Frykter eldre går glipp av vaksinen: – Holder ikke med SMS og brev

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Samme dag som Trondheim startet massevaksineringen mot korona, gikk kommunen ut og fortalte at de sliter med å få tak i folk over 85 år til vaksinering.

Bodø er blant kommunene som har opplevd det samme. I Ålesund er det også utfordringer knyttet til denne aldersgruppen, men det handler mer om å få dem til å møte opp som avtalt.

– Det er grunn til å rope varsku, sier Bente Lund Jacobsen, eldreombud i Norge.

92-åring fikk innkalling på SMS

En 92 år gammel kvinne fra Ålesund gikk glipp av vaksinetimen sin. Datteren Ida Eidsvik er kritisk til at hvordan moren fikk innkalling.

– Vi var hos legen og jeg etterlyste koronavaksine, forklarer Eidsvik.

Mens moren tok blodprøver, lånte datteren telefonen hennes.

– Jeg gikk gjennom meldingene. Det viste seg at hun hadde fått innkalling for lenge siden.

Moren bruker den enkle mobiltelefonen til å ringe med, og klarer ikke lese tekstmeldinger.

– Det er rart å sende innkalling på SMS når så mange ikke klarer å åpne meldinger på telefonen, sier Eidsvik.

REDD FLERE OPPLEVER DET SAMME: Moren har nå fått vaksinen. Det er Eidsvik glad for, men frykter at flere eldre ikke har sett innkallingene sine. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Kommunalsjef for helse og omsorg i Ålesund, Synnøve Vasstrand Synnes, vil ikke kommentere en enkeltsak.

– Men vi har brukt mye tid på å ringe rundt til enkeltpersoner.

Hun sier at problemet til kommunen gjerne ikke er å komme i dialog med eldre, men at det i noen tilfeller kan være vanskelig å få dem til å oppfatte informasjonen.

– Det kan skje noen misforståelser, sier Synnes.

Måtte ha smarttelefon

– Jeg kan nevne telefonsamtale etter telefonsamtale med pårørende som er bekymret for sine, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Ifølge henne finnes ingen total oversikt over hvor mange kommuner som sliter med dette.

Det hun derimot har oversikt over, er alle henvendelsene eldreombudet har fått fra pårørende over hele landet.

– En informerte for eksempel om at faren på over 90 ikke kunne svare på SMS-en fra kommunen fordi han ikke hadde smarttelefon og dermed ikke kunne følge lenken, sier Jacobsen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen, pasientorganisasjon for personer med demens, har fått erfare det samme.

– Senest i dag fikk jeg melding fra en pårørende som sa at foreldrene hadde fått en avtale per telefon, men det hadde de glemt. De har ikke fått vaksine. I tillegg er det mange som sliter med de digitale løsningene. Vi er opptatt av at kommunene sikrer at de både når alle og følger opp de som ikke kommer til vaksineavtalen, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Ikke alle har pårørende

På spørsmål om ansvaret til pårørende, minner Jacobsen om at ikke alle har noen som står dem nær.

– Også vi har sendt oppfordring til pårørende om at de virkelig må stå litt ekstra på. Men det er ikke alle som har pårørende. Noen har dem ikke i nærheten av seg, andre har ikke pårørende i det hele tatt.

Hun har flere konkrete oppfordringer til lokale og nasjonale myndigheter.

– Folkehelseinstituttet burde ha laget en god plan for hvordan kommuner skal agere, sier Jacobsen.

Når en slik nasjonal standard ikke finnes, mener hun derfor mye er opp til hver enkelt kommune. Hun synes alle burde satt ned ei gruppe som jobber målrettet for å få eldre til å vaksinere seg.

– Det holder ikke med SMS og brev. De må ta opp telefonen og ringe, sier Jacobsen.

Og det gjør Trondheim kommune, sier helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen.

Ringer rundt i Trondheim

I tillegg til å nå ut til folk via sosiale medier, SMS-er og brev i postkassen, forklarer Garåsen at kommunen tar kontakt med pårørende eller direkte med eldre på telefon. Kommunen gjør alt de kan for å gi god informasjon, ifølge ham.

– Jeg regner med at det er flere som ønsker å henvende seg til oss for vaksine. Og så får vi eventuelt respektere at noen ikke ønsker, sier Garåsen.

De som bor på eldrehjem, har de kontroll på.

Men fortsatt mangler i overkant av 1000 innbyggere over 85 som ennå ikke har bedt om å bli vaksinert.

– 90 prosent i denne aldersgruppen skal være vaksinert før vi er tilfredse, sier han.

GJØR ALT DE KAN: Helge Garåsen sier Trondheim kommune jobber hardt for å nå eldre med tilbud om koronavaksine. Foto: Ole Martin Wold / NTB

I Bodø har de hatt utfordringer blant annet med den elektroniske påmeldingen, som har gått ut over de eldste.

– Der har vi nå laget en løsning så pårørende kan hjelpe til med å få logget seg inn, sier smittevernlege Kai Brynjar Hagen.

Banker på dørene i Oslo

9 av 10 over 80 år i Oslo har takket ja til vaksine.

Helsebyråd Robert Steen sier de aktivt jobber for å få tak i alle i øvre aldersgruppe for å finne ut om de ønsker vaksine.

– De fleste vi ringer og tilbyr vaksiner, får vi tak i. Noen plukker av ulike grunner ikke opp på telefonen. Da banker vi på døra, sier Steen.

NRK har snakket også med også Tromsø og Bergen. De opplyser at de ikke har utfordringer med å få tak i eldre.