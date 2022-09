Denne uken varslet Utdanningsforbundet en ytterligere opptrapping av lærerstreiken. Mandag 19. september vil 1800 nye lærere bli tatt ut i streik, og elever ned til 2. klasse blir rammet.

Totalt rundt 8100 lærere vil da være i streik som er i streik i alle landets fylker.

Onsdag ettermiddag ba kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) partene om å anstrenge seg for å finne en løsning.

– Tvungen lønnsnemnd fremstår som mer sannsynlig enn tidligere.

Det sier Kristine Nergaard som er arbeidslivsforsker i FAFO (Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon).

Flere påvirkende faktorer

Nergaard peker på tre utspill de siste dagene som hun mener har økt sannsynligheten for lønnsnemnd:

Meldt opptrapping på mandag

Uttalt bekymring fra kunnskapsministeren

Brev fra barneombudet til Kunnskapsdepartementet

Det var tidligere denne uken at barneombudet uttrykte bekymring for at streiken rammer de sårbare barna, i et brev til Kunnskapsdepartementet. Barneombudet krever tiltak fra kommunene for å beskytte disse barna.

– Det er kommunene som har ansvaret for å yte tjenestene. Kommunene må gi tilbakemelding til departementet om de klarer å løse oppgaven de er pålagt, sier Nergaard.

Kommunenes tiltak kan derfor bli avgjørende for videre utvikling i streiken, ifølge FAFO-forskeren.

Kristine Nergaard er arbeidslivsforsker i FAFO, og tror vi vil se en løsning på konflikten i løpet av neste uke. Foto: FAFO

Sårbare barn som argument

Terskelen for å bruke tvungen lønnsnemnd skal være høy, da dette betraktes som en inngripen i streikeretten.

Tvungen lønnsnemnd kan brukes i situasjoner når en konflikt truer liv og helse. Dette vil til enhver tid være et vurderingsspørsmål, ifølge forskeren.

– Det man kan bygge på dersom man går denne veien, som ikke er sikkert, er å følge opp sårbare elever og de som trenger spesialundervisning. Det kan være at man legger til at det har vært 2–3 år med korona og en del nedstengte skoler og at det gjør utfordringene større.

Nergaard sier man på denne måten kan begrunne at en gruppe under streiken og pandemien har hatt ekstra utfordringer og blitt ekstra utsatte.

Brev fra foreldre til ministrene

Tidligere denne uken sendte også 92 foreldre til elever på skoler i Lillestrøm og i Bergen et brev til barne- og familieminister Kjersti Toppe og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Foreldrene viste i brevet til at barnekonvensjonen sier alle barn har rett til å gå på skole og rett til å bli hørt og tatt hensyn til. De peker på at denne konvensjonen går foran norsk lov dersom de står mot hverandre.

– Vi støtter jo streiken til lærerne, men vi er veldig kritiske til hvordan de har designet streiken. Den rammer veldig skjevt, sa Olve Sæther Hansen, en av foreldrene bak brevet.

Olve Sæther Hansen er en av foreldrene som har underskrevet et kritisk brev til regjeringen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Tror på løsning i løpet av neste uke

Nergaard mener man må se en vilje fra partene til å strekke seg i løpet av helga eller tidlig i neste uke, dersom lønnsnemnd skal kunne unngås.

– Det er alltid best hvis partene klarer å komme frem til en løsning, og partene selv vil nok i all hovedsak mene at det er bedre at de selv løser dette, enn at det kommer en lønnsnemnd, sier Nergaard og legger til:

– Det er ikke sikkert at de klarer det, men at de prøver, det tror jeg.

Sannsynligvis vil da løsningen komme gjennom videre forhandlinger eller ved at partene i konflikten ønsker frivillig nemnd. Dette skjer når partene ønsker at konflikten skal bli løst ved avgjørelse fra Rikslønnsnemnda.

– Når tror du vi kan se en løsning?

– Jeg tror dette har pågått så lenge nå at når vi får et nytt uttak og disse signalene om at partene må sette fart for å finne en løsning, så vil jeg tippe at vi vet hvor dette havner om en drøy ukes tid, sier Nergaard.