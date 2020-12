Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har jobbet godt, sier kommuneoverlege i Trondheim Tove Røsstad.

Hun kan være fornøyd med at fylket hun representerer, er best i landet på å hindre smitte.

Trøndelag har for andre uke på rad minst smitte, mens Oslo sliter mest.

Kun 20 personer fikk påvist korona i Trøndelag i uke 48.

– Det kan være at trøndere er mer lojale til å passe på godt smittevern, sier Røsstad.

Fylkesoversikt - smittetilfeller per 100.000 innbyggere uke 48 Ekspandér faktaboks Oslo: 294

Viken: 209

Vestland: 92

Innlandet: 72

Vestfold og Telemark: 60

Agder: 42

Møre og Romsdal: 40

Rogaland: 35

Troms og Finnmark: 33

Nordland: 30

Trøndelag: 20

God på smittesporing

Røsstad mener det er svært mange faktorer som spiller inn for at Trøndelag er best i klassen.

– Vi har vært flinke på smittesporing og funnet ut hvor smitten kommer fra.

Å finne smittekilden raskt, mener hun har vært avgjørende for at det har gått bra.

– Hvis man ikke klarte å spore smitten, så ville vi fått en del ukjent smitte i samfunnet. Da hadde vi fått større problemer.

Hun får støtte fra fylkeslege Jan Vaage.

STOLT OVER INNSATSEN: Kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad, roser innsatsen til alle som har bidratt til at smitten har holdt seg lav i Trøndelag. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Stoppet smitte ved grensa

Han sier Trøndelag i høst hadde en god del smitte knyttet til arbeidsinnvandring fra land med høy smitteforekomst. Men nye retningslinjer i november, minsket smittefaren.

– I begynnelsen av november kom nye nasjonale restriksjoner knyttet til innreise og det har nok hatt stor effekt, skriver Vaage i en SMS.

Også Vaage mener smittesporingsjobben har vært god.

– Vi har hatt god kontroll på smitteveiene, sier Vaage.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, roser smittesporingen.

– Det er gjort en veldig god jobb med smittesporing i Trøndelag. Man hadde et stort utbrudd i Trondheim en periode, og det ble håndtert godt og raskt, slik at man fikk kontroll over situasjonen.

MINDRE SMITTET ETTER NYE REGLER: Med strengere innreiseregler til Norge, ble det også mindre smitte i Trøndelag. Det sier fylkeslege Jan Vaage. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Brukt mange millioner

Helse- og velferdsdirektør i Trondheim, Helge Gaarasen, er ikke i tvil om at storstilt satsing på smittesporing har slått posiive ut.

– Vi har så langt brukt 70 millioner kroner på testing og smittesporing.

Han kan vise til en eksepsjonell høy oppklaringsprosent.

– Dette har vært noe av nøkkelen for å lykkes, og har bidratt til at vi kan følge opp folk veldig konkret.

Totalt har pandemien kostet kommunen mye penger.

– Tar vi med rubbel og bit så nærmer vi oss 200 millioner kroner. Det vil si nærmere 1000 kroner per innbygger.

Kan ikke senke skuldrene

Men selv om Trøndelag nå kommer godt ut, mener helseminister Bent Høie (H) det også skyldes tilfeldigheter.

– Det er nok ikke noe annet å lære av Trøndelag enn at det veksler mellom hvilke fylker som har lavest smitte. For noen uker siden var det Agder som var best.

Høie mener derfor at trønderne bør fortsette å ta pandemien på størst mulig alvor.

– Risikoen for smitteutbrudd er for høy til at man kan senke skuldrene, også i Trøndelag.