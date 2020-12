Kun én ny smittet i Trondheim – mener massiv testing har gitt resultater

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– På den ene siden har vi vært heldig. På den andre siden har vi enormt god testkapasitet. Suksessfaktor nummer en er at vi har klart å smittespore kilden til enhver tid, mener kommunaldirektør Morten Wolden i Trondheim kommune.

Det har i lang tid har det vært lite smitte i trønderhovedstaden.

Så langt denne uka er det avdekket sju smittetilfeller på 2105 tester.

Enkelte dager i november ble over 1500 personer testet i Trondheim på en og samme dag. Smittetallene var fortsatt relativt lave.

STOR SATSING: Trondheim kommune har satset voldsomt på å finne smittekilden til enhver tid. Kommunen har til nå brukt 70 millioner på testing og smittesporing. Foto: NRK

Kommunedirektøren har tett dialog med både Bergen og Oslo. To kommuner med langt mer smitte.

– Vi er veldig glade for at det fungerer så bra i Trondheim. Så ser det også ut til at smittetrenden er på vei ned i Bergen og Oslo. Det er positivt og bra for landet, sier Wolden.

Fylkesoversikt - smittetilfeller per 100.000 innbyggere uke 48 Ekspandér faktaboks Oslo: 294

Viken: 209

Vestland: 92

Innlandet: 72

Vestfold og Telemark: 60

Agder: 42

Møre og Romsdal: 40

Rogaland: 35

Troms og Finnmark: 33

Nordland: 30

Trøndelag: 20

Skiller seg ut

Hele Norden har et smittetrykk som tilsvarerer rødt nivå, ifølge Folkehelseinstituttet sine kriterier.

Trøndelag er unntaket. Ingen andre fylker har nå så lite smitte per 100.000 innbyggere.

– Med under 25 tilfeller per 100 000 innbyggere ligger nå Trøndelag fylke på gult nivå, sier avdelingsleder for smitte Frode Forland ved FHI.

Men trenden kan snu raskt, sier FHI. Også Agder, Møre og Romsdal og fylkene i Nord-Norge har relativt lave smittetall.

– Mange fylker nærmer seg nivået Trøndelag allerede ligger på, sier Forland.

Helse Midt-Norge er den eneste helseregionen i landet som har grønn beredskap. Slik har det vært i landsdelen siden før sommeren.

POSITIVE TALL: Fagdirektør Frode Forland i FHI ser en positiv utviklingi smittespredningen i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bekymret for reising i jula

De to siste dagene har to av smittetilfellene i Trondheim ukjent smittekilde.

LITE SMITTE: Kommunaldirektør Morten Wolden i Trondheim kommune er glad for lite smitte i byen, men er bekymret for nyåret når tusenvis av studenter kommer tilbake. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kommunedirektøren i Trondheim er klar på at det ikke er noen grunn til å slappe av.

– Vi også kan være uheldige, og vi er bekymret for situasjonen over nyttår. Da kommer 30. til 40.000 studenter tilbake til Trondheim.

Wolden mener det hjelper å ha et godt system for testing. Det er lett å bestille en test gjennom digital booking.

– Folk må fortsette å være forsiktig og feire jul på en klok og fornuftig måte, sier Wolden.

Advarer mot å senke skuldrene

Helseminister Bent Høie (H) mener det kan skyldes tilfeldigheter at det er mindre smitte i Trondheim enn andre steder.

– Det er nok ikke noe annet å lære av Trøndelag enn at det veksler mellom hvilke fylker som har lavest smitte. For noen uker siden var det Agder som var best.

Høie sier pandemien må tas på største alvor.

– Risikoen for smitteutbrudd er for høy til at man kan senke skuldrene, også i Trøndelag.

Det siste døgnet er det registrert 378 koronasmittede i Norge.

Det er 63 færre enn dagen før. I alt var det ved midnatt natt til torsdag registrert 36.969 koronasmittede personer her i landet.

Vil ha andre regler

For snart to uker siden gikk Trondheim i spissen for et storbyopprør mot nasjonale myndigheters koronapolitikk. Ordførerne i åtte storbyer vil ha strengere regler for å hindre smitte fra utlandet, med obligatorisk koronatest ved grensen og karantene for utenlandsk arbeidskraft.

Torsdag skal ordførerne igjen møte helseministeren. De ønsker nå å ha ulikt nivå på smittevernreglene rundt om i landet. To eksempler er at det skal kunne gå an å oppheve de nasjonale skjenkereglene og tillate inntil 200 publikummere på konserter, skriver Adresseavisen.