På ett år gikk Sonja Berg fra å planlegge ektemannens begravelse til å feire gullbryllup.

9. august 2023: – Hallo, hallo. Jeg har med mange folk i dag, sier Sonja Berg til ektemannen Jan.

Han sitter inne på fellesstua på sykehjemmet når NRK kommer på besøk. Sonja gir ham en klem. Jan kysser kona si på kinnet.

For ett år siden kunne Jan verken snakke eller spise selv.

Sonja triller mannen sin bortover gangen, og inn på pasientrommet.

– Husker du at de har vært her før? spør Sonja.

– Ja, sier Jan.

– Kjekt å se deg, og takk for at vi får komme på besøk igjen, sier NRKs reporter.

– Ja, det er hyggelig, sier Jan.

Da NRK først besøkte Jan på Kattem sykehjem i Trondheim kommune for ett år siden, fikk vi ingen respons. Han snudde seg også bort da kona forsøkte å få et kyss.

I fjor på denne tiden hadde Jan, som har Parkinson sykdom, falt minst 23 ganger på tre måneder under sykehjemmets omsorg. Kona fant ham i en blodpøl.

Flere fall førte til sterke smerter og sykehusinnleggelse.

Det var kun én pleier på vakt på sykehjemmet på ettermiddag, kveld og natt. Sonja følte seg svært utrygg og fryktet å få en telefon om at mannen hadde slått seg i hjel.

Trondheim kommune stod på at bemanninga var forsvarlig.

Men kort tid etter at NRK først omtalte saken i oktober 2022, var det plutselig to pleiere på vakt da Sonja besøkte mannen sin. Siden har hun opplevd at mannen gradvis har blitt bedre.

Sonja mener at denne ekstra pleieren på sykehjemmet er årsaken til ektemannens bedring.

Kommunalsjef for helse- og velferdssentrene i Trondheim, Siri Ekle Skaanes, sier til NRK at hun er glad for at Jan har blitt bedre, men vil ikke garantere at den ekstra pleieren vil bestå.

Kunne vært unngått

5. september 2022: «Jan? Jan?», Sonja forsøker å få kontakt med Jan inne på pasientrommet på Kattem sykehjem. Han er urolig, ser ikke på henne.

Når NRK besøker ham denne dagen, ligger han på en sofa inne på fellesstua. Barrikadert inne ved hjelp av et spisebord og noen puter. Slik har den ene pleiere på vakt denne ettermiddagen har kontroll på ham, mens hun hjelper de andre beboerne.

I pasientjournalen hans peker flere pleiere på at fall kunne vært unngått med mer bemanning.

Sonja må holde ham fast mens NRK er der, slik at han ikke faller. Hun tenker mye på smertene Jan må ha hatt. For han klarer ikke å varsle ifra når han har vondt, forteller hun.

Mindre urolig og spiser bedre

Et par måneder etter at sykehjemmet satt inn en ekstra pleier, merket Sonja at Jan hadde blitt bedre. På julaften vinket han til familien sin. Det hadde han ikke gjort på lenge.

9. mars 2023: I pasientjournalen til Jan står det at han er «motorisk mindre urolig, spiser bedre og har gått litt opp i vekt.»

I månedene som går fortsetter bedringen, ifølge kona:

S Sonja: Her er alt på stell. Jan har det så godt som han kan S Sonja: Går veldig bra. Jan hadde besøk fra Stadsbygda i dag. Vi var ni stykker på rommet

Denne dagen fikk de ham opp fra rullestolen, slik at han kunne sitte i en stol.

23. juli 2023: Sonja og Jan feirer gullbryllup sammen på sykehjemmet.

S Sonja: Fantastisk feiring i går. Jan var så bra som mulig. Virka glad og fulgte med. Dansa og vinka

Ekspert knytter pleier til bedring

9. august 2023: Pleieren triller Jan på vekta når NRK er på besøk.

– Han har lagt på seg ti kilo, sier Sonja.

Jan Berg veies på Kattem sykehjem i Trondheim. Foto: Vanja Skotnes Holst / NRK

I dag spiser han selv også.

– Nå er du flink, Jan. Dette er det lenge siden du har gjort. I fjor sommer så tok du ikke etter brødskiva i det hele tatt. Det er stor fremgang, sier Sonja, idet mannen selv putter brødskiva i munnen.

– Jan er bedre fordi sykehjemmet satte inn en ekstra pleier. Fordi det er to på vakt i stedet for én. De har kunnet tatt seg tid til ham – slik at han har blitt såpass «oppegående», sier hun til NRK.

Sonja får støtte fra en av Norges fremste eksperter på Parkinson sykdom, Charalampos Tzoulis. Han er overlege og professor i nevrologi og nevrogenetikk og jobber ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen.

En av Norges fremste Parkinson-eksperter, Charalampos Tzoulis. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Jeg kjenner ikke sykehjemmet eller Jan, så jeg kan ikke si noe helt direkte eller sikkert, sier Tzoulis, og fortsetter:

– En av de kanskje vanskeligste symptomene eller utfordringene med Parkinson sykdom, er det vi kaller apati. Det vil si at man mangler initiativ til å gjøre ting. Man kan også miste appetitten, miste matlysten, sier han.

