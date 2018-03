Nikolai Raabye Haugen er 22 år og fikk nyresvikt som barn. I dag er han uføretrygdet på grunn av sykdommen. De siste årene har han reist til og fra sykehuset for å rense blodet.

Men en ny, nasjonal satsing gjør at han nå går en lettere tid i møte. I et oppdragsdokument fra Regjeringen er målet at 30 prosent av pasientene med kronisk nyresvikt skal få hjemmedialyse og dermed muligheten til å rense blodet hjemme.

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte barn og unge har kjempet lenge for saken.

– Men telefonen er alltid i nærheten i tilfelle Rikshospitalet ringer. Det er alltid et håp, og det beste alternativet er å få et nytt, friskt organ, sier Haugen.

Drømmen er fortsatt å få en fungerende donornyre som gjør at han slipper den tidkrevende behandlingen. To ganger tidligere har han fått donor-nyrer, men begge gangene ble organene avvist av kroppen.

Skal tilby hjemmebehandling til 30 prosent

Når kroppen mangler nyrefunksjon er løsningen medikamenter og dialyse, eventuelt transplantasjon.

– Det går ikke an å ta en ferie fra dialysen. Det er livsviktig behandling og den må alltid være der, forteller 22-åringen.

Utstyret han har fått gjør at han som den første i Nordland nå kan rense blodet selv hjemme. Nikolai er glad for at utstyret er på plass, slik at flere kan nyte godt av fordelene ved behandling hjemme.

Nikolai Raabye Haugen ser lysere på fremtiden og håper på et bedre liv, frem til han eventuelt får en fullverdig donornyre. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Maskinen gir meg et nytt og bedre liv

Den omfattende behandlingen, og reisene til sykehus har fjernet nær sagt alle muligheter for venner og fritid. Etter reising og behandlingen er han utslitt.

Nyre i huset. Det avlange røret på bildet er selve blodfilteret i maskinen. Denne er på mange måter Nikolais faktiske nyre. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Nå er jeg veldig glad for at jeg kan gjøre dette hjemme og styre min egen hverdag. Jeg kan ta behandlingen oftere, noe som er gunstig. Man blir ikke like sliten. Det føles så utrolig deilig, det er som å ha ei nyre i huset, sier han.

– Og hvordan har det vært på sjekke-fronten?

– Jeg har jo spøkt med guttene om at dette er dama mi, svarer den unge mannen og nikker bort mot maskinen. Det blir jo på en måte samboeren min. Hun gir meg jo et nytt og bedre liv.

Hjelper folk i hverdagen

Mona Norheim er dialysesykepleier ved Nordlandssykehuset. Etter kravet kom om 30 prosent pasienter med hjemmedialyse, startet sykehuset ei innsatsgruppe for å jobbe med opplæring i bruk av utstyret.

– Dette er en forenklet utgave av dialysemaskinene på sykehuset. De er lettere å bruke og har litt færre funksjoner, men har den samme rensefunksjonen, forteller hun.

Flere sykehus i landet bruker samme utstyr og ved A-hus har folk gått fra uføretrygd til full jobb takket være hjemmebehandlingen.

Nordlandssykehuset håper nå at flere ønsker å benytte seg av tilbudet.