammenslåingen mellom hans heimkommune Verran og Steinkjer.

Ny tid for innbyggerne også her på Leka, som kan se over til Bindal som blir en del av en ny storkommune i Ytre Namdal. Foto: Tariq Alisubh/NRK

Vil oppløse tvangs-kommuner

Stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Marit Arnstad, sa under debatten på Stortinget at tvangssammenslåinger kan bli omgjort.

Marit Arnstad (Sp) sier at et regjeringsskifte etter høstens valg betyr at tvangssammenslåing av kommuner skal oppheves. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Vi hører at flere kommuner skal trikses og trues til sammenslåing i neste periode. Dermed kan velgerne ta en klar stilling til dette ved høstens stortingsvalg, sa Arnstad.

– Jeg ser fram til at kommunalministrer Sanner skal bli stortingsrepresentant. Da skal han få se at tvangen blir omgjort. Og jeg ser fram til at stortingsrepresentant Frank Jensen (H) som blir fylkesmann i Trøndelag skal bistå en ny regjering og oppløse tvangssammenslåingene i Trøndelag.

Klar for sammenslåing

Ordfører i Vikna, Amund Hellesø, er klar for en kommunesammenslåing i Ytre Namdal, men beklager bruk av tvang.

– Jeg mener tvang ikke er en god måte å starte en prosess for å få større kommuner. For oss lokalpolitikere er det krevende når det er basert på tvang. I vårt tilfelle kan vi være i en situasjon der to kommuner ser noen fordeler med sammenslåing, mens to kommuner ikke ønsker det. Det er bestandig et dårlig utgangspunkt, sier Hellesø.