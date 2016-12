Laderkaos i norske hjem

– Vi registrerer stadig flere branner som starter på grunn av lading av elektroniske duppeditter med oppladbare batterier. PC-er, droner, hodelykter og mobiler, sier leder for skadeforebyggende avdeling i IF, Anders Rørvik Ellingbø.

En undersøkelse gjort av YouGov for forsikringsselskapet IF viser at én av tre nordmenn har mer enn ti ladere hjemme, eller har mistet oversikten.

– Det er ikke så overraskende, da vi har mye utstyr med ladere. Det i seg selv trenger ikke å være farlig, men man må være bevisst på hvilke ladere man bruker til hva.

Så mange ladere har nordmenn hjemme Ingen 0 % 1-2 6 % 3-5 28 % 6-10 30 % 11-20 12 % Mer enn 20 8 % Vet ikke/ingen oversikt, men mange 16 % (Kilde: Forsikringsselskapet If/YouGov)

Krymper seg i enden

Det kan være lurt å sjekke om laderne er slitte. Om en mobillader er slitt kan du for eksempel se på ledningen.

Anders Rørvik Ellingbø i forsikringsselskapet IF, anbefaler folk å kjøpe originale ladere og ikke billige piratkopier. Foto: IF

– Når plasten i ledningen begynner å krympe seg i den ene enden, kan det være et tegn på at du har en skade på strømledningen. Det kan i ytterste konsekvens føre til dårlig kontakt og høy temperatur.

Trenger laderen din en utskifting bør du også tenke deg om før du kjøper.

– Primært ønsker vi at folk bruker originale ladere, altså den som fulgte med enheten. De billigste laderne har ikke alltid så god kvalitet.

Piratlader

Å se om en lader har god kvalitet eller ikke er vanskelig, men det er noen forholdsregler du kan ta.

– Man kan kjøpe lader i en anerkjent forretning, for eksempel Clas Ohlson, Expert eller Elkjøp. De har strenge kvalitetskrav til det de selger, i motsetning til en billig lader fra utenlandske nettbutikker.

Ladere produsert uten kvalitetsretningslinjer kalles piratladere, og kan være brannfarligere..

– For noen uker siden målte vi temperatur på ulike ladere til telefon. Da fant vi ut at piratladere har vesentlig høyere temperatur enn originale ladere.

I tillegg kan kvaliteten på strømmen som gis være dårlig og føre til brann i selve batteriet. Anders Rørvik Ellingbø

Sjekk om laderen er CE-godkjent. I noen butikker selges produkter med falske CE-merker av typen «China Export» (til høyre). Det er ikke lett å se forskjell på dette merket, og det originale CE-merket «Communauté Européenne» (til venstre). Foto: Camilla Veka/NRK/montasje

Nattlading

Brigadesjef i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Ivar Stenste forteller at de ikke har vært borte i så mange branner i ladere, men noen. Han er enig i at det er viktig å bruke en original lader.

– Vi har to hovedregler: Bruk en original lader og vær våken og til stede når du lader, sier Stenstvedt.

Brigadeleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Ivar Stenstvedt, anbefaler ikke å lade om natta uansett hvilken lader du har. Foto: Trøndelag brann- og redningstjeneste

Lading av mobiltelefoner om natta er en stor utfordring for sikkerheten, selv om det er svært vanlig å gjøre det. Til tross for brannfaren lader sju av ti nordmenn mobilen om natta.

– Selv om du har en original lader, vil jeg ikke anbefale å lade om natta. De kan bli varme de også, sier Stenstvedt.

Ellingbø mener at hvis man må lade om natta, så er det lurt å gjøre det i et rom man ikke sover i.

Legg også enheten på et ubrennbart underlag, og ha seriekoblede røykvarsler i rommet. Anders Rørvik Ellingbø, IF