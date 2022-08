Skolestarten ryker for Tonje (13) og Josefine (14)

– Det er litt rart. Det blir to dager på skolen og så blir det ikke noe mer.

Det sier Josefine Råen Nordgård og Tonje Larsen Floberghagen som NRK møter på et kjøpesenter i Steinkjer.

De går på Egge ungdomsskole, en av skolene der lærerne går ut i streik fra mandag av.

Da går nemlig over 1300 nye lærere i 14 kommuner ut i streik.

– Vi mister mye av det vi skal lære når vi nå starter i niende. Så det blir rart å være hjemme og tenke på at vi går glipp av det andre får lære.

Greit med litt mer fri

Derfor må jentene belage seg på litt mer fri, og fylle tiden med andre ting enn lekser.

– Det blir å være med venner, dra på fotballtrening og være på kjøpesenteret.

Og selv om jentene kunne tenkt seg å starte på skolen igjen, syns de begge det går greit å få sove litt lengre en liten periode til.

– Det er greit å få litt mer fri.

Disse skolene rammes nå Ekspandér faktaboks Her er en oversikt over skolene som rammes av Utdanningsforbundets nye opptrapping. I tillegg kommer de 45 medlemmene som allerede er i streik samt rundt 60 lærere i Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund (se egen faktaboks). Tallene i parentes viser antallet streikende. AGDER FYLKESKOMMUNE

Arendal videregående skole (42) ARENDAL KOMMUNE

Hisøy skole (15) BERGEN KOMMUNE

Gimle oppveksttun skole (3) Slåtthaug skole (34) BODØ KOMMUNE

Alstad ungdomsskole (3) Bankgata ungdomsskole (27) Mørkvedmarka skole (2) Rønvik skole (1) Saltvern skole (1) Østbyen skole (1) GJØVIK KOMMUNE

Gjøvik skole (1) Vardal ungdomsskole (34) HARSTAD KOMMUNE

Hagebyen skole (22) Heggen barnehager avd blåbærdalen (1) Stangnes skole (1) HAUGESUND KOMMUNE

Hauge skole (1) Håvåsen skole (38) INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

Blomsterenga barnehage (1) Susebakke barnehage (1) Indre østfold kommune innovasjon og kommunikasjon (1) Indre østfold kommune tilsyn og forvaltning (1) Askim ungdomsskole (42) Havnås oppvekstsenter avd skole (1) Knapstad barne- og ungdomsskole (1) Spydeberg ungdomsskole (1) Trømborg skole (1) INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Gjøvik videregående skole (72) Lena-valle videregående skole avd lena (2) LILLESTRØM KOMMUNE

Kjeller skole (1) Riddersand skole (1) Sten-Tærud skole (1) Tienbråten ressursbarnehage (1) Vardeåsen skole (1) Østersund ungdomsskole (32) MODUM KOMMUNE

Brunes naturbarnehage (1) Søndre modum ungdomsskole (24) Vikersund skole (1) MOLDE KOMMUNE

Bekkevoll ungdomsskole (33) St sunniva barnehage (1) Vågsetra barne- og ungdomsskole (1) MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Molde videregående skole (35) Romsdal videregående skole (2) NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Bodin videregående skole (6) Bodø videregående skole (60) PORSGRUNN KOMMUNE

Borge skole (1) Grønli skole (1) Heistadskolene avd barn (1) Kjølnes ungdomsskole (25) Lyngvegen barnehage (1) Tveten skole (1) Vestsiden skole (2) ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Bryne vidaregåande skule (1) Haugaland videregående skole (72) STEINKJER KOMMUNE

Beitstad skole (1) Egge ungdomsskole (30) STJØRDAL KOMMUNE

Halsen ungdomsskole (2) Hegra ungdomsskole (1) Lånke skole (1) Stokkan ungdomsskole (37) TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Ishavsbyen videregående skole (1) Stangnes Rå videregående skole avd Stangnes (44) Heggen videregående skole (27) Kongsbakken videregående skole (33) TROMSØ KOMMUNE

Kvaløysletta skole (41) Templarheimen barnehage (1) Tromstun skole (1) Trudvang barnehage (1) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Ole Vig videregående skole (59) Trøndelag fylkeskommune (1) Steinkjer videregående skole (59) VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Porsgrunn videregående skole (50) VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Amalie skram videregående skole (1) Bergen katedralskole (54) Slåtthaug videregående skole (28) Årstad videregående skole (1) VIKEN FYLKESKOMMUNE

Buskerud videregående skole (46) Mysen videregående skole (65) Skedsmo videregående skole (80) Viken fylkeskommune (2) Totalt: 1324

– Fortjener god lønn

Onsdag var første skoledag for Heidi Brekke i Haugesund. Men hennes videregående-debut blir trolig noe amputert. For fra mandag blir også 72 lærere ved Haugaland videregående skole tatt ut i streik.

