Josef (85) tar drosje 48 mil i uka for å få livsviktig dialyse – nå begynner han å bli sliten

– Josef er for gammel til nyretransplantasjon. Han har ikke noe valg, og er nødt til å legge ut på denne turen annenhver dag, sier kona Jenny Halsen.

I mer enn 13 år har Josef Alfred Halsen blitt hentet med drosje ved hjemmet sitt på Storfosna i Ørland kommune grytidlig hver mandag, onsdag og fredag.

Reisetiden til sykehuset er to timer én vei. Åtte mil hver vei. Han må ta ferjer.

– Det hadde vært så mye, mye bedre om han hadde sluppet denne lange turen. Han er gammel og har både brukket hofta og slått hodet sitt i løpet av det siste året. Uansett helsetilstand må han inn i drosjen og reise helt til Orkanger annenhver dag, sier Jenny.

Josef Alfred Halsen har reist mellom Storfosna og Orkanger i 13 år for å få livsviktig dialyse. Det er en reise som krever energi. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Står opp mens det er natt, for å gjøre han klar

I starten, etter at nyresvikten ble oppdaget, reiste Josef til Trondheim for å få dialyse. De siste 13 årene har han fått behandling i Orkanger som ligger litt nærmere.

Sammen har han og kona Jenny drevet gård i mange år. Nå er gården solgt, men ekteparet bor på gårdstunet på Storfosna fremdeles.

Jenny må opp klokka fire de dagene Josef skal få dialyse.

– Jeg må jo opp og gjøre klart for han. Han må komme seg i orden til turen og jeg står opp først og legger til rette for at han skal være ferdig påkledd og på føttene når drosjen er her, sier Jenny.

Reisa fra Storfosna i Ørland kommune til Orkdal er lang for Josef Alfred Halsen. Selv om drosjesjåfør Ketil Moen Johansen har stelt godt med passasjeren i mange år. Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Medisinsk senter en halv time unna

På vei til Orkanger har Josef i årevis passert Fosen Distriktsmedisinske Senter på Brekstad. Det medisinske senteret er underlagt St. Olavs hospital. Tidligere har det vært tilbud om dialyse til nyrepasienter her, men ikke på mange år.

Begrunnelsen nå er at pågangen er for liten til å ha en egen dialysemaskin.

– Å anskaffe en dialysemaskin er relativt enkelt. Det er personell til å betjene tilbudet som er ressurskrevende, sier klinikksjef ved Medisinsk klinikk ved St. Olavs hospital, Tom Christian Martinsen.

Han kan ikke kommentere denne saken spesifikt, men sier at han forstår at en reisevei på 48 mil i uka er hardt for en pasient på 85 år.

– Vårt ønske er at pasienter med dialysekrevende nyresvikt skal ha tilbud om dialyse så nært hjemmet og med kortest reiseveg som mulig. Vi kommer samtidig ikke forbi at vi må vurdere pasientgrunnlaget for hver dialyseenhet som skal etableres, sier han.

Tirsdag, og Josef kan være hjemme og ta en kopp kaffe sammen med kona Jenny. I morgen må han ut på ny tur til Orkanger. Da er han hjemme tidligst klokka halv fem. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Har ikke pengene som er brukt på drosje til Halsen snart kunne finansiert et eget dialysetilbud på Brekstad?

– Dette er krevende vurderinger som gjøres fortløpende, og behovet for slike såkalte dialysesatellitter endrer seg over tid, sier Martinsen.

Individuell vurdering

Mange nyrepasienter har dialysemaskin hjemme og får hjemmedialyse.

I et oppdragsdokument fra regjeringen er målet at 30 prosent av pasientene med kronisk nyresvikt skal få hjemmedialyse og dermed muligheten til å rense blodet hjemme.

Men ikke alle kan bruke hjemmedialyse. Det kommer an på hvilken type nyresvikt man har.

– Om en pasient kan ha hjemmedialyse varierer i forhold til den medisinske totalsituasjonen, sier Martinsen.

Klinikksjefen legger til at det vil være en kontinuerlig vurdering i forhold til helsetilstanden til hver enkelt pasient, om man skal endre på tilbudet pasienter har.

Josef Alfred Halsen har i flere år passert Fosen Distriktsmedisinske Senter på Brekstad på vei til Orkanger. Her har man tidligere hatt et dialysetilbud for nyrepasienter, men det ble lagt ned. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Tar en hel arbeidsdag

For Jenny og Josef hadde det betydd alt om de hadde sluppet en slik hverdag som de nå jobber seg gjennom.

– Josef spør meg ofte – hvilken dag er det i dag? Ut fra svaret han får finner han ut om han har fri eller ikke, sier Jenny.

Bare tiden i drosjen tar fire timer til sammen hver gang han får behandling. I tillegg kommer selve dialysen, slik at når Josef drar hjemmefra klokka halv sju, er han ikke hjemme igjen før klokka halv fem om ettermiddagen.

– Jeg skulle ønske jeg kunne få dialyse på Brekstad, sier Josef.

Vil se på saken

NRK har lagt fram saken for Ørland kommune, og kommunalsjef for helse- og velferd i Ørland, Marit Knutshaug Ervik, sier hun vil se på denne saken nærmere.

– På Fosen har vi nå et tilbud om dialyse i Leksvik. Leksvik ligger også langt unna Storfosna. Vi må vurdere dialysetilbudet på nytt, og se grundigere på behovene, sier Ervik.

Hun skal ta opp temaet førstkommende fredag.

– Jeg vil ta med meg dette i lederforum for helsesjefer på fredag og sjekke om det er mulighet for et mer lokalt tilbud for dialyse, i samarbeid med St. Olavs hospital, sier Ervik.