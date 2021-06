Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I løpet av helga vart det registrert åtte nye smittetilfelle i Trondheim. Nesten 1500 testa seg.

Dei fleste store utbrota og smitteklyngene frå mai og første del av juni ser ut til å gå mot ei avslutning.

I slutten av mai måtte kommunen stenge ned store delar av byen for å få kontroll.

– Vi var uheldige og fekk fleire store utbrot samstundes. Og det var heilt nødvendig å sette i verk strenge tiltak. Men no ser vi at vi i stor grad har kontroll, seier kommunedirektør Morten Wolden til NRK.

Smittetala i Trondheim har no blitt halvert. I førre veke var talet på nye smitta 34, mot 60 smitta veka før.

Vil erstatte påbod med anbefalingar

I innstillinga si før morgondagens formannskapsmøte, ber kommunedirektøren politikarane om å skrote den lokale forskrifta, og gå over på nasjonal forskrift.

Han presiserer at dette er eit forslag.

Forslag til anbefalingar i Trondheim kommune Ekspandér faktaboks a) Det anbefales minimum 2 meters avstand mellom personer som trener på treningssenter. b) Det anbefales at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering registrerer alle enkeltkunder ved ankomst. c) Det anbefales bruk av munnbind i drosje, både av sjåfør og passasjerer over 12 år d) Det anbefales munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentlig transportmiddel og i offentlige innendørs lokaler der man ikke kan holde minst én meters avstand. e) Det anbefales å begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole). f) Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte som ønsker det kan jobbe hjemmefra så langt dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Frå midten av mai og utover juni har Trondheim hatt strengare tiltak enn nasjonalt. Det er desse kommunedirektøren no føreslår å fjerne.

Torsdag 10. juni letta Trondheim kommune litt på dei strenge tiltaka i byen. Då valde dei å opne for skjenking og trening att.

Uroleg for nye smitteutbrot i byen

Trondheim har ikkje følgt den nasjonale planen for opning av landet igjen. Fredag la statsminister Erna Solberg fram dei nye endringane.

– Vi er i rute. Det er på tide å få fart på Norge, sa statsministeren då.

No blir det kanskje innført nasjonale reglar i Trondheim kommune også.

– Smittetrykket i Trondheim er redusert veldig dei to siste vekene, og vi er no på eit nivå der vi ser at det er moglegheiter til å oppheve forskrifta, og gå over på nasjonal forskrift, seier Wolden.

NYTT FORSLAG: Kommunedirektør Morten Wolden vil legge fram forslag til endringar i smitteverntiltaka i Trondheim på morgondagens formannskapsmøte. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Men Wolden er framleis bekymra for at deltavarianten av koronaviruset skal dukke opp att i Trondheim.

Delta-varianten Ekspandér faktaboks Tidligere kjent som den indiske virusvarianten

Påvist første gang i India i desember 2020.

Det er ikke holdepunkter for at den gir mer alvorlig sykdom.

Viruset er blitt den dominerende varianten i England.

I Norge var det p2 27.mai påvist mer enn 40 tilfeller. Kilde: Folkehelseinstituttet

– Vi er framleis urolege for at det kan dukke opp nye smitteutbrot, så vi har ein del sterke anbefalingar som går på avstand på treningssenter, registrering på skjenkestadar, bruk av munnbind og å avgrense sosiale kontaktar, seier Wolden.

Bekymra for sommarferien

Kommuneoverlege Tove Røsstad deler Wolden si bekymring om oppblussing av deltavarianten i Trondheim.

BEKYMRA: Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim fryktar smitten vil blusse opp att i Trondheim når folk skal på sommarferie. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

– Det er enkelte utbrot med deltavarianten rundt om i landet. Det er absolutt ein fare for at den kjem tilbake til byen når folk skal reise på ferie, seier ho.

Ho fortel at ti av smittetilfella i førre veke skuldast reiseverksemd.

– Dette vil berre auke utover sommaren. Sjølv om ein anbefalar å avvikle den lokale forskrifta i Trondheim, betyr det ikkje at faren for smitte er over, fastslår Røsstad.