– Litt i panikk trykker jeg på feil pedal, sa Johannes Høsflot Klæbo i retten.

Like etter at VM-festen måtte skistjernen møte i Sør-Trøndelag tingrett – siktet etter et trafikkuhell som skjedde på Byåsen i Trondheim 12. desember.

Johannes Høsflot Klæbo startet sin forklaring like etter klokken 09 onsdag.

Før det hadde gått en halvtime tilsto han å ha brutt veitrafikklovens paragraf 31 om aktsomhet.

To biler og en 12 år gammel fotgjenger var involvert i uhellet. Johannes Høsflot Klæbo kjørte bilen som skal ha forårsaket uhellet.

Mener bilen foran bråbremset

Klæbo møtte i rettssal 309 alene, uten advokat. Rettsmøtet startet med at han forklarte seg om omstendighetene rundt trafikkuhellet og svarte på spørsmål fra dommer Ingvild Skaar.

– Jeg kjører på vei hjem fra byen. Jeg kjører inn i rundkjøring med relativt lav fart. Jeg får ikke med meg at bilen foran bremser. I stedet for å trykke på bremsen trykker jeg på gasspedalen, og akselererer inn i rumpa på bilen foran, sier Klæbo.

Klæbo opplevde det som at bilen foran bråbremset. Dette førte til at han fikk «litt panikk».

Han fikk ikke med seg at en fotgjenger gikk over veien. Han understreker at han ikke satt med mobil, og at han ikke følte seg spesielt uoppmerksom.

Følte det var et kraftig sammenstøt

Sakkyndigrapporten etter uhellet sier at Klæbo kolliderte i 39 kilometer i timen. Klæbo har forklart at kjøreforholdene var gode, og at han kjenner Byåsveien godt. Etter sammenstøtet snakket Klæbo med alle involverte.

– Var det et kraftig sammenstøt, spør dommer Skar.

– Ja, jeg følte jo det var et smell. Man blir litt i sjokk, svarer Klæbo.

Påstand om 10.000 kroner i bot og tap av førerett

Politiet i Trøndelag har lagt ned påstand om betinget fengsel i 18 dager og en bot på 10.000 kroner.

I tillegg har politiet lagt ned påstand om at Klæbo mister føreretten i ni måneder. Det betyr at han delvis må ta føreprøve på nytt for å få føreretten tilbake.

RETTSMØTE: Johannes Klæbo møter i Sør-Trøndelag tingrett som siktet onsdag morgen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Johannes Klæbo vil ikke la seg avbilde eller filme før, under etter rettsmøtet. NRK kommer til å strømme domsavsigelsen. Det skjer i løpet av onsdag formiddag.

Klæbo ønsker ikke å gi kommentarer til pressen etter rettsmøtet.

Dom avsies onsdag formiddag

Klæbo kjørte i sin leasede Toyota Rav 4 denne desemberdagen. Bilen er nå kondemnert. Bilen som kjørte foran ham på Byåsveien stoppet for en fotgjenger. Sammenstøtet bakfra førte til at bilen ble skjøvet fremover og traff jenta som fikk over fotgjengerfeltet.

DEN ANDRE BILEN: Slik så kvinnens bil ut etter at Johannes Høsflot Klæbo kjørte inn i den.

Den 12 år gamle jenta fikk lettere skader. Kvinnen i 30-årene som kjørte bilen Klæbo krasjet inn i ble ikke skadd. Mannen som satt på fikk brudd i ryggen og måtte sykemeldes i seks uker. Klæbo fikk ingen skader.

Klæbo fikk førerkortet beslaglagt etter trafikkuhellet. Når han onsdag morgen møter i tingretten, kommer han mest sannsynlig uten advokat.

Rettsmøtet er en såkalt tilståelsessak – en forenklet fremgangsmåte for straffesaker. En tilståelsessak tar kortere tid, da den avgjøres uten tiltalebeslutning og hovedforhandling.

Dom blir avsagt like etter rettsmøtet.