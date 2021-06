Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronatrøtte engelskmenn må holde ut med restriksjonene i fire uker til. Statsminister Boris Johnson holder pressekonferanse fra kl. 19. norsk tid for å orientere om situasjonen.

England skulle etter planen gjenåpne samfunnet 21 juni. Nå sier Johnson at planen har blitt forskjøvet med fire uker. Engelskmennene må derfor vente helt til 19. juli før ytterlige lettelser vil skje.

– Siden vi enda ikke har møtt alle kravene vi hadde satt ut for å gå videre med gjenåpningen, mener jeg det er fornuftig å vente litt lenger, sier Johnson.

– Jeg er lei meg for all skuffelsen som denne utsettelsen vil forårsake, men jeg tror det er verdt det for å få tid til de ekstra vaksineringene, sier han.

Her får Boris Johnson en dose med koronavaksinen. Foto: Matt Dunham / AP

Vil at flere grupper skal være fullvaksinert først

En viktig årsak til utsettelsen er behovet for å ha mottatt to vaksinedoser for å ha god beskyttelse mot koronaviruset.

– Innen mandag 19. juli sikter vi oss inn på å ha fullvaksinert to tredjedeler av den britiske befolkningen. Det inkluderer alle i faresonen, alle helsearbeidere, og alle over 40 år. Derfor vil vi nå få fortgang i vaksineringen av de over 40, forklarer statsministeren.

– Innen 19. juli tror jeg vi vil ha bygd opp en betraktelig vegg med immunitet rundt hele befolkningen. Og på det punktet er jeg sikker på at vi vil ha muligheten til å gå videre med det siste trinnet i gjenåpningen, forutser Johnson.

Gjenåpningen innebar at barer, puber og restauranter ikke lenger skulle ha begrensninger i antall gjester. Nattklubber vil fortsette å holde stengt. Men i prinsippet var meningen at det aller meste skulle bli som normalt.

Johnson sier at enkelte større arrangementer vil kunne fortsette som planlagt.

– Vi vil fortsette å avholde arrangementer som fotball-EM 2020 og enkelte teaterforestillinger, sier han. Opptil 45.000 tilskuere vil bli sluppet inn på fotballstadionet Wembley, der semifinalene og finalen i EM vil avholdes.

Også bryllup vil kunne avholdes med mer enn 30 gjester fra 21. juni, opplyser Johnson.

Tidligere i år kunne briter endelig gå ut på barer og restauranter igjen. Nå må de vente til midten av juli på flere lettelser. Foto: Lindsey Parnaby / AFP

Frykter spredning av Delta-varianten

Det er frykten for delta-varianten, tidligere kjent som den indiske, som setter en stopper for den neste fasen i Englands gjenåpningsplan. Den er 60 % mer smittsom enn den såkalte britiske varianten, som også var slemmere enn den opprinnelige koronavarianten.

Smitten har vært lav siden krisemånedene februar/mars da landet på det verste hadde nesten 1.800 døde om dagen. Men nå er trenden på vei oppover igjen, og fortsetter smitten å gå opp i det tempoet vi ser nå, så vil 15.000 blir smittet daglig i England og det bekymrer.

– Vi ser at tilfellene øker med omtrent 64 prosent per uke. I de hardest rammede områdene, dobler smitten hver uke. Selv om forholdet mellom smitte og innleggelser og dødsfall nå har blitt svakere, er det ikke borte enda, sier Boris Johnson.

– Nå er tiden kommet for å ta foten av gasspedalen. Ved å være forsiktige nå, har vi muligheten til å redde tusenvis av liv, ved å vaksinere flere millioner personer, sier statsministeren.

Delta-varianten er dominerende i Storbritannia. Ifølge BBC står den for 90 % av tilfellene. Flere forskere har bedt om at gjenåpningen blir utsatt så de kan få mer tid til å vaksinere. Ved å utsette kan de også følge med på spredningen av Delta-varianten.

Helseminister Edward Argar sa til BBC Breakfast at det var en urovekkende økning i antall smittede av Delta-varianten. Det har også vært en økning i antall sykehusinnleggelser.

Britene enig i utsettelsen

Boris Johnson begrunner utsettelsen med den tredje smittebølgen. Meningen er å gi seg selv litt bedre tid til å vaksinere flere. 41,5 millioner briter er vaksinert en gang, noe som tilsvarer 79 % av befolkningen og nesten 30 millioner er vaksinert to ganger. At forskerne nå er ekstra bekymret blir også tolket som en måte å få særlig de yngre lag av befolkningen til å ta vaksinen.

Boris Johnson under G7-toppmøtet forrige uke. Nå venter han med å gi britene en mer normal hverdag. Foto: Ben Stansall / AP

Ifølge en meningsmåling gjort av Opinium støtter 54 prosent av britene at gjenåpningen utsettes. Bare 37 prosent mener gjenåpningen ikke burde utsettes.

Norge fortsetter med gjenåpningen

Til tross for at delta-varianten også sprer seg i Norge, ligger det an til at gjenåpningsplanen fortsetter.

– Vi følger situasjonen tett med hvordan deltavarianten utvikler seg her i Norge. Foreløpig så er det sånn at Alpha-varianten er sterkt dominerende i Norge. Vår foreløpige vurdering er at gjenåpningen kan gå som planlagt, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

27. mai åpnet regjeringen trinn 2 i gjenåpningsplanen. Forrige uke sa Espen Nakstad til NRK at Norge var i rute til å gå til trinn 3. Hvis alt går etter planen vil det skje 17. juni.

Trinn 3 innebærer blant annet

Skjenkestoppen oppheves

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter med unntak fra 1-metersanbefalingen.

Inntil 50 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.