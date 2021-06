Smitten ute av kontroll – Senterpartiet vil likevel åpne for skjenking og trening

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Trondheim har nå landets strengeste koronatiltak for å få kontroll på utbruddet av den indiske mutasjonen.

Mandag morgen bekreftet kommunedirektør Morten Wolden overfor NRK at han vil be om å ha minst ei uke til med restriksjonene.

I sin innstilling ber han blant annet formannskapet i kommunen om å opprettholde skjenkestopp og stengte treningssentre og svømmehaller. Formannskapet skal behandle dette tirsdag formiddag.

Men dette forslaget vil ikke Senterpartiet støtte, sier gruppeleder Marte Løvik.

– Vi ønsker å endre på punktet om treningssenter og svømmehaller; at de kan holde åpent med så strenge, gode regler de har hatt det siste halve året. Og så ønsker vi å tillate restaurantene våre å åpne, ved å tillate skjenking, sier Løvik til NRK.

Gruppeleder Marte Løvik (Sp) i Trondheim vil ikke støtte innstillingen om å opprettholde de strenge koronarestriksjonene. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Tirsdag skal politikerne i formannskapet avgjøre om det blir slik.

Da vil altså Løvik stemme for gjenåpning av skjenking og treningssentre.

Vil ha svært strenge skjenkeregler

Bystyrepolitikeren sier at reglene blir mye strengere enn det de har vært til nå og understreker at de ikke går inn for full åpning av skjenking.

– Det er det absolutt ikke. Den skal opphøre klokka 22, og så er det bordbestilling – minimum to timer på forhånd og med en meters avstand mellom gjester som ikke er i samme kohort, sier hun.

I tillegg vil de ha en maksbegrensning på fire personer på hvert bord.

– Det blir mye strengere enn det det har vært, men det gjør at vi kan ha åpen by igjen.

– Når byen har samlet seg i parkområder slik de har gjort, har de ikke overholdt reglene overhodet. Men på stedene som vi ønsker at skal åpne igjen, klarer vi å ha mer kontroll, sier Løvik.

Også Venstre-lederen sier til NRK at de støtter forslaget.

Ap-ordfører Rita Ottervik sier de har en del spørsmål i formannskapsmøtet før de tar stilling til forslagene.

Sliter med å få folk i 20-årene til å ta reglene på alvor

Utelivet selv har i møte med kommunen gitt tydelig uttrykk for at parkfestenes omfang skyldes at det tradisjonelle utelivet er stengt.

Wolden sier han valgte å foreslå videreføring av tiltakene, men at han har beskrevet muligheten for å åpne for treningssentre og skjenking – i svært begrenset måte.

– Det vil fortsatt være en veldig streng forskrift som vil gjelde selv om man gjør disse endringene.

Etter nok en festlig helg med høye temperaturer i Trondheim, er kommunedirektør Morten Wolden bekymret. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Han sier det er spesielt utfordrende å få én aldersgruppe til å lytte: Folk i 20-årene.

– Det er ikke de under 20 som er utfordringen. Det er de som er eldre enn det. Det er ikke sikkert de vet hvem jeg er. Det er ikke sikkert de leser aviser. Vi skal prøve å treffe dem i litt andre kanaler i løpet av uka. Jeg håper de hører.

Uvitenhet eller ignoranse?

For det kan være vanskelig å få med seg hvilke regler som gjelder, sier de tre venninner NRK snakker med i Trondheim sentrum.

– Vi vet vi kan møtes to inne, sier Ylva Mørseth (18).

– Og fem ute. Var det ikke det? Jeg tror det, sier Live Samset (18).

– Det er litt vanskelig å følge med på alle endringer som skjer. Jeg føler det endrer seg hele tiden, fortsetter Mørseth.

MINDRE SOSIAL SOMMER: Ylva Mørseth, Kristina Helberg og Live Samset fra Trondheim har tro på en god sommer, selv om den sannsynligvis blir mindre sosial enn de hadde håpet. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Selv om venninnene i Trondheim er like under målgruppen som Wolden snakker om nå, har de klare råd til kommunen.

– Jeg tror de bør dele mer på plattformene vi er på, sier Ylva Mørseth.

– Ikke bare i avisene, men i sosiale medier, tilføyer Live Samset, og sikter til spesielt Instagram og Snapchat.

Er problemet virkelig at unge voksne ikke får med seg reglene? Eller vet de godt hva det går i – men gir blaffen?

Kristina Helberg (18) har merket at mange ikke bryr seg om reglene om sosial distanse.

– Det er mange som driter i reglene. Spesielt ute ser vi at mange samles, sier hun.

– Folk samles kanskje ikke med intensjon om å samles veldig mange. Men folk samles på de samme plassene. De dagene hvor det har vært finvær, sitter folk tett. Det blir litt meningsløst, sier venninnen, Ylva Mørseth (18).