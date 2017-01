Klokkereimer av alligatorskinn importeres som aldri før

Antallet tillatelser gitt til import av truede arter, eller produkter fra disse, er fordoblet på fem år, ifølge Miljødirektoratet som kontrollerer importen til Norge.

Årsrapporten fra 2015 viser at importen har økt kraftig de siste fem årene. Mens det i 2010 ble gitt 624 tillatelser til import, var tallet 1173 i 2015.

– Klokkereimer av alligatorskinn er det nest største produktet fra truede arter i verden. Dette er snakk om en milliardindustri, sier seniorforsker i Miljødiretoratet, Øystein Størkersen.

I 2015 ble det importert 2712 produkter fra krypdyr til Norge, mot 917 i 2010. De aller fleste av disse var klokkereimer i alligatorskinn fra ville bestander i USA.

LUKSUSVARER: Alligatorskinn er tingen for deg som ønsker eksklusive klokkereimer, sier urmaker Ronny Næss i butikken Protid Urmaker Næss i Trondheim. Foto: Morten Karlsen / NRK

Klokker til 300 000 kroner

– Her er et fint utvalg av flotte klokkereimer. Alligatorskinn er tingen i denne prisklassen. Disse klokkene koster fra 15 000 og oppover, sier urmaker Ronny Næss i Trondheim.

Urmakeren forteller om kunder som ikke går av veien med å betale for å få kvalitet.

– I går kom en kunde innom med en klokke med alligatorskinn, som vedkommende hadde betalt over 300 000 kroner for. Så det er ingen grenser for klokker med en sånn type reim, sier Næss.

Regulerer handel med truede arter

VIL REDUSERE ULOVLIG HANDEL: Det er innført krav om at alle skinn fra truede arter skal merkes med et nummer og mikrochip, forteller seniorforsker i Miljødiretoratet, Øystein Størkersen. Foto: Morten Karlsen / NRK

Tillatelse for å importere truede arter gis etter det norske regelverket for handel med truede arter – som igjen er knyttet til CITES, den internasjonale konvensjonen om handel med trua dyre- og plantearter.

Hvis en art er på en av CITES-listene kan det utløse handelsforbud eller søknadsplikt ved import eller eksport, avhengig av hvor truet en art er.

– Alle land i verden er opptatt av å redusere den ulovlige handelen. Vi har innført krav om at alle skinn fra dyrene – uansett hvor enn de kommer fra i verden – skal merkes med et nummer og mikrochip, slik vi kan kontrollere importen og handelen, sier seniorforsker i Miljødiretoratet, Øystein Størkersen.

Ifølge CITES-sekretariatet er handel med reptilskinn, både fra ville dyr og oppdrett, globalt en av de mest omsatte handelsvarer som er regulert av CITES.

– Mange lokalsamfunn er avhengig av denne handelen, og dermed er det viktig å sikre at slik handel er bærekraftig, sporbar og skikkelig kontrollert, sier John Scanlon, generalsekretær i CITES.