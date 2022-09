Venninna til Hjørdis omkom i skredet: – Helt forferdelig

– Hun gjorde ikke noen fortred. Hun yppet ikke til strid, sier Hjørdis Maalen.

Hun er i sorg etter at hennes venninne omkom i skredet som gikk fredag kveld i bygda Hennset i Valsøyfjord i Heim kommune.

Maalen og den omkomne har vært naboer i mange tiår.

– Jeg har bodd her siden 1959. Vi to giftet oss med 14 dagers mellomrom. Vi har levd med hverandre hele tiden, så dette er helt forferdelig.

Kvinnen som omkom bodde alene i huset som ble tatt av skredet – et hus som hennes mann hadde bygget.

Halve huset ble fullstendig rasert av raset. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Seks andre var involvert i ulykken. Dette var slekt og venner som var på besøk.

– Det kommer til å ta litt tid før man får summet seg, sier Maalen.

Hun kommer til å savne sin venninne.

– Jeg snakket med henne senest på formiddagen i går. På onsdag satt hun på verandaen oppe hos oss.

Heim kommune ligger sørvest i Trøndelag på grensen til Møre og Romsdal.

Dramatisk redningsaksjon

Fire av de andre som var involvert i skredulykken, regnes som lettere skadd. De to siste er uskadde.

Det tok tre timer før redningsmannskapene fikk hentet siste person ut av huset. Dette var en jente på to år.

Utrykningssjef i Børge Henden i Heim brannvesen var en av de første på stedet.

– Vi så med en gang at det var en katastrofe, forteller han til NRK.

Utrykningssjef Børge Henden og hans mannskap hentet ut mange fra skredområdet fredag kveld. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

De opprettet raskt kontakt med en person som var fastklemt i masser utenfor huset, og tok seg etter hvert inn i huset for å hente ut personene som befant seg der.

– Vi måtte få sikret huset først, for massene presset på og det var helt fullt av gjørme der inne.

Til slutt hadde de fått hentet ut alle bortsett fra toåringen.

De kunne ikke se henne, men hørte en vag, gråtende stemme.

Det var stort sett bare gjørme og jord inni store deler av huset etter skredet. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Ifølge Aftenposten fikk de hjelp av en redningshund som tilfeldigvis var i området. Hunden markerte bestemt i de voldsomme massene.

– På merkelig vis hadde hun funnet seg et hulrom. Da var det «all in» og finne jenta, sier Henden til NRK.

Jentas foreldre befant seg ikke inne i huset med henne da skredet gikk. Moren var i en campingvogn som stod utenfor, mens faren var personen som hadde vært fastklemt i massene utenfor huset.

Store ødeleggelser etter at et skred gikk i Valsøyfjord i Heim kommune fredag kveld. Du trenger javascript for å se video. Store ødeleggelser etter at et skred gikk i Valsøyfjord i Heim kommune fredag kveld.

Snill på alle vis

Margit Langli Wiik, som også er også nær nabo til skredområdet, sier at de nesten ikke kan tro det som har skjedd.

– Da jeg gikk ut og så at huset var vekk, garasjen var vekk ... det var forferdelig utrivelig, sier hun.

Wiik sier seg enig i Maalens beskrivelse av den omkomne som et rolig og fornuftig menneske.

– Hun var snill, på alle vis!

Margit Langli Wiik og Hjørdis Maalen ser ut over rasområdet sammen med ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) og kommunedirektør Ola Morten Teigen. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Dette tåler vi ikke

Rett overfor huset som ble tatt av jordmassene har det den siste tiden foregått anleggsarbeid de siste to månedene, i forbindelse med bygging av ny E39.

En del stiller nå spørsmål rundt om det kan ha vært en utløsende årsak til skredet – naboene blant dem.

Maalen sier de har opplevd mye støy og aktivitet i forbindelse med veibyggingen.

– Ja, det smeller så huset rister. Jeg har sagt at vi tåler alt, bare vi får ny vei – men dette tåler vi ikke.

Statens vegvesen har satt kriseledelse og har geoteknikere i området for å finne ut hva som kan ha skjedd. Prosjektdirektør Ove Nesje sier at de ikke kan utelukke at veiarbeidet kan ha medvirket i å utløse skredet.

Politiets krimteknikere er også på plass for å undersøke årsakssammenhenger. De understreker at de per nå ikke har holdepunkter for å si at veiarbeidet er årsaken.

Seksjonsleder ved Orkland politistasjon, Randi Fagerholt, sier til NRK at det er gjort ett avhør på stedet av en person tilknyttet anleggsarbeidet.

– De ble jobbet med en anleggsvei knyttet til nye E39 i går. De har blant annet fjernet en del vegetasjon, sier hun.

– Det er en del avhør som skal gjøres og som vi håper å få gjort i løpet av dagen og helga. Vi kaller inn ekstra folk for å få mer informasjon om hva som har skjedd.