– Marit Bjørgen falt! Staven brakk ikke, men Ida kommer først i mål!, roper speakerstemmen.

Nevø Filip Bjørgen Leinslie synes det var stort å slå tante Marit. Foto: Helene Solheim / NRK

Skidronningen opplevde et sjeldent tap da hun gikk stafett mot sin egen familie. På laget som vant var niesen Ida Bjørgen (10) og nevøen Filip Bjørgen Leinslie (8). Marit måtte gå alle fire rundene selv.

– Det har vært en bra dag. Ekstra kult fordi vi slo tante, og hun er jo skikkelig god på ski, sier Filip.

Han en av 250 som deltok årets Marit Bjørgen-renn. Han gikk første etappe i stafetten, og kom inn til vekslingen foran tante.

– Jeg vil nok si at hun er den beste i verden. Hun klarer å slå alle, men ikke oss, sier han med et stolt smil.

Sønnen tok del i tradisjonen

Barn i alle aldre deltar på skidagen, men én måtte stå over.

For Marit Bjørgen er det en tradisjon å delta på Marit Bjørgen-rennet. Foto: Helene Solheim / NRK

– Skiskoene er litt for store for Marius ennå, men kanskje han kan bli med neste år.

Marit er hovedpersonen denne søndagen, og deler ut medaljer til alle barna som kommer i mål.

– Dette er tradisjon for meg. Rognes idrettslag og Støren sportsklubb gjør en fantastisk jobb for å skape et bra arrangement. Jeg håper at jeg kan være en inspirasjon for mange, og at folk ser at det er mulig å bli god på ski selv om man kommer fra en liten plass. Det er artig å se at det er så mange unge talent her.

Marit Bjørgen-rennet er et todagers skirenn, hvor de voksne gikk lørdag og barna fikk vist hva de var gode for på søndag.

Arrangør Ola Løkken var fornøyd med dagen. Foto: Helene Solheim / NRK

– Det har vært en fantastisk dag med blide og positive unger. Det er morsomt å se så stor skiglede, sier Marit Bjørgen.

Tok tapet med et smil

Bjørgen tapte rennets avslutningsstafett, og måtte legge seg flat for tantebarna.

– Jeg får nok høre om det her i lang tid, men både Ida og Filip er kjempeflinke på ski, sier Bjørgen.

Arrangør Ola Løkken er fornøyd med dagen, og sier oppmøtet har vært bra.

– Det hadde nok ikke vært like mye folk her uten henne, og det er fint at hun stiller opp for lokalmiljøet på denne måten, sier han.