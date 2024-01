Tror Bjørgen kan redde Norge: – Sjokkerende at forbundet ikke har spurt henne

Lørdagens sprintfiasko, da ingen norske kvinner tok seg videre fra kvartfinalen i verdenscupen for første gang siden februar 2022 ble fulgt opp med en ny norsk nedtur i søndagens 20 kilometer i Goms.

Ingen norske ble topp ti for første gang i et distanserenn denne sesongen.

– Vi vil ha flere topp ti. Det var litt dumt at ingen av oss var det i dag. Vi får jobbe på videre, og kjempe på neste gang, sier Margrete Bergane til NRK.

– Det er ikke der Norge skal være. Det vet vi jentene veldig, veldig godt seg også. Men samtidig må vi huske hvem som står på start. Margrete blir nummer tolv og det er veldig, veldig bra. I stedet for å svartmale må vi forsøke å se det positive, og så kommer vi sterkere tilbake, sier rekruttløper Kristin Austgulen Fosnæs, som ble nummer 24.

Rekruttløper Bergane ble beste norske på 12. plass, mens Udnes Weng ble nummer 14.

– Plasseringsmessig er det et lite stykke ned på listen, men det er ikke så mye som skal til før jeg kan være med å kjempe helt der oppe, sier Udnes Weng til NRK.

– Vi skulle helst ha noen topp ti, men vi stiller med et ungt og uerferent lag. Det er det vi har og jeg synes jentene gjør en god dag, fortsetter hun.

Både Udnes Weng og Bergane var begge lenge med i en større tetgruppe, men begge måtte slippe drøye to kilometer før mål da svenske Frida Karlsson og amerikanske Jessica Diggins satte fart.

Duoen fikk en større luke og på oppløpet var Diggins sterkest og vant foran Karlsson, mens Nadine Fähndrich ble nummer tre på hjemmebane.

– Tjenestefeil og nonsjalant

I en kommentar i Nettavisen mener Torbjörn Nordvall at Norge nå bør engasjere Marit Bjørgen og Therese Johaug som et kriseteam for de norske langrennskvinnene, som er dypt inne i en sportslig krise i skisporet.

Ett år før VM på hjemmebane i Trondheim har stort sett resultatene uteblitt.

KRITISK: Torbjörn Nordvall er kommentator i Nettavisen, og jobbet tidligere som pressesjef for det svenske langrennslandslaget. Foto: NRK

I Viaplays studio etter lørdagens sprinten ble Nordvalls forslag diskutert, og Bjørgen kunne avsløre at hun ikke hadde hørt noe fra forbundet.

Nordvall ble lettere sjokkert av det han hørte på direktesendt TV.

– Å ikke kontakte Marit er tjenestefeil og nonsjalant, sier kommentatoren til NRK.

Han utdyper:

– Marit er aktiv og bidrar med opplæring og rådgivning i HK-laben (Holmenkollens treningslab) og har i flere år vist at hun ønsker å bidra og dele sin unike erfaring og kompetanse. Det er litt sjokkerende at forbundet ikke har spurte henne om hennes tjenester, mener han.

«Ikke fremmed for å invitere Marit»

På spørsmål i Viaplay-studioet om Bjørgen ville takket ja til tilbudet om å hjelpe landslagskvinnene, svarte hun slik:

– Jeg kan vurdere det.

Rekruttøper Fosnæs ønsker gjerne Bjørgen-hjelp.

– Det hadde jeg takket ja til, sier Fonæs.

Kvinnenes landslagstrener Stig Rune Kveen sier til NRK at de «ikke fremmed for å invitere Marit på ei samling, slik at hun kan dele sine erfaringer.»

– Sjur O. Svarstad har jo tidligere vært damelandslagstrener, med både Bjørgen og Johaug på laget. Så hvordan det ble trent, har vi kjennskap til, men selvsagt er det alltid interessant å få høre om erfaringer direkte fra utøverne selv, slik som Marit Bjørgen, svarer Kveen.

ÅPEN: Stig Rune Kveen vil gjerne høre på Bjørgens erfaringer. Foto: NTB

43-åringen er tidenes mestvinnende langrennsløper. Etter karriereslutt har hun blant annet skrevet to bøker om livet som toppidrettsutøver og om treningsmetode. Nå jobber hun som langrennsekspert i Viaplay.

Nordvall forstår derfor ikke hvorfor ikke Norges Skiforbund ikke vil dra nytte av kunnskapen hennes.

– Marit er en suveren person, fullproppet med unik kompetanse, mener Nordvall.

Han mener ikke at hun skal overta trenerrollen, men at hun bør knyttes til laget.

– Er det noen som virkelig kan gå inn direkte og bli lyttet til, så er det jo Marit. Jeg vet hvilken rolle hun hadde for laget, forteller Nordvall og fortsetter:

– Marit er et grunnfjell av trygghet og kunnskap. Hun har vinnermentalitet og driven til å få alle bitene til å gå i hop.

MESTVINNENDE: Ingen har tatt flere gull i vinter-OL enn Marit Bjørgen. Her poserte hun med alle sine olympiske medaljer i 2018. Foto: Tore Meek / NTB

Han vektlegger også at det er få kvinner i støtteapparatet på landslaget:

– Det er et sterkt argument å ha med en kvinne som kan møte en kvinne, som man kanskje ikke kan på samme måte med sine mannlige trenere.

Norges idrettsforbud råder blant annet særforbunda til å ansette flere kvinner i støtteapparatene for å forhindre spiseforstyrrelser:

– De mangler selvtillit

Mens Norge sliter, har de svenske landslagskvinnene dominert, spesielt på sprint.

– De har lykkes med balansen, mellom trening, restitusjon og lagånden, mener Nordvall, som tidligere har jobbet som pressesjef for det svenske langrennslandslaget.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn har ikke lagt skjul på at resultatene til de norske langrennskvinnene ikke har holdt mål ett år før VM på hjemmebane i Trondheim.

– De mangler selvtillit som lag nå, sier Bjørn.

Han mener landslaget kunne dratt nytte av Bjørgen og Johaugs erfaringer.

– Det vil være fornuftig å lytte til de to mest suksessrike langrennskvinnene i Norge. Løperne har stor respekt for Marit og Therese. De vet hva som kreves og representerer en trygghet.

EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Han tror likevel ikke at det nødvendigvis er realiserbart:

– Jeg tviler på at de har tid og ork til å gå inn i den rollen. De må ville det.

Bjørn tror heller ikke at det står så dårlig til med landslaget, som resultatene kan gi uttrykk for.

– Det var veldig bra klaff i fjor, mens alt har gått på tverke i år. De fikk veldig godt betalt i fjor, og veldig dårlig betalt i år. Sannheten er nok et sted midt imellom.

Det gikk nemlig bedre enn forventet med landslaget i fjor, etter at Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla ga seg i 2022.

Bjørn vektlegger at de norske landslagskvinnen har slitt mye med sykdom og skader denne sesongen.

– De må komme tilbake til sporet de hadde. De må evaluere opplegget hardt. Hva skiller i år fra i fjor? Det viktigste er å ikke miste hodet, samtidig må de være ydmyke og ærlige med seg selv, mener Bjørn, og konkluderer:

– De må på rett spor for å ta VM-medalje i Trondheim, og jeg tror ikke de er så langt unna.