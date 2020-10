Kvernmo bekrefter hjemreise – hundene får reise fra Canada

– Det er veldig godt å ha en dato å forholde seg til. Jeg håper at det ordner seg, sier Jens Kvernmo.

Bekrefter hjemreise

Det har gått nesten fire måneder siden ekspedisjonen i den canadiske villmarka var over. Hjemreisen som skulle gå smertefritt tilbake til Trøndelag, viste seg å bli det stikk motsatte.

Men etter et ukjent antall nedturer og innstilte fly, begynner det nå å se lysere ut for villmarksmannen fra Steinkjer.

Etter planen letter flyet hans fra det nordvestlige Canada onsdag 28. oktober. Og etter flere mellomlandinger er det endelige målet Norge.

– Vi lander på Gardermoen på ettermiddagen norsk tid, så har en kamerat tilbudt seg å hente meg der.

LENGTER HJEM: Jens og hundene Bamse og Tarzan har vært i Canada siden i fjor sommer. Nå blir det godt å komme hjem, innrømmer trønderen. Foto: NRK

Bagasje: To hunder, en kano og et gevær

Kvernmo kunne ha unnagjort hjemreisen til Trøndelag for lenge siden, hadde det ikke vært for at de to firbeinte, Bamse og Tarzan, er en del av reisefølget.

Canadiske flyselskap har nektet å fly hunder på grunn av koronapandemien. Med et utgått visum fryktet han å bli tvunget til å reise uten hundene. Det var ikke aktuelt.

– Det går alltids bra med meg, men det er hundene jeg tenker på. Hundene gjør alt for meg, så jeg kan ikke gjøre noe mindre for dem, sa han til NRK forrige uke.

Men nå ser det ut til at villmarksmannen får med seg samtlige eiendeler på flyet, som i tillegg til bagasje består av to hunder, en kano og et gevær.

Karantene på fjellet

Hjemme i Ogndal sitter en lettet bestefar. Kåre Asbjørn Kvernmo får endelig se barnebarnet etter over ett års adskillelse.

– Selv om han ikke helt tør å tro på det selv ennå, har jeg har trua på at det går bra denne gangen.

De to har et helt spesielt bånd, og har holdt kontakten gjennom hele ekspedisjonen i Canada. Men det blir nok lenge til de gjenforenes.

– Hvordan føles det at han må i karantene når han endelig kommer hjem?

– Han reiser nok på fjellet og blir borte i ti dager, så det blir jo det samme som når han er i Canada, ler han.

BESTEVENNER: Trønderen og hunden Bamse har vært trofaste turkamerater i flere år. Sammen med hunden Tarzan har trioen blitt uatskillelig. Foto: NRK

Pizza og øl venter hjemme

Flere har tilbudt seg å hjelpe 35-åringen med hjemreisen. Kvernmo forteller at han har mottatt forslag om alt fra planlegging av flyruter, via haik med fraktskip, til overnatting hos nordmenn i USA .

Likevel er det melkeruta 10.000 meter opp i lufta som skal gjennomføres. Om alt går etter planen, har Kvernmo-duoen mye å se frem til i vinter, mener villmarksmannen.

– Det jeg gleder meg mest til ved å komme hjemme, er å gå på besøk til bestefar. Da skal vi spise pizza, ta en øl og diskutere snarefangst av ulv, som jeg har var med indianerne på sist vinter.