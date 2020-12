Tre personer stakk av fra karantenehotell i Stjørdal

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Drar de ut i samfunnet er det alvorlig. Da kan man smitte andre, sier fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage til NRK.

De tre stakk av fra Scandic Hell Hotell i Stjørdal i tidsrommet fra 9. november til 1. desember. Det var Nidaros som omtalte saken først.

Personer som kommer fra utlandet, skal oppholde seg i karantene i ti dager.

– Vi har strammet inn karantenereglene for å prøve å stanse smitten fra utlandet, som har vært en driver for smitte i Norge i høst. Det er viktig å følge opp karantenereglene som gjelder, og da er det kritikkverdig når man ikke fullfører karantenen for det kan utsette folk for smitte, sier fylkeslegen.

Meldt til politiet

De tre personene som stakk av er ifølge nettstedet Nidaros alle meldt til politiet.

– De som sitter på karantenehotell, er ikke satt i fengsel og har ikke vakthold 24 timer i døgnet. De har fått beskjed om at de er satt i karantene etter norsk lov og forskrift. At de er pliktig til å være der, sier kommuneoverlege Leif Muruvik Vonen til Nidaros.

NRK har snakket med hotellsjefen. Han sier at 26 av hotellets rom blir brukt av folk som er i karantene. Han vil ikke kommentere episodene rundt de som har stukket av fra karantenen.

– Vi viser til politiet når det gjelder denne saken, sier hotellsjef Arild Vollan.

– Har dratt hjem igjen

Seksjonsleder for grensekontroll i politiet, Tore Sparbu, sier de vet hva som har skjedd med de tre personene.

– Alle tre personene har dratt til utlandet igjen. To med fly, en med bil.

Ingen av dem valgte å melde fra hotellet da de dro. Derfor havnet saken hos politiet, som ikke velger å gjøre noe videre.

– Du har lov til å reise hjem igjen, sier Sparbu.