Den norske legeforening har i lengre tid bedt om at det innføres en nasjonal bemanningsnorm i eldreomsorgen.

Det sier Ståle Sagabråten. Han er leder i fagstyret i Den norske legeforening og spesialist i allmennmedisin/fastlege. Han skriver blant annet dette i epost til NRK:

– Sykehjemmene rundt om i Norge er svært ulikt bemannet og selv om situasjonen de siste 20 årene er bedre, kan en nok slå fast at sykehjemslegene er i en vanskelig situasjon med mange pasienter på liten tid.

– Legeforeningen ønsket seg en bemanningsnorm for sykehjemsleger, men myndighetene har bestemt at det skal være opp til hver kommune å sørge for en forsvarlig bemanning.

– Også Legeforeningen har hatt bekymring for at bemanningsproblemer og manglende ressurser til miljøtiltak fører til at for mange eldre blir satt på antipsykotika ved atferdsproblematikk knyttet opp til demens. En del eldre blir satt på slike medisiner i forbindelse med delir, og blir så stående på medikamentene etter at deliret har roet seg.

– Spesialistene på aldersmedisin i Norsk forening for geriatri har satt dette på agendaen i kampanjen Gjør kloke valg, som handler om å få bukt med overdiagnostikk og overbehandling som ikke er til nytte for pasientene.