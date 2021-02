Knut (84) droppet vaksiner i over 60 år – denne gangen turte han ikke det

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hver uke fremover kan 20.000 mennesker bli vaksinert for koronaviruset i Trondheim.

– Jeg hørte at noen kompiser fikk, så jeg måtte melde meg jeg også, sier Knut Martinsen (84).

Klokken 07.15 onsdag møtte han opp i den gamle postterminalen på Sluppen, der massevaksineringen skal foregå. En snau time etter fikk han stikket i overarmen, som den første på den nyåpnede stasjonen.

– Jeg trodde ikke hun hadde begynt, jeg, humrer Martinsen.

Sluttet å vaksinere seg i 1956

Med god helse hele livet, mener Knut Martinsen at han aldri har hatt særlig behov for å ta sprøyter.

I tillegg til en influensavaksine han nylig fikk, er koronavaksinen den første vaksinen han har fått på aldri så lenge.

– Den siste jeg tok var 1956, forteller han.

Da var han i militæret. Siden har han stått over alle vaksiner, men denne gangen var det selvsagt uaktuelt, sier han:

– Denne turte jeg ikke å stå over.

Martinsen er glad for at helsepersonell har blitt prioritert før ham i vaksinekøen, siden han lever et rolig liv. Likevel er han nå glad for å ha fått vaksinen.

– Det er jo godt å tenke på at man blir kvitt dette viruset.

MANGE BÅSER: 250 båser er satt opp i den gamle postterminalen i Trondheim. Foto: Morten Karlsen / NRK

Sliter med å nå de eldre – ber pårørende om hjelp

Det er eldre som prioriteres først i køen på stasjonen for massevaksinering. Alle over 81 år har fått beskjed om å bestille time.

Men kommunen opplever en utfordring. De får ikke kontakt med mange over 85 år.

– Vi har sendt brev i posten til de over 85 år som vi ikke har fått kontakt med, og håper det kan føre til at disse melder seg for time til vaksinering, skriver Trondheim kommune i en pressemelding onsdag morgen.

Nå minner de om at pårørende kan bestille time til vaksinering på vegne av de som ikke klarer det selv.

Det kan gjøres på Trondheim kommune sine nettsider, eller via koronatelefonen.

Eldreombudet frykter at mange kommuner opplever samme problem som Trondheim.

De blir stadig kontaktet av pårørende som forteller at eldre i familien sliter med å få bestilt time til vaksine.

Kan koste liv

– Sviktende kommunikasjon med de eldre om vaksinepåmelding kan i verste fall koste liv. Kommunene må gjøre alt for å forsikre seg om at alle i risikogruppene får meldt seg på til vaksine. Nå må kommunene også plukke opp telefonen og ringe, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen i en pressemelding onsdag.

Å sende sms eller brev holder ikke, fastslår hun. Hun sier også at ikke alle eldre har noen som kan hjelpe seg med de digitale løsningene.

Nå ber Eldreombudet at FHI setter en nasjonal standard for kommunikasjon med eldre.

Planlegger å sette 400 vaksiner første dag

250 båser, 30 ansatte og mange frivillige står nå klare for å vaksinere Trondheims befolkning på vaksineringsstasjonen.

– Vi er godt forberedt og vi har laget oss en god plan. Vi gleder oss til å sette i gang, sier Anne Grethe Skaar, leder for vaksineringsstasjonen.

Før vaksineringsstasjonen ble åpnet, hadde 7398 personer fått første vaksinedose i Trondheim, mens 2271 hadde fått den andre.

I formannskapsmøtet tirsdag, ga kommunedirektør Morten Wolden klart uttrykk for at han mener det går for sakte med vaksineringen.

– Det går ikke så fort som vi ønsker. Det er fordi vi ikke har tilgang på flere vaksiner, sa Wolden.

Innen onsdag er omme, håper lederen av vaksineringsstasjonen at flere hundre har fått den første dosen med koronavaksine.

– Vi planlegger å sette 400 vaksiner i dag, sier Skaar.