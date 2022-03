Sju eksempler på at naturlig ikke er bra

Vi elsker det som er naturlig, ekte og rent.

Du kan knapt unngå å få med deg reklame for det naturlige når du ser på TV eller skroller gjennom feeden din.

Er det som er naturlig alltid bra? Du trenger javascript for å se video.

Autentisk og urørt. Det høres jo bra ut?

Men er det nødvendigvis sunt, etisk og smart?

Vanilje

Hva vil du helst ha? Iskrem med ekte vanilje, eller syntetisk vanilje? Svaret vil muligens endre seg om litt.

Kokker og mange oppskrifter på nett anbefaler gjerne å bruke ekte vanilje. Hovedargumentet er at det smaker bedre.

– Det smaker ikke så godt hvis jeg vet det er et resultat av barnearbeid og at det har dårlige effekter for natur, miljø og klima, sier Annechen Bahr Bugge, matforsker ved Oslo Met til Folkeopplysningen på NRK.

Ekte vanilje kommer langveis fra. For å produsere den, går dessuten store mengder vann med. Også avskoging er et problem.

Men vaniljestengene tar med seg en enda mer brutal historie på reisen til norske butikkhyller.

80 prosent av den naturlige vaniljeorkideen i verden dyrkes på Madagaskar, et land som lider av fattigdom og sult. Foto: Valentyn Volkov / Getty Images

Journalister i Danwatch har gjort undersøkelser av vaniljeproduksjonen på Madagaskar. De fant ut at det ikke er uvanlig at bøndene setter seg i gjeld og bruker barna sine i arbeid for å produsere verdens nest dyreste krydder.

– I de ekstreme tilfellene har vi fått fortalt at bøndenes unge døtre, ned i 12-årsalderen, betaler gjelden med seksuelle ytelser. Det er helt forferdelig, sier leder i Danwatch, Jesper Nymark.

Så hva med den «unaturlige» vaniljen? Vanillin, som vaniljesukker er laget av, kommer stort sett fra olje. Heller ikke det er spesielt bra.

Men vanillin blir laget også av norske grantrær. Den er kortreist, lages under gode arbeidsforhold, er klima- og miljøvennlig og billigere å kjøpe.

Og smaken? Etter oppvarming smaker den nesten likt som ekte vare.

«Naturlig» fødsel

I tusenvis av år har kvinner født uten hjelp fra moderne legevitenskap. Dette er gjerne kronargumentet for «frifødere».

De siste årene har rundt 100 kvinner født hjemme med jordmor i Norge. Men noen tar det et steg videre, og føder uten noen form for faglig assistanse.

Trenden kommer fra USA, men skal ha fått et visst fotfeste her hjemme. Selv om helsemyndighetene fraråder det.

– Overalt i verden har det alltid vært jordmødre. Ideen om at uassistert fødsel er naturlig for mennesker, er enkelt og greit ikke sant, sier gynekolog og fødselslege Amy Tuteur.

Ifølge henne er det like unaturlig å føde alene som det er risikabelt.

– Det spiller ingen rolle hvor mye du vil late som det ikke er farlig, sier Tuteur.

Vi vet lite om hvordan det går med de som føder alene. Oppstår komplikasjoner som gjør at den fødende må til sykehus, registreres det som sykehusfødsel.

Andelen som dør under fødsel er redusert med 90 prosent på grunn av moderne medisinsk kunnskap de siste 100 årene. Foto: Lise Åserud / NTB

Ekte diamanter

På 2000-tallet ble Kimberly-prosessen startet. Målet var å sikre at diamantene du kjøper ikke er bloddiamanter fra områder med krig og konflikt. Kritikere har ment at det ikke har fungert godt nok.

Da det i fjor ble det satt nytt søkelys på bransjen, kom det frem at diamantindustrien fortsatt preges av blodige konflikter, vold og drap.

Men, det er blitt fullt mulig å lage diamanter på labben.

Faktisk bestemte den danske smykkegiganten Pandora i fjor å fase ut salget av naturlige diamanter. For dem er det nå bare de syntetiske som gjelder, fordi de gir lavere klimaavtrykk og er billigere for oss kunder.

Når disse i tillegg ser perfekte ut, hvorfor skal man da kjøpe ekte vare?

Rå melk

Melk som ikke er pasteurisert er poppis i noen miljøer i Norge. De mener melka i butikken er blitt ødelagt av oppvarming, og at den har mistet mange næringsstoffer.

Derfor vil de drikke melk som er tuklet minst mulig med. Rå melk.

Men det har vært forbudt å selge upasteurisert melk i norske butikken siden 1950-tallet.

Melka fra Dagros og vennene må varmes opp for å være helt trygg å drikke. Foto: Nikolai Akse Helgås / NRK

Dette er fordi melka må varmes opp til 72 grader i 15 sekunder for å være trygg å drikke. Dette heter lavpasteurisering.

Slik fjerner meieriene risikoen for at du skal få for eksempel diaré, nyresvikt og tyfoidfeber.



Ifølge Vitenskapskomiteen for mattrygghet er rå melk farligst for barn, gravide og folk med dårlig immunforsvar. Pasteuriseringen fjerner dessuten ikke de viktigste næringsstoffene i melka.

Melka i butikken er ikke helt naturlig, men høres jo ut som et ganske fornuftig valg likevel?

Sukker

Du har hørt det mange ganger: Sukker er ikke bra! I for store mengder kan det bidra til å skade tennene våre og føre til at vi går opp i vekt.

Sukker utvinnes av planter, hovedsakelig sukkerrør og sukkerbete. De små, hvite perlene er like naturlige som margarinen eller havremelet du finner i butikkhylla.

I over 50 år har helsemyndighetene bedt oss spise mindre sukker. Ifølge Helsedirektoratet har over halvparten av barn og unge, og om lag en av fem voksne, for høyt inntak av tilsatt sukker i dag.

Men det finnes søte alternativer til det hvite sukkeret, som for eksempel sukrin. Det skal verken skade tennene eller øke blodsukkeret.

Kull, olje og gass

Få ting er så naturlig som kull og olje. Kull er torv og planterester som naturen har brukt millioner av år på å omdanne til en bergart.

I prinsippet kan du grave det opp fra bakken, helle på tennvæske og tenne på. Så kan du snart kose deg med nygrilla koteletter og pølser.

Både kjøttet og kullet er henta fra naturen. Men kull er ikke bra for klimaet, og grillribba er ikke bra for magemålet. Foto: Nataliya Hora

Det er bare ett gigantisk problem.

Kull er den mest forurensende energikilden vår, og en av de viktigste årsakene til menneskeskapte klimaendringer. Olje og gass har den samme naturlige opprinnelsen, og brenningen av den er, i tillegg til kull, en av hovedårsakene til at vinterne blir kortere i Norge.

Skogens gull

Du finner dem når du er ute og tusler i skogen. Men selv om de er gratis og smaker fantastisk i mat, kan de være livsfarlige.



De siste ti årene har over 100 nordmenn blitt lagt inn på sykehus etter å ha spist giftig sopp, viser tall fra Giftinformasjonen.

De fleste vet de ikke bør putte denne i munnen, selv om den er naturlig som bare det. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Du må vite hva du gjør når du plukker sopp. Noen ganger kan selv rutinerte sopplukkere ta feil.



Et råd er å plukke bare sopp du er helt sikker på at du gjenkjenner. I tillegg kan du få sjekket fangsten av eksperter fra Norges sopp- og nyttevekstforbund. De gjør dette gratis mange steder i landet når det er soppsesong.

