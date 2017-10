Løp for kretftsaken langs Nidelva

Ifølge arrangørene er det mange som bruker dette løpet som teambuilding eller som en flott søndagstur, samtidig som de viser sympati for brystkreftsaken. Løpet går langs Nidelva, og start og målgang er ved Ytre Kongsgård utenfor Nidarosdomen.

Første by

Trondheim er først by ute med et slikt trimløp, og senere blir det lignende arrangementer andre steder.

– Ved at mennesker i hele Trondheim snører på seg løpeskoene og vier tid og krefter til å delta i Rosa sløyfe-løpet, viser vi med all tydelighet at brystkreftrammede ikke står alene, sier og Monica Iren Petersen, leder av Brystkreftforeningen i Trondheim og Petter Spolén, aksjonsleder for Kreftforeningen i Trondheim.

Ester-Johanne Sande er styreleder i brystkreftforeningen (til venstre), og her er hun sammen med Monica Iren Petersen som er leder i Trondheim. Foto: Hilde Wormdahl

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner, og hvert år får over 3300 brystkreft i Norge. Rosa sløyfe-løpet har som mål å skape økt oppmerksomhet om brystkreftsaken, og i år arrangeres løpet for første gang utenfor Oslo i Trondheim den 1. oktober.

Samhold

– Samhold og åpenheten rundt brystkreftsaken er viktig for alle som rammes, og derfor håper vi at menn og kvinner i hele Trondheim vil ta del i løpet. Sammen skal vi danne en rosa strøm langs hele Nidelven og opp til festningen, sier Petersen og Spolén

I fjor ble det aller første Rosa sløyfe-løpet arrangert i Oslo, og engasjementet var overveldende. 1500 kvinner løp, jogget og gikk side om side mot brystkreft. Løpet ble fulltegnet lenge før løpsdagen, og i år utvides løpet til seks byer: Tromsø, Trondheim, Bergen, Haugesund, Kristiansand og Oslo.

Denne gjengen fra Åsen barne- og ungdomsskole deltok også i løpet. Foto: Hilde Wormdahl

– Deltakelse koster 400 kroner, hvor minimum halvparten går uavkortet til Rosa sløyfe-aksjonen. Det gir oss mulighet til å finansiere viktig forskning, slik at flere overlever brystkreft, sier Petersen og Spolén og legger til at alle kan delta enten man vil gå, jogge eller løpe.

– Det viktigste er at man deltar. Brystkreft rammer flere enn den som behandles. Partnere, fedre, sønner, brødre, venner og kolleger berøres også når en brystkreftdiagnose stilles. Derfor oppfordres også menn til å delta, sier de.