Tenåringen, som har to korona-år bak seg på ungdomsskolen, er godt vant med en skolehverdag utenfor vanlige rutiner.

– Det er ikke så uvanlig med alt annet vi har vært gjennom, med korona og alt. Så det går sikkert bra, sier hun.

Brekke sier elevene har fått vite at det ikke skulle være så mye undervisning den første tida.

– Det skal være mye sosialt og bli kjent i klassen. Så da gjør det kanskje ikke så mye at det blir streik? sier hun.

På Haugaland videregående kan foresatte være med elever som begynner på videregående første skoledag. Heidis mor Elisabeth var derfor med. Mora har stor forståelse for streiken.

– Lærerne fortjener god lønn. De gjør en fantastisk jobb. Men jeg skjønner det er dumt for elevene når de får en sånn skolestart, sier hun.

Heidi og Elisabeth Brekke. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Veldig trist

Ved Kjølnes ungdomsskole i Porsgrunn er assisterende rektor Emil Trondsen lei seg for at det ikke blir en ordinær skolestart.

– Det er veldig trist. Nå har vi gått gjennom flere år med unormal skolestart. Så vi hadde gledet oss veldig.

Han forteller at skolen hadde lagt opp til en skolestart med gode relasjonsbyggende aktiviteter for elevene for å bygge gode klassemiljø.

– Nå stopper det, sier Trondsen.

25 lærere ved skolen hans er tatt ut til streiken.

Assisterende rektor Emil Trondsen, Kjølnes ungdomsskole Foto: Lorentz Berg / NRK

Rektor Tonje Holm ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø har nettopp fått beskjed om at 33 lærere skal ut i streik.

– Det blir en utfordrende situasjon, erkjenner hun.

Nå jobber de med å få en oversikt over hvordan streiken vil påvirke elevene.

– Elevene vil bli permittert i de timene vi ikke har lærere, så det blir en del hull i timeplanen. Det vanskeligste er kanskje å få ut informasjon om når elevene skal møte på skolen og ikke. Men foreløpig går første skoledag som normalt.

Rektor Tonje Holm. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Må stenge skolen

Modum kommune i Viken må stenge en av ungdomsskolene fra mandag på grunn av streiken. Til sammen er 25 ansatte ved Søndre Modum ungdomsskole tatt ut i streik fra 22. august.

– Konsekvensen vil jo være store dessverre. De vil ikke få undervisning, for vi har ikke mulighet til å gå inn og erstatte de lærerne som er tatt ut i streik. Det ser dessverre ut til at ungdomsskolen vil bli stengt, sier undervisningssjef Per Kvaale Caspersen i Modum kommune.

– Vi håper ikke streiken blir langvarig, men vi er bekymret for at det kan trekke ut i tid. Derfor vil vi også bruke litt tid på å se hvilket handlingsrom vi har for å prøve å dempe de negative konsekvensene for elevene. I den grad det er mulig i en streik. Men det vil ikke være mulig for oss å drive undervisning på vanlig måte.

– Skoleledelsen er også tatt ut i streik. Som utgangspunkt vil skolen bli stengt og undervisningen vil opphøre fra mandag.

– Med tungt hjerte

I Møre og Romsdal tas 72 lærere ut i streik, og alle tas ut i Molde kommune. De aller fleste ved Bekkevoll ungdomsskole og Molde videregående skole.

– Det har vært med tungt hjerte at vi går til streik. Vi har prøvd så godt det lar seg gjøre å ha et forsvarlig uttak, og ikke ramme skolestartere og barneskolen. Lærerne i skolen har nok en gang blitt lønnstapere.

– Vi har hatt en lavere lønnsvekst enn andre ansatte i kommune og fylke, og det skjer samtidig som vi har en kritisk lærermangel. Dette kan ikke fortsette. KS må komme på banen med et bedre tilbud, sier streikeleder i Molde i Utdanningsforbundet, Cecilie Sandvik.

Cecilie Sandvik i Utdanningsforbundet Foto: Privat

Full strid

Kommuneorganisasjonen KS har en helt annen virkelighetsbeskrivelse enn lærerne.

På egne nettsider går KS i rette med påstanden om at lærerne har vært lønnstapere seks år på rad, så vel som beskrivelsen av at det er stor mangel på lærere.

I forrige uke sa arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS til NRK at han rett og slett var usikker på hvem lærerne egentlig streiker for.

– De påstår at lærere har hatt en dårlig lønnsutvikling over tid. Men i vårt tariffsystem er «lærere» alt fra barnehagelærere til lærere med mastergrad.