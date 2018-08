SV og MDG sender nå skriftlige spørsmål til fiskeriministeren, der de ber om statsrådens vurdering av utslipp gjort av selskapet han nettopp jobbet i – og hva han vil gjøre for å bekjempe slike tilfeller i fremtiden.

– Jeg synes jo dette er en elendig start for en fiskeriminister. Og jeg må si at jeg blir litt betenkt på hans vilje til å faktisk rydde opp i oppdrettsnæringen, sier nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG), Arild Hermstad, til NRK.

– Vi må få klarhet i hva fiskeriministeren visste om det selskapet han var ansatt i, og den praksisen som de da tydeligvis har drevet med, sier SVs miljøpolitiske talsmann, Lars Haltbrekken, til NRK.

NY FISKERIMINISTER: Statsminister Erna Solberg og nyutnevnt fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) på Slottsplassen etter ekstraordinært statsråd på Slottet, mandag 13. august. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Innrømmet regelbrudd – ble fiskeriminister

Før Nesvik ble utnevnt som fiskeriminister, arbeidet han som kommunikasjonssjef i brønnbåtselskapet Sølvtrans – et av selskapene som overfor NRK har innrømmet å ha tømt avlusingsvann i et gytefelt for torsk. Dette er en praksis som ikke er lov, ifølge Fiskeridirektoratet.

Mars 2017 ble det nemlig innført strengere regler for bruken av lusemidler, for å hindre uakseptable miljøeffekter. Nå er hovedregelen at båter som driver med avlusing av oppdrettsfisk må gå minst 500 meter bort fra viktige oppvekstområder for fisk og reker, før de slipper kjemikaliene ut i havet.

Men NRK avslørte tidligere denne uken at flere selskap i oppdrettsnæringen bryter regelverket – uten å bli straffet for det.

– Må slå ned på miljøkriminalitet

Hermstad i MDG mener at oppdrettsnæringen vokser seg større på bekostning av fiskerne og miljøet langs kysten. Han forventer at den nye fiskeriministeren tar klar avstand fra den ulovlige praksisen som NRK har fortalt om.

– Vi mener at vi må ha en fiskeriminister som faktisk slår ned på denne typen miljøkriminalitet som blir begått, sier Hermstad.

Også SV varsler at de vil forfølge denne saken i Stortinget.

– Vi vil vite hva fiskeriministeren vil gjøre for å sikre at vi ikke spiller russisk rullet med våre felles matressurser i framtida. Vi vil også spørre om hvilken straff de som har begått disse ulovlighetene vil få, sier Haltbrekken i SV.

VIL FORFØLGE SAKEN I STORTINGET: Det varsler SVs miljøpolitiske talsmann, Lars Haltbrekken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Har anmeldt saken til Økokrim

I tillegg har MDG levert en anmeldelse til Økokrim, som etterforsker miljøkriminalitet. Hermstad vil at de dokumenterte regelbruddene skal få konsekvenser.

– Næringen må nå få en klar og tydelig melding om at det skal koste penger å bryte miljøregelverket – og at det ikke er noe man kan gjøre ustraffet, slik man har gjort til nå, sier Hermstad.

– Hvordan er det å ha en fiskeriminister som for noen uker siden satt på den andre siden av bordet, og som forsvarte denne praksisen?

– Jeg synes det er dårlige nyheter at vi har en fiskeriminister som har vært med på å bryte regelverket. Men om han nå går ut og sier at dette er uakseptabelt, så er jo det en mulighet for å vise at han står for noe annet nå, svarer Hermstad.

Ordknapp fiskeriminister

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) vil ikke stille til intervju for å svare på hvordan han tolker regelverket, men skriver følgende i en kort e-post til NRK:

– Regelverket for tømming av behandlingsvann fra brønnbåter etter at den har forlatt oppdrettsanlegget er klart. Jeg konstaterer likevel at noen oppfatter regelverket som uklart. Derfor vil det om kort tid komme en veileder til disse bestemmelsene, skriver fiskeriministeren på e-post til NRK.

Samtidig varsler statsråden at han vil svare på spørsmålene fra SV og MDG.

– Dette skal jeg nå svare på innen fristen, skriver Nesvik.