– Jeg kan bekrefte at vi har fått et smitteutbrudd, og at det har vært en oppblomstring spesielt søndag og mandag, sa kommunedirektør Morten Wolden tidlig tirsdag morgen.

En drøy time etter, slapp kommunen smittetallene fra de siste dagene: 33 personer.

Fredag 14. mai: 6 personer. To har foreløpig ukjent smittekilde.

Lørdag 15. mai: 4 personer. En av foreløpig ukjent smittekilde.

Søndag 16. mai: 9 personer. Tre har foreløpig ukjent smittekilde.

Mandag 17. mai: 14 personer. Fem har foreløpig ukjent smittekilde.

Alle aldersgrupper er representert, men det er klart flest i 20-årene. 15 av de 33 er i aldersgruppen 20–29.

Alle har mildt sykdomsforløp.

Forslag til ny koronaforskrift

Tirsdag morgen la kommunedirektøren frem forslag til ny koronaforskrift for politikerne i Trondheim.

Ny forskrift skal vedtas i morgen, og gjelde frem til 26. mai.

Her er forslaget:

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum en meters avstand.

Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser.

Påbud om bruk av munnbind og registrering av alle reisende i drosje.

Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.

Påbud om bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter der man ikke kan holde minst to meter. Med unntak av butikker/kjøpesentre gjelder dette inn og ut av lokaler, og ikke utøvere under idretts/kulturaktivitet

Krav om minimum 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.

Registrering av alle kunder på serveringssteder

De kommer også med forslag om følgende anbefalinger:

Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/arbeid/skole/barnehage til 10 personer per uke.

Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Begrense unødvendige reiser over kommunegrensene.

Det er bare forslag til en endring fra den gamle forskriften: Da var det anbefalt med munnbind offentlig, nå foreslås påbud.

– Vi hadde jo en veldig streng forskrift tidligere også, selv om smitten ikke var like høy, sier Wolden.

Utbrudd i nabokommuner

Flere nabokommuner til Trondheim sliter med smitteutbrudd nå, deriblant Stjørdal og Orkland.

Også andre steder i Trøndelag er sterkt preget av ny smitte nå. Røros har stengt ned, på grunn av smitte i nabokommuner.

Snåsa fikk i helgen sitt første smittetilfelle.

Spent på utfallet av 17. mai

Morten Wolden sier vi har noen svært interessante dager i vente, med tanke på feiringen av nasjonaldagen.

– Vi er spente på om 17. mai har medført smitte. Det vet vi ikke før om flere dager. Den neste uka blir spennende for hele landet, sier han.

NY FORSKRIFT: Morten Wolden og resten av kriseledelsen i Trondheim må ta hensyn til ny smitteoppblomstring når de foreslår ny koronaforskrift tirsdag. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Politiet i Trøndelag hadde en travel natt til 18. mai, på grunn av mye festbråk, spesielt i Trondheim.

Vektere fra kommunen var også ut i helga og på 17. mai for å sjekke stoda.

De ble positivt overrasket over hvor flinke folk var, sier Wolden:

– Spesielt russen fikk mye skryt. De har hatt teltene sine, men de har hatt godt smittevern. Vekterne som var ute har sagt de var svært positivt overrasket.