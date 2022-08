Utdanningsforbundet: – Alle bør forberede seg på lærerstreik ved skolestart

– Vi har lagt en plan. Jeg kan ikke avsløre hvor, når og hvor mange som blir omfattet av en streik. Men det er helt naturlig å se for seg at en opptrapping vil skje i forbindelse med skolestart, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Striden står kort og godt om lønn. Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet ble ikke enige med Kommunenes Sentralforbund (KS) under lønnsoppgjøret i mai. Siden har det vært stillstand i forhandlingene.

– Pengene er brukt opp, sier arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø

– Selvfølgelig finnes det penger, svarer Handal.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mener at når alle lærerorganisasjoner reagerer med å gå til streik, så må arbeidsgiver stille seg spørsmålet: Har vi virkelig bomma så grovt? Foto: Stig Weston / Utdanningsforbundet

KS: Usikker på streikegrunnlaget

KS har både arbeidsgiver- og forhandlingsansvar. Men forhandlingsleder Tor Arne Gangsø sier han rett og slett er usikker på streikegrunnlaget til lærerne.

– De påstår at lærere har hatt en dårlig lønnsutvikling over tid. Men i vårt tariffsystem er «lærere» alt fra barnehagelærere til lærere med mastergrad. Og for eksempel har lærere med treårig utdanning hatt en relativt god lønnsutvikling, mens de påstår at lektorer har hatt den dårligste lønnsutviklingen. Så dette er veldig uklart for oss. Hvem er det egentlig de streiker for?

Joakim Haugen er en av lærerne i Bergen som har streiket siden 8. juni. Han kaller uttalelsen fra KS merkelig.

– Det er den typiske arrogansen som jeg føler på, at vi ikke skal klage. Jeg startet som lærer for seks år siden og vi har vel ikke hatt ett godt oppgjør siden 2014. Hadde jeg visst dette før jeg ble lærer, hadde jeg kanskje revurdert yrkesvalget.

Handal i Utdanningsforbundet sier han finner Gangsøs utsagn helt uforståelig.

– Dette har vært stavet ut både i forbindelse med meklingen, og ikke minst i etterkant. Hvis han ikke har fått med seg streikegrunnlaget, har vi store problemer. Da har vi en arbeidsgiver som rett og slett ikke forstår motparten sin.

– Men du kan vel forklare oss streikegrunnlaget?

– Vi sliter med å rekruttere og å beholde lærere. KS har gjort lærerne til lønnstapere for sjette år på rad. Dette er en politikk som jager folk ut fra læreryrket. Det bidrar heller ikke til å rekruttere lærere, det så vi senest på årets søkertall til lærerutdanningene. Det er svært alvorlig at vi har en arbeidsgiver som ikke vet å forvalte dette viktige yrket. Jeg vil kalle det helt håpløst.

Streiker de for lektorer som har kommet best ut kronemessig, men dårligst prosentvis, eller er det andre deler av lærerkorpset? lurer KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø på. Foto: Fotograf Johnny Syversen

– Ikke en streik bare for de med lengst utdanning

Gangsø i KS sier de har bare én tariffavtale for alle ansatte, enten det er en sosionom, en fagarbeider eller en lærer.

– Nå har vi altså inngått en tariffavtale med 37 av 40 fagforeninger i kommunesektoren. Så vi er egentlig låst.

De nyutdannede lærerne fikk et løft i årets oppgjør, og mange mener forbundene bare vil prioritere de med lengst utdanning og lengst ansiennitet.

Handal i Utdanningsforbundet understreker at de organiserer lærere i hele skoleverket, og at problemene gjelder hele skoleverket.

– Det er det de med lengst utdanning og lengst ansiennitet som har hatt den dårligste lønnsutviklingen. Men dette er en streik for alle lærerne i skolen.

Joakim Haugen er lærer på Olsvik skole i Bergen og tillitsvalgt i Skolenes landsforbund. Han sier det har vært slitsomt å være så få i streik, og gleder seg til at streiken trappes opp. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

Håper på mange nye i streik

En og en halv uke før skolestart virker konflikten temmelig låst.

– Alle bør forberede seg på lærerstreik ved skolestart. Men jeg har telefonen på hele døgnet, så hvis Gangsø vil snakke, kan han bare slå på tråden, sier Handal.

– Vi kan ikke gjøre mer når vi har inngått en tariffavtale med nesten alle ansatte i kommunal sektor. Pengene er brukt opp. Avtalene er inngått, sier forhandlingsleder Gangsø.

Den allerede streikende Joakim Haugen i Bergen sier han ser veldig fram til at det blir mer trøkk og styrke i streiken.

– Jeg er veldig stolt over meg selv og de to andre som har stått streikevakt siden 8.juni og frem til ferien. Nå er vi veldige klare til å bli enda flere. Vi venter bare på instruks.