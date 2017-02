Lot kvinne i 80-årene ligge i store smerter

Kvinnen i 80-årene skled eller datt på toalettet og fikk to kompresjonsbrudd i ryggen. Foto: Kari Sørbø / NRK

Datteren til kvinnen i 80-årene ønsker å være anonym, men forteller til NRK hvor vondt moren hadde det i august i 2016.

Like etter at moren flyttet inn på Buen helse- og omsorgssenter i Melhus, skled eller datt hun på toalettet da hun var der alene.

Trolig var det håndtaket på handikaptoalettet som sviktet.

– Som et åpent brannsår

– Mor beskrev smerten i hoften som et åpent brannsår. Hun fikk morfin, ble sløv og desorientert og mange ganger greide hun ikke å stå opp, forteller datteren.

Seniorrådgiver hos Fylkeslegen i Sør-Trøndelag, Ingrid Karin Hegvold. Foto: Kari Sørbø / NRK

Moren har i mange år hatt artrose, eller slitasjegikt, i ryggen og knærne. Men smertene ble mye verre etter hendelsen på toalettet. Datteren mente moren kunne fått kompresjonsbrudd i ryggen.

– Dette er ikke uvanlig hos eldre mennesker. Men det er viktig å få satt diagnosen slik at pasienten behandles på riktig måte mens bruddet leges, sier seniorrådgiver hos Fylkeslegen i Sør-Trøndelag, Ingrid Karin Hegvold.

Ønsket å dø for å slippe smertene

– Flere ganger da jeg var på besøk sa hun til meg at jeg skulle gå hjem og be til Gud om at hun skulle få dø. Hun orket ikke mer, sier datteren.

I to måneder maste datteren på personalet og legen om at moren måtte få komme på MR-undersøkelse. Etter hvert ble moren undersøkt på nevrologisk poliklinikk, ved St. Olavs Hospital. Men konklusjonen var at smertene skyldes slitasjegikta.

Då hun endelig fikk MR ble det slått fast at hun hadde to kompresjonsbrudd i ryggsøylen, slik datteren hele tiden hadde trodd.

Journalførte ikke fallet og informerte ikke tilsynslegen

Buen helse- og omsorgssenter journalførte ikke fallet som et avvik og varslet heller ikke tilsynslegen. Hadde det skjedd ville legen trolig tatt fatt i saken på et annet vis, mener fylkeslegen, som kaller det en «gjennomgående svikt» ved sykehjemmet som ikke enkeltpersoner kan lastes for.

Sjef for helseinstitusjonene i Melhus kommune, Vigdis Byre. Foto: Kari Sørbø / NRK

Buen brøt også helse- og omsorgs­tjenesteloven då pasienten ikke fikk nok mat og drikke og gikk ned i vekt.

Verken avdelingsleder for Buen helse- og omsorgssenter eller nytilsatt sjef for helseinstitusjonene i Melhus kommune, Vigdis Byre, ønsker å gå inn i denne konkrete saken og besvare NRKs spørsmål om hva som har skjedd.