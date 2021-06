Åpner ikke opp Trondheim ennå

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag møtes formannskapet i Trondheim på nytt. Da i et ekstraordinært formannskapsmøte for å avgjøre om det blir koronalettelser i byen.

Flere politikere argumenterte imidlertid i formannskapet tirsdag for åpning allerede nå.

Men slik ble det ikke.

Vil forlenge forskrift i to dager

Politikerne vedtok å utsette beslutning om eventuell gjenåpning til torsdag og det ekstraordinære formannskapsmøtet.

– Det er fornuftig å ha is i magen, sa ordfører Rita Ottervik (Ap).

Disse reglene gjelder nå:

Stenging av virksomheter (deriblant treningssentre og svømmehaller).

Påbud om hjemmekontor

Påbud om bruk av munnbind

Full skjenkestopp

Forbud mot arrangementer

Maks to gjester på besøk i private hjem

Maks fem gjester på besøk utendørs

Det er også en sterk anbefaling om å holde seg til maks fem nærkontakter per uke.

Koronareglene i byen er nå landets strengeste.

Skuffet over politiet

Ottervik er skuffet over politiets manglende oppfølging av fester utendørs. Flere store grupper mennesker har de siste godværsdagene samlet seg ute i Trondheim.

– Politiet burde vært mer tydelig i kommunikasjonen sin, og prøvd å begrense smittepotensialet utendørs. Kommunen har mulighet til å rådgi – men ikke å gripe inn, slik politiet kan, sa ordføreren.

Kommuneoverlege Elizabeth Kimbell var i formannskapet og orienterte om smittesituasjonen. Hun fortalte om en stor utfordring:

– Vi ser fortsatt at det er mye sosial kontakt blant de smittede. De rekker å være smitteførende før de kommer i karantene.

Ukjent smitte

Den første uka av juni fikk 141 påvist koronaviruset i Trondheim. Det er en nedgang sammenlignet med siste uka av mai.

Noe som likevel bekymrer, er at noe smitte fortsatt ikke kan spores tilbake til kilden.

Av de 13 smittede mandag, er smitten ikke sporet for to. Den siste tiden har det vært 10 prosent ukjent smitte.

Den ukjente smitten i Trondheim har nå vart over lang tid. Kommunen har ikke vært vant til det.

13 av 663 TESTET POSITIVT: 13 fikk påvist korona i Trondheim mandag. Disse ble testet søndag. Det var få som testet seg den dagen; 663 personer. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kommunedirektør Morten Wolden har vært tydelig på sin anbefaling om videre stenging i Trondheim.

Men noen politikere ville likevel åpne

Foreslo å åpne for skjenking og trening

– Vi vil gå fra stengt til strengt, sa Elin Marie Andreassen (Frp) i formannskapet.

Forslaget var å åpne for skjenking frem til klokken 22, men under et strengt smittevernregime.

Senterpartiet støttet Frp. Marte Løvik (Sp) vil åpne også treningssentre.

– Pandemien har hatt stor betydning for fysisk helse, sa Løvik (Sp), og viste til tall fra sentrale helsemyndigheter.

– Folk på treningssentre har vært flinke. Det har ikke skjedd smitteutbrudd der, fortsatte Løvik.

Også Venstre ville åpne opp forsiktig allerede nå.

Delta-mutasjon

Nasjonalt er smittetrenden synkende. Det er lite smitte i storbyene. Trondheim og Kristiansand skiller seg negativt ut.

En trend i Trondheim nå, er at smitten øker blant barn. To skoler og en barnehage er rammet av smitten nå.

Det er bekreftet 12 tilfeller av deltamutasjonen i Trøndelag. 11 i Trondheim.

Tidligere er ett tilfelle bekreftet i Orkland.

Vaksinerer fortsatt folk i 70-årene

Trondheim kommune driver fortsatt med vaksinering av folk i 60-70-årene.

7–8000 personer med underliggende sykdommer er fortatt ikke vaksinert.

VAKSINERING I TRONDHEIM: Rundt 60.000 voksne trondhjemmere har fått første dose vaksine. Rundt 40.000 har fått andre. Flere med underliggende sykdom er ennå ikke vaksinert. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Kommunen passerte akkurat 100.000 satte vaksinedoser. Denne uka kommer 10.710 vaksinedoser til byen. Over halvparten er førstedoser.

Kommunen regner med at alle innbyggere har fått første vaksinedose mellom 1. og 8. august.