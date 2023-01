Haakon Bolstad og to venner er på vei ned fra Kongsvollfossen i Drivdalen i Oppdal.

De er isklatrere og har tatt turen opp og ned fossen noen ganger tidligere.

På vei opp ser de at snøforholdene ikke er helt ideelle.

– Vi fikk litt signaler om at snøforholdene var utfordrende, så vi la sporvalget vårt deretter på returen, sier Bolstad.

ISKLATRER: Haakon Bolstad og to venner har klatret Kongsvollfossen flere ganger. Fossen har en høyde på 1250 meter. Foto: Privat

Isklatrerne har sjekket skredvarselet på forhånd.

– Det var meldt faregrad en, så det vil si ganske liten skredfare, forteller Bolstad.

Men klatrerne oppdager fort at snølagene under dem kollapser og de ser det som kalles skytende sprekker. Det betyr at det øverste snølaget har dannet flak.

Dette gir stor fare for flakskred.

Hører et drønn

Turfølget forsøker så godt de kan å ta forholdsregler. De holder god avstand til hverandre og planlegger ruten etter snøforholdene.

Så hører Bolstad et drønn.

Kompisen hans er tatt i et skred.

Han holder seg fast i et tre, men de store snømassene gjør at han mister grepet og blir dratt mellom 50 og 70 meter nedover med skredet.

– Han klarte ikke helt å skjønne hva som var opp og ned og skjønte jo at han var tatt av skredet, selvfølgelig, men når han stopper opp så har han på ett eller annet finurlig vis kommet seg ut av skredet, og skredet fortsetter videre nedover i kanskje 200 meter, forteller Bolstad.

Kongsvollfossen ligger i Drivdalen sør for Oppdal i Trøndelag.

På grunn av stor avstand, snøbyger og litt dårlig sikt, forstår ikke Bolstad at det var et skred, eller at kompisen ble tatt av det før det hele er over og kompisen roper at det går bra med ham.

– Han hadde kjempeflaks med at han da ikke ble ført med videre nedover forteller Bolstad.

Kompisen kom heldigvis fra det hele med livet i behold og uten alvorlige skader.

– Har ikke fått skrekken

I ettertid har turfølget snakket sammen om det som skjedde.

– Vi skulle tatt andre valg, forteller Bolstad.

Han sier de enten burde avsluttet turen da de fikk varslene, rappellert eller brukt tau for å komme seg ned fra fossen.

I dette området ble isklatreren tatt av skredet. Foto: Privat

Selv om turen ble dramatisk har de tre turvennene ingen planer om å slutte med isklatringen.

– Vi har ikke tatt skrekken. Vi er vel såkalte fjellvante, så vi tar med oss den lærdommen at når vi er i lignende situasjoner så må vi vurdere hva vi driver med og ikke la oss drive videre av turens mål. Vi jo har jo en del erfaring på det her alle sammen så vi burde visst bedre, sier Bolstad.

Konrad Oppedal jobber i Skandinavisk Fjellutstyr i Trondheim. Foto: Sunniva Skurtveit / NRK

Dette bør du ha med deg på tur

– Det viktigste når man skal ferdes i fjellet og klatre i is er at man har kontroll på selve ferdselen før man kommer til isen, og da er det skredutstyr som gjelder, sier Konrad Oppedal.

Han jobber i butikken Skandinavisk Fjellutstyr i Trondheim og sier spade, søkestang og skredsøker er det viktigste man trenger på tur i skredutsatte områder.

– Skal man ferdes i terreng som er brattere enn 30 grader, det som tradisjonelt sett regnes som skredterreng, så er det noe man burde ha med seg, forteller Oppedal.

I tillegg sier han det er lurt å pakke med isøks, isskruer, stige, tau og annet småutstyr.

Dette utstyret mener Konrad Oppedal det er viktig å ha med seg på tur i skredutsatte områder. Det er blant annet snøspade, søkestang og skredsøker. Foto: Sunniva Skurtveit / NRK

Anbefaler kurs

Oppedal anbefaler alle som vil prøve isklatring om å ta kurs før de begir seg ut på turen.

– Man kan gjøre det trygt eller man kan gjøre det mindre trygt og vi anbefaler jo folk å ta kurs når de skal ut og gjøre dette her. Så er det forskjell på å klatre lange fosser og klatre kortere isvegger, forteller han.

Haakon Bolstad har også et råd til nybegynnere som vil begi seg ut på isen.

– Det er vel rett og slett å ta det miljøet man har rundt seg seriøst, de signalene både naturen og situasjonen gir deg, og at man legger opp turen etter det og etter evne, sier han.