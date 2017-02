Investerer millioner i siktedukfabrikk

– Vi er en liten bedrift på 29 ansatte. Vi trives med å være i Namsos, det er en fin plass, sier daglig leder ved Siktedukfabrukken AS, Gustav Amdal.

Nisjebedriften som i dag består av 4000 kvadratmeter produksjonslokale, lager spesialprodukt for sortering av stein og sand. Sorteringsristene som produseres her, lages i både stål og gummi, samt andre harde materialer. Sjefen viser gladelig frem ristene og forklarer hvordan arbeidet fungerer.

Sorteringsristene lages både i stål og gummi samt andre harde materialer. Foto: Kjartan Trana

– Sikteduken blir montert i et sorteringsverk, så strammes fasten, slik at det går grus og stein over. Derav får man ut den riktige fraksjonen; strøsand, hagesingel, jernbanepukk og slike ting. Det er hovedproduktene til kundene våre, sier Amdal.

Utvider for millioner

Fabrikken har akkurat fått på plass en ny hall, som det er investert 12 millioner kroner i.

Siktedukfabrikken AS består i dag av 4000 kvadratmeter produksjonslokale. Foto: Kjartan Trana

– I første omgang blir det ikke så mange flere ansatte, men det blir i fremtiden, sier Amdal.

I en by som har tapt hundrevis av industriarbeidsplasser er det kjærkomment når noen gjør suksess og utvider. Derfor blir fabrikken også lagt merke til.

– Vi har mistet en del industriarbeidsplasser de siste ti årene, men Siktedukfabrikken er i stor veks og ekspanderer. Det er veldig bra for Namsos og for regionen at vi har en produksjonsfabrikk, sier daglig leder i Namsos næringsforening, Eva Flått.

