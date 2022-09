Vegvesenet har satt kriseledelse etter skred: – Må finne ut hva som har skjedd og hvorfor

Statens vegvesen informerer om at de har opprettet kriseledelse etter skredet som gikk fredag kveld i Valsøyfjord i Heim kommune i Trøndelag.

Ett hus i bygda Hennset ble tatt av skredet, og rett overfor dette foregår arbeid med å bygge en ny E39.

Det er Vegvesenet som har ansvaret for veiprosjektet, og de bekreftet fredag kveld at det hadde foregått anleggsarbeid 30–50 meter ovenfor huset som ble tatt av jordmassene.

Steinrøysa en ser i toppen av bildet er der det bygges ny E39 – i venstre hjørne ser en huset som ble tatt. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Lørdag morgen bekrefter prosjektleder Odd Innerdal at Vegvesenet har geoteknikere på stedet for å få oversikt i dagslys, i tillegg til at kriseledelsen er i møte.

– Vi må finne ut hva som har skjedd og hvorfor. Det er ingen teorier per nå, sier Innerdal.

Veiarbeidet er stanset inntil videre.

Skredet gikk fra stedet der ny vei bygges og rant ned over nåværende E39. Derfor er E39 også stengt, og vil bli det en stund, ifølge politiet.

– Vi har vakthold på stedet, for inntil geologer har klarert området, anser vi det ikke trygt å gå inn der, sier operasjonsleder Rune Brandmo.

Øverst i bildet ser man anleggsområdet til ny E39. Skredet har gått herfra og over nåværende E39, som ligger like over vannkanten. Foto: Tipser

Skredet sperrer E39 gjennom Valsøyfjord. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Dramatisk redningsaksjon

Sju personer skal ha vært involvert i selve hendelsen, ifølge politiet.

Én eldre person er bekreftet omkommet. Vekommende bodde alene i huset, men hadde fredag kveld besøk av slekt og venner.

Seks personer er sendt til St. Olavs hospital i Trondheim.

Det skal ikke være snakk om alvorlige skader, sier operasjonsleder Brandmo.

Den siste personen som ble reddet ut var en to år gammel jente. Redningsmannskapene brukte tre timer på redingsaksjonen.

Utrykningssjef i Børge Henden i Heim brannvesen var en av de første på stedet.

– Vi så med en gang at det var en katastrofe, forteller han til NRK.

De opprettet raskt kontakt med en person som var fastklemt i masser utenfor huset, og tok seg etter hvert inn i huset for å hente ut personene som befant seg der.

– Vi måtte få sikret huset først, for massene presset på og det var helt fullt av gjørme der inne.

Til slutt hadde de fått hentet ut alle bortsett fra to-åringen.

De kunne ikke se henne, men hørte en vag, gråtende stemme.

Utrykningssjef Børge Henden og hans mannskap hentet ut mange fra skredområdet fredag kveld. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Ifølge Aftenposten fikk de hjelp av en redningshund som tilfeldigvis var i området. Hunden markerte bestemt i de voldsomme massene.

– På merkelig vis hadde hun funnet seg et hulrom. Da var det «all in» og finne jenta, sier Henden til NRK.

Jenta ble hentet ut etter tre timer og fløyet direkte til sykehuset.

Hennes foreldre befant seg ikke inne i huset med henne da skredet gikk. Moren var i en campingvogn som stod utenfor, mens faren var personen som hadde vært fastklemt i massene utenfor huset.

Ingen generell jordskredfare

Kriminalteknikere fra politiet er lørdag på stedet for å undersøke årsakssammenhenger.

– Vi er jo kjent med at det har vært gravearbeid i området, men vi har ikke noen holdepunkter for å si at det er utløsende årsak, sier operasjonsleder Brandmo.

Det vil også bli gjennomført avhør med involverte parter i løpet av dagen.

Garasjen på tomta ble også tatt av skredet. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

NVE var også på stedet fredag kveld, men sier til NRK at de da ble enige med Vegvesenet om at de følger opp skredet med egne fagfolk.

Vakthavende hydrolog hos NVE, Ann-Live Øye Leine, kan imidlertid opplyse om at det har vært svært lite regn i området de siste seks dagene.

– Det var ingen naturlige indikasjoner knyttet til vær på at det var fare for jordskred i området. Det er ingen generell jordskredfare i området, sier hun.

Skredet skal ifølge politiet være 200 meter langt og 20 meter bredt. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

– Tragisk

Ingen andre er ifølge politiet evakuert fra området etter hendelsen, men NRK er kjent med at de nærmeste naboene overnattet hos en nabo som bor lenger unna.

Ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) kaller dette for en tragedie.

– Det er trasig å se at det er så store krefter ute og går, som klarer å ødelegge et hus som raset har gjort, sier ordføreren.

– Og for en liten bygd som Hennset, med et titalls innbyggere hvor alle kjenner alle godt, er det tragisk at en person har mistet livet i ulykken. Jeg har medfølelse for de pårørende og nabolaget.