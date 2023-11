Oppdaget «utryddet» Attenborough-piggsvin

En ekspedisjon til Indonesia ledet av forskere fra Oxford University har tatt opp fire tre sekunders klipp av pattedyret «Attenborough long-beaked echidna».

– Jeg var euforisk, hele teamet var euforisk, sa Dr. James Kempton til BBC News om det øyeblikket han så det antatte utryddede dyret for første gang.

Til nå, var det eneste beviset på at den spesielle arten «zaglossus attenboroughi» eksisterte, et flere tiår gammelt museumseksemplar av et dødt dyr.

62 år siden sist

Museumseksemplaret ble oppdaget i 1961, og er i dag godt bevoktet på det natur historiske museet i Nederland.

Det er altså 62 år siden arten sist ble funnet.

Arten, som på norsk heter maurpiggsvin, blir kalt et levende fossil.

Forskere tror den dukket opp første gang for 200 millioner år siden, på samme tid som dinosaurene streifet rundt på jorda.

Bortsett fra nebbdyret, er maurpiggsvinet det eneste pattedyret som legger egg.

NEBBDYR: I likhet med nebbdyret legger også Attenboroughs maurpiggsvin egg. Nebbdyret karakteriseres av et bredt andelignende nebb, og trives best i elver og innsjøer. Foto: Reuters

Oppkalt etter Attenborough

Det lille dyret med langt nebb, ble oppkalt etter Sir. David Attenborough grunnet hans sterke bidrag til offentlig verdsettelse av Papua Ny-Guineas unike fauna og flora.

OPPKALT: Det lille nebbdyret «Attenborough long-beaked echidna» har blitt oppkalt etter den Sir. David Attenborough. Foto: AP

Attenborough er for de aller fleste kjent som stemmen bak BBC sine storslåtte naturdokumentarer, som Planet Earth og The Blue Planet.

Mens Attenboroughs tidligere arbeid fokuserte mer på underverkene i den naturlige verden, har han i senere tid vært en sterk og viktig stemme i kampen mot klimaendringene.

Vil frede området

I tillegg til å finne Attenboroughs «tapte maurpiggsvin», oppdaget ekspedisjonen nye arter av insekter og frosker, og observerte sunne populasjoner av trekenguru og paradisfugler.

Cyclops-fjellene er bratte og farlige å utforske. For å nå de høyeste høydene måtte forskerne klatre opp på smale rygger av mose og trerøtter. Foto: Expedition Cyclops Ekspedisjonslaget fant flere nye arter i det utilgjengelige fjellområdet. Dette bildet viser et stort pinnedyr. Den tette og robust regnskogen, med giftige slanger og blodsugende igler, skapte utfordringer for ekspedisjonslaget. En ny art av terrestriske reker, funnet i jorda og i trærne i Cyclops-fjellene. Nye arter av insekter og frosker ble også funnet. Attenborough-maurpiggsvinet ble fanget på viltkamera den siste dagen av ekspedisjonen i Cyclops-fjellene.

Dr. Kempton sier at han håper at gjenoppdagelse av maurpiggsvinet og andre nye arter i fjellområdet vil bidra til å kunne frede regnskogen i Cyclops-fjellene.

– Med tanke på at så mye av den regnskogen ikke har blitt utforsket, hva annet er der ute som vi ennå ikke har oppdaget?

– Maurpiggsvinet er et symbol på det vi trenger å beskytte regnskogen, sier Dr. Kempton.

Til tross for at den er kritisk truet, er Attenborough-maurpiggsvinet for øyeblikket ikke en beskyttet art i Indonesia. Forskerne vet ikke hvor stor populasjonen er, eller om den er bærekraftig.