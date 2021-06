Pubeigar Roar jublar – kan endeleg opne kranene igjen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I går føreslo kommunedirektør Morten Wolden å vrake dei lokale smitteverntiltaka i Trondheim, og heller følge dei nasjonale reglane.

Formannskapet vedtok i dag å oppheve den lokale koronaforskrifta.

Dermed er eteplikta og skjenkestoppen fram til midnatt i Trondheim historie, og byen følgjer no dei nasjonale reglane – slik store delar av landet også gjer.

På Mellomveien fotballpub i Trondheim jublar dagleg leiar Roar Waage for vedtaket. Han har halde stengt, sidan puben ikkje har kjøkken.

– Det betyr alt for oss at vi kan opne igjen, og at folk no kan sjå fotballkamp utan å kjøpe middag til alkoholen, seier pubeigaren.

Han håpar på fullt hus og god stemning når Tsjekkia møter England under fotball-EM i kveld. Sjølv held han med England.

– No er vi klar for ein god sommar framover. Det er mange av gjestene som har sakna oss. Det er litt avgrensa kor mange vi kan sleppe inn, men det ser lovande ut no, seier han.

– Kor glad er du no?

– På ein skala frå 1-10 er eg ein god tiar!

– Pandemien er ikkje over

Smittetalet i Trondheim har blitt halvert den siste tida. I førre veke var talet på nye smitta 34, mot 60 smitta veka før.

Koronasmitte i Trondheim veke 20-24 Ekspandér faktaboks Veke 20: 159 smitta

Veke 21: 246 smitta

Veke 22: 144 smitta

Veke 23: 60 smitta

Veke 24: 34 smitta

Måndag fekk fire nye personar påvist koronavirus i Trondheim. I løpet av helga var det åtte nye smitta.

Sjølv om den lokale forskrifta er oppheva, legg Wolden vekt på at det ikkje er fritt fram.

Det vil framleis bli sterke anbefalingar om smittevernreglar.

Anbefalingar i Trondheim kommune Ekspandér faktaboks a) Det anbefales minimum 2 meters avstand mellom personer som trener på treningssenter. b) Det anbefales at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering registrerer alle enkeltkunder ved ankomst. c) Det anbefales bruk av munnbind i drosje, både av sjåfør og passasjerer over 12 år. d) Det anbefales munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentlig transportmiddel og i offentlige innendørs lokaler der man ikke kan holde minst én meters avstand. e) Det anbefales å begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole). f) Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte som ønsker det kan jobbe hjemmefra så langt dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

– Pandemien er på ingen måte over. No lyser varsellampene raudt fleire stader i Europa, sa han under tysdagens formannskapsmøte.

England har utsett opninga av landet med fire veker.

– PANDEMIEN ER IKKJE OVER: – Det kan bli behov for nye restriksjonar i løpet av sommaren, dersom smitten blussar opp att, fastslår kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kommunedirektøren meiner Trondheim no i stor grad har kontroll på koronasmitten.

– Smittetrykket i Trondheim er redusert veldig dei to siste vekene, sa han måndag.

Men det er for tidleg å senke skuldrene.

– Det kan bli behov for nye restriksjonar i løpet av sommaren, dersom smitten blussar opp att, fastslo Wolden under dagens formannskapsmøte.

– Betyr mykje å få komme tilbake på jobb

Trondheim har ikkje følgt den nasjonale planen for opning av landet igjen. Frå midten av mai og utover juni har Trondheim hatt strengare tiltak enn det har vore nasjonalt.

Før dagens formannskapsmøte hadde næringspolitisk leiar Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen høge forventningar.

Og lokalpolitikarane innfridde.

– Folk er veldig modne for at vi kan få lov til å gjere litt meir i Trondheim. Eg trur befolkninga tek imot dette med glede.

Beisvåg er glad for at fleire no kan komme tilbake på jobb. Både i hotell, utelivs- og serveringsbransjen, og ikkje minst innanfor kulturlivet.

SPÅR LYSARE TIDER: – Eg trur befolkninga tek imot dette med glede, seier Børge Beisvåg, næringspolitisk leiar i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Det betyr veldig mykje at ein faktisk får lov til å komme tilbake på jobb. Det har vore veldig tøft for mange i bransjen, vedgår han.

Beisvåg gledar seg over meir normale tilstandar i Trondheim også, og håpar folk vågar å ta byen i bruk.

– Eg håpar befolkninga hugsar på at korona framleis er her, og at ein er litt meir forsiktig enn vanleg, legg han til.

– Ein sårbar fase

Kommuneoverlege Tove Røsstad uttrykte måndag bekymring for mykje smittespreiing når folk skal på sommarferie.

SÅRBAR FASE: Kommuneoverlege Tove Røsstad påpeikar at Trondheim kommune er i ein sårbar fase så lenge store grupper framleis ikkje er vaksinerte. Foto: Morten Andersen / NRK

– At vi opnar opp no, betyr ikkje nødvendigvis at vi har ei lett tid framfor oss. Vi er i ein sårbar fase framleis. Det er mange som har mykje sosial kontakt, som ikkje er vaksinerte, påpeikar ho.

Ho siktar spesielt til aldersgruppa 25-39 år, som står sist i vaksinekøen.

Kommuneoverlege utelukkar ikkje at det kan bli nedstenging dersom smitten blomstrar opp igjen.

– Dersom smitten kjem heilt ut av kontroll, vil det vere ein aktuell strategi, seier ho.