– Jeg tror at det kan være slik at den ekstra hjelpen han fikk har spilt en veldig stor rolle i bedringen av hans funksjon og livskvalitet.

Overlegen sier også at det er svært viktig med tilstrekkelig bemanning på sykehjemmene.

Knappe budsjettrammer

NRK har gjort gjentatte forsøk på å få et intervju med helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim kommune. Dehli har ikke ønsket å la seg intervjue om saken, til tross for at Sonja Berg har fritatt henne fra taushetsplikten.

Dehli skriver følgende i en e-post til NRK:

«Du kan sitere meg på følgende: Vi er glade for at beboerne har det bedre nå, og at pårørende er fornøyd med tilbudet. Behovet for helsepersonell blir jevnlig vurdert med tanke på å sørge for at alle får gode og forsvarlige helsetjenester. De økonomiske beslutningene gir rammer vi skal holde oss innenfor. Vi legger alltid vekt på dialog med beboer og pårørende for at de skal føle seg ivaretatt og trygge.» Wenche Dehli helse- og velferdsdirektør

Hun henviser også til kommunalsjef for helse- og velferdssentrene, Siri Ekle Skaanes. Kommunalsjefen vil heller ikke kommentere direkte på saken, til tross for at hun er fritatt fra taushetsplikten. Hun vil kun la seg intervjue på «generelt grunnlag».

Kommunalsjef Siri Ekle Skaanes vil ikke kommentere direkte på Jans sak, til tross for at hun er fritatt fra taushetsplikten. Foto: Morten Waagø / NRK

– Hvorfor ble det satt inn en ekstra pleier på denne avdelingen?

– Generelt nå så er det slik at alle helse- og velferdssentrene får tildelt budsjettramme som er lik for alle enhetene. Og gjør de prioriteringene de gjør for å dekke de behovene og gi forsvarlige tjenester. Det er også gjort i dette tilfellet. I særlige tilfeller kan enheten tilføres ekstra ressurser ut fra gitte kriterier og som er beskrevet i en rutine. Dette følges opp og det gjøres vurderinger om hvor lenge det er behov for ekstra ressurstildeling.

– Så det var et behov her?

– Jeg vil ikke snakke om den enkeltsaken, men på generelt grunnlag så er det slik vi forholder oss til tildeling av ressurser til de enkelte avdelingene, og om det er særlige behov kan de tildeles ekstra ressurser i henhold til våre rutiner.

Kommunalsjefen vil ikke garantere at den ekstra pleieren på sykehjemmet får fortsette.

– Ingen er garantert å ha den samme ressursen, det gjøres fortløpende vurderinger hele tiden. Siri Ekle Skaanes kommunalsjef for helse- og velferdssentre

– Jan Bergs pårørende sier at de har merket en bedring hos ham etter at sykehjemmet satte inn en ekstra pleier. Hva tenker du om det?

– Jeg har hatt kontakt med pårørende her, og jeg har også gitt tilbakemelding til henne om at jeg synes det er utrolig gledelig at det har vært denne positive utviklinga og at han har det mye bedre nå. Det gjør godt å høre slike tilbakemeldinger, det synes jeg er kjempebra.

Skaanes vil ikke svare på om hjelpen Jan har fått på sykehjemmet har vært forsvarlig.

Hun vil heller ikke svare på hva den ekstra ressursen har tilført sykehjemmet.

– Sonja er bekymret for at pleieren skal forsvinne og at Jan skal få det dårligere. Skjønner du at pårørende kan bli bekymret hvis de ikke vet om den ekstra hjelpen kommer til å vare?

– Det kan jeg forstå. Vi ønsker god og tett dialog med pårørende, og sikre dem at den hjelpa de får er god og forsvarlig, sier hun.

Hun sier også at bemanningen ved helse- og velferdssentrene er marginal.

– Og vi legger opp til en gradvis økning av bemanningen i henhold til vedtatt Eldreplan.

Hun sier samtidig at hun opplever at de har knappe budsjettrammer, og at de gjerne skulle hatt mer ressurser.

– Men vi må jo forholde oss til de rammene vi har og også prøve å gjøre best mulig prioriteringer.

– Man skal ikke være avhengig av å ha pårørende som står på for å få de ressursene man trenger. Enhetene skal på selvstendig grunnlag gjøre vurderinger av behov, sier Skaanes.

Enhetsleder Sissel Olufsen ved Kattem sykehjem har ikke ønsket å la seg intervjue i saken.

– Helt uforsvarlig

Jan stryker på hånda til kona si, rolig.

Den ekstra bemanninga har betydd alt for Jan, sier Sonja.

– Det har betydd det meste. Også for de andre pasientene og ikke minst pleierne.

Hun har brukt mye krefter på å kjempe for at mannen skulle få det bra på sykehjemmet, sier hun. Det er verdt det når hun ser hvor bra han har det i dag.

– Kjenner du at du står i en kamp fortsatt?

– Ja. Jeg er hele tiden redd for at den vakta skal tas bort.

– Hvordan ville du reagert hvis pleieren forsvant igjen?

– Det får vi se. Det er jo helt uforsvarlig, i alle fall.

Sonja og Jan følger NRK ut i gangen mot utgangsdøra. Idet døra lukker seg, vinker Jan og sier «ha det».