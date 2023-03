«Flekkefjord-kirurgen» spredte kreftceller i magen hans: – Sykehuset sa ingenting

Sørlandet sykehus har i avviksmeldingen fra 7.10.2017, krysset av for at Landøy er informert om skaden. Det er også krysset av for at den skyldes et kirurgisk inngrep, og at det er betydelig skade på pasient.

24. januar - Mail til kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen der vi ber om svar på når Landøy skal ha blitt informert om feilbehandlingen, hvem som ga beskjed og hvor dette er dokumentert.

25. januar - Svendsen sender uttalelse fra administrerende direktør Nina Mevold som unnlater å svare på når Landøy skal ha blitt informert. Vi ber på nytt om svar på dette.

26. januar - Svendsen sender nå svar fra klinikkdirektør ved sykehuset i Flekkefjord. Øystein Evjen Olsen skriver at han «respekterer pasientens forståelse av den informasjonen han fikk». Vi ber på nytt om svar på om og i tilfelle når Landøy skal ha blitt informert om feilen som førte til kreftspredningen.

30. januar - Kommunikasjonsdirektør Svendsen og fagdirektør Susanne Hernes ringer oss på eget initiativ opp for å si at de har nå funnet dokumentasjonen på at Landøy ble informert om feilen. Hernes beklager at det har tatt litt tid, men hun måtte tilbake i gamle systemer. Fagdirektøren sier hun nå har funnet et journalnotat fra mai 2016, som viser at Landøy har blitt informert om feilen. Da vi påpeker at det hun leser opp, ikke sier noe om at han blir informert om feilen og skaden, svarer Hernes at hun «legger til grunn» at legen i denne samtalen har gitt beskjed om dette muntlig. Men legen er dessverre død, og kan derfor ikke svare på hva hen eventuelt har sagt, sier Hernes.

Men notatet fra 4. mai 2016, viser seg å ikke ligge i journalen til Landøy. Da vi likevel får tak i det, står det ingenting om at Landøy er har fått informasjon om at kreften er spredt på grunn av en feiloperasjon i Flekkefjord.

Her er spørsmål vi har sendt fagdirektør Susanne Hernes i ettertid:

1. Er det slik å forstå at SSHF baserer sin påstand om at pasienten ble informert allerede i 2016 på at en nå avdød lege kan ha informert dette til pasienten uten å ha skriftlig dokumentasjon på det?

Hernes: Ut i fra journalnotat ser det ut som om hendelsesforløpet er gjennomgått med pasienten, i alle fall 4 mai. Det er umulig å vite hvilke ord som er brukt i samtalen, og det ville bare bli antagelser fra vår side.

2. Hernes ringer og viser til et notat fra 4.mai, der hun hevder at pasienten ble informert om feiloperasjonen. Det må da bety at sykehuset på dette tidspunktet selv visste om feilen Omarchanov hadde gjort?

Hernes: Se svar på spørsmål 1. Slik det fremgår av journaldokumentet er hendelsesforløpet gjennomgått med pasienten. Det fremkommer ikke av journalen hvorvidt dette er erkjent som en feilbehandling eller ikke på dette tidspunktet. «Feilbehandling» er imidlertid et begrep som brukes sjelden i journaler.

3. Ifølge fylkeslegen skal pasienten informeres om feilbehandling, og dette skal journalføres. NRK kan ikke se at SSHF har informert pasienten om feilen som ble begått på noe tidspunkt, men at han fikk den informasjonen fra Fylkeslegen. Hva ønsker dere å si til den påstanden?

Hernes: Pasienten er informert om hendelsesforløpet. Det er i ettertid ikke mulig å finne om det er brukt ordet «feilbehandling» slik som NRK etterspør.

Hva ønsker dere å si til pasienten som nå har dødelig kreft som direkte følge av feilbehandling?

Hernes: Pasienten har dessverre vært utsatt for en feilbehandling ved SSHF, som sannsynligvis har medført en mer alvorlig prognose. Vi beklager dette dypt.