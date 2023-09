Denne oppdrettsmerda er laga av søppel fra havet

I flere år har Oceanize samlet inn plast langs nesten hele kysten. Nå er 30 tonn resirkulert plast blitt til råstoff i en helt ny oppdrettsmerd.

– Dette er verdens første oppdrettsmerd basert 100 prosent på resirkulert plast. Den ble nylig sjøsatt i Mo i Rana, og er et resultat av et samarbeid mellom oss og selskapene AKVA group, Nova Sea og Plasto, sier Tom Richard Hamland i Oceanize.

Tom Richard Hamland og Sunniva Nicolaisen håper flere næringer ser nytten i å kjøpe produkter av resirkulert plas. Foto: Espen Sandmo / NRK

Har samlet plast i flere år

Gründeren i Nærøysund har i flere år samlet inn plast og annet avfall rundt om i Norge.

– En av de viktigste oppgavene vi gjør, er å samle inn utrangerte oppdrettsmerder. Det er en omfattende prosess å kappe opp og kverne opp et anlegg. Avfallet fraktes hit til Ottersøya, der vi lager granulat som brukes til mange ulike nye plastprodukter, sier administrerende direktør, Sunniva Nicolaisen.

Selskapet har lenge jobbet tett med lokale oppdrettsselskap i Trøndelag. Nå utvides virksomheten, og de har vokst fra 20 til 60 ansatte i løpet av noen år.

Alle disse blåsene skal kvernes opp og bli til nye plastprodukter. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Gjør et fantastisk arbeid

Sjømatbedriftene i Norge roser den jobben de gjør for å ta vare på miljøet.

– Vi synes Oceanize gjør et fantastisk arbeid. Dette er sirkulærøkonomi og bærekraft på sitt beste. Vi i Sjømatbedriftene støtter varmt opp om slike prosjekter, og følger dem med stor interesse, sier administrerende direktør, Robert Eriksson, til NRK.

Han ser også at flere næringer og bedrifter tenker i samme bane.

– Det pågår allerede mye spennende arbeid fra ulike aktører på dette området. Under Sjømatdagene i januar i år, ble det presentert nye løsninger på paller man frakter fisk på, som også er laget fra plast i havet. Så dette er et annet godt eksempel som viser innovasjon på området, og som fremmer nye og bærekraftige løsninger, sier Eriksson.

Kjersti Bjørnstad er statssekretær i Klima- og miljødepartementet, og er glad for jobben Oceanize gjør. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Et godt eksempel

Også Klima- og miljødepartementet støtter jobben Oceanize gjør.

– Dette virker som et godt eksempel på den omstilling til en sirkulær verdikjede for plast som verden trenger. Nordisk ministerråd har nettopp publisert en rapport som viser at vi kan redusere plastforurensningen med 90 prosent innen 2040, hvis vi øker plastgjenvinningen. Da er løsninger for innsamling og gjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen et viktig bidrag, sier statssekretær Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet til NRK.

Hun synes det er flott at norske næringsaktører er fremoverlent. og ser mulighetene som ligger i nye bedriftsmodeller.

– Samtidig er det også viktig at gjenvinningsprosessen ikke skaper nye kilder til plastforurensning, men sikrer gode rutiner for å hindre tap av plastgranulat til miljøet. Det er også viktig at eventuelle skadelige kjemikalier i plast ikke følger med videre når plasten gjenvinnes, sier statssekretæren i Klima- og miljødepartementet.

Den nye oppdrettsmerda laget av resirkulert plast, ligger utenfor Mo i Rana i Nordland. Foto: AKVA Group

– Må tenke nytt

Tom Richard Hamland i Oceanize sier det har vært en lang prosess å få med seg næringslivet på satsingen.

– I Norge er vi vant til å bruke ny plast, ikke resirkulerte produkter. Men vi må tenke nytt, og utnytte ressursene våre bedre. Plasten kan brukes om igjen flere ganger. Nå må oppdrettere etterspørre slike produkter, og da må produsentene levere, sier han til NRK.

Han mener de er i ferd med å bygge opp stor kompetanse på gjenbruk av plastavfall.

– Vi ser at det går rett vei, og det er flere som etterspør resirkulerte produkter. Men vi må jobbe enda mer med det. Samtidig som det kreves forskning og utvikling, slik at resirkulerte plast er like bra som ny plast, sier direktør i Oceanize, Sunniva Nicolaisen.

Enorme mengder tau fra havbruksnæringa ligger klar for gjenvinning hos Oceanize på Ottersøya. Foto: Espen Sandmo / NRK

Nå håper Oceanize også andre næringer blir flinkere til å kjøpe produkter av resirkulert plast.

– Vi tror det er et stort marked som ligger og venter på oss. Nå har vi kommet i gang i oppdrettsnæringen, men dette tar tid. Det tar kanskje fem-seks år å utvikle nye produkter, så det kreves tålmodighet, sier Tom Richard Hamland.

– Industrien må ta ansvar

Naturvernforbundet mener det er viktig med gjenbruk av plast. Spesielt i lukkede kretsløp hvor en flaske blir til en flaske, eller en merd til en merd, som det Oceanize holder på med.

– Det er viktig at industrien tar ansvar, men det skulle også bare mangle for mesteparten av plastavfallet som ligger langs kysten fra Midt-Norge og oppover stammer fra industrien. Da er det rett og rimelig at næringsaktører tar ansvar, og så bør myndighetene bli strengere og sette krav om opprydning og gode systemer for gjenbruk, sier fagrådgiver i Naturvernforbundet, Joakim Gulliksen.

Joakim Gulliksen i Naturvernforbundet støtter arbeidet Oceanize gjør. Foto: Naturvernforbundet

Også miljøvernorganisasjonen Greenpeace er glad for at plasten fra oppdrettsmerder kan gjenvinnes.

– Vi heier selvsagt på å fjerne plast fra havet, og finne nye bruksområder for den. Samtidig må vi huske på at en resirkulert oppdrettsmerd bare er et bitte lite musesteg i riktig retning for ei næring med enorme miljøutfordringer, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace.

– En miljøversting

– Vi mener oppdrettsindustrien er en miljøversting, som truer villaksen, sprer sykdommer og forurenser fjordene våre. Samtidig ser vi at Oceanize gjør en glimrende jobb på sitt felt. Vi er helt enige i at alle næringer må bli flinkere til å etterspørre resirkulerte produkter, sier Pleym.

Men han understreker at resirkulerte merder ikke må bli en hvilepute.

– Det hjelper jo fint lite med resirkulert emballasje om innholdet er like problematisk som før, sier lederen av Greenpeace til NRK.