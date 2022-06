Her lærer Lykke livredning i kaldt vann

– Dette er mye vanskeligere enn i bassenget. Det er veldig kaldt, men litt gøy også. Føttene stivner nesten helt, sier fjerdeklassingen Lykke til NRK.

Nesten 1000 barneskoleelever i Namsos kommune lærer både livredning og å svømme ute denne våren og sommeren.

Men på landsbasis får mindre enn 10 prosent av skolebarna lære det samme, ifølge tall NRK innhentet i fjor.

– Det er for dårlig, mener Redningsselskapets regionleder i nord, Katrine Lind-Olsen.

Mange av elevene har aldri svømt i så kaldt vann før, og det blir en helt annen opplevelse enn å svømme i et basseng. Foto: Espen Sandmo / NRK

På jumboplass i Norden

– Opplæringen er absolutt ikke bra nok. Bare 41 prosent av norske tiåringer kan svømme, og vi er på jumboplass i Norden. Vi må i alle fall få fylt vann i alle bassengene som står tomme, mener Lind-Olsen.

I Namsos står lærer Harriet Engesvik i bresjen for opplæringen i svømming og livredning ute i sjøen.

Da NRK besøker Namsos er det bare ti grader i vannet, og fjerdeklassingene fra Namsos barneskole bruker våtdrakter i vannet.

– Ja, de må ha det så de ikke stivner helt. For det er noe helt annet å lære seg og svømme ute i kaldt vann, enn i et basseng, understreker hun.

Svømmelærer Harriet Engesvik mener det er svært viktig at ungene får være ute i sjøen, og kjenne på det kalde vannet. Foto: Espen Sandmo / NRK

75 omkom i sjøen

I fjor omkom 75 nordmenn i drukningsulykker, og ved utgangen av mai hadde 25 personer omkommet i sjøen så langt i år. Norges Svømmeforbund er også glad for at flere norske barn lærer seg å svømme ute i sjøen.

– Det er ha erfaring både innendørs og utendørs er viktig, man får på den måten erfare hvordan ferdighetene man har inne påvirkes utendørs.

– Ute har man varierende vanntemperatur, strømninger i vannet, bølger, vind som påvirker svømmeferdighetene, sier utviklingskonsulent Jan Kjensli i svømmeforbundet til NRK.

Det er bare ti grader i vannet, og skoleelevene i Namsos må bruke våtdrakter for ikke å stivne helt. Foto: Espen Sandmo / NRK

I 2018 hadde bare 2 prosent av norske skoleelever svømmeopplæring utendørs, ifølge Utdanningsdirektoratet. De siste årene har flere fått prøve seg, men Redningsselskapet mener myndighetene må ta dette mer alvorlig enn de har gjort til nå.

– Store variasjoner

– Vi har et prosjekt som heter Trygg i vann, og driver opplæring av mange barn. Men altfor få skoler er med, og variasjonene er veldig store. Det er veldig avhengig av engasjerte personer i skolene, og da blir forskjellene veldig store. Alle rundt om i landet må få tilbudet, sier Katrine Lind-Olsen i Redningsselskapet.

Utdanningsdirektoratet er glad for at flere skoler nå driver opplæring i svømming og livredning utendørs.

– Dette er veldig bra og er i tråd med kompetansemålene i læreplanen for kroppsøving. Skolene står fritt til å velge å gjennomføre svømming ute, hvis de vurderer forholdene som trygge. Elevene skal lære jo lære svømming, selvberging og livredning over flere trinn, understreker seniorrådgiver Reidunn Aare Matthiessen overfor NRK.

– Det er fint at mange elever på barnetrinnet får anledning til å øve på svømming og selvberging ute i naturen under trygge forhold.

– På ungdomstrinnet skal alle elever lære å gjennomføre livberging i vann, ute i naturen. Det er viktig at elevene lærer å ta vare på seg selv og andre under realistiske forhold ute, opplyser Matthiessen.

– Flere skal bade sammen

Svømmelærer Torleif Formo i Namsos legger vekt på at elevene skal klare seg i kaldt vann.

– Nå før badesesongen skal de få kjenne litt på å være ute i det kalde vannet. Oppleve bølger, og litt mer utetemperatur. Dette er viktig for å unngå ulykker. Vi har fokus på at flere skal bade sammen, slik at de kan ta vare på hverandre i vannet, sier Formo.

– Det er jo ute drukningsulykkene skjer, og derfor er det viktig at ungene får kjenne på det. De lærer seg at det ikke er mulig å svømme like langt som i et basseng. De klarer ikke å svømme langt i iskaldt vann. Jeg tror de blir flinkere til ikke å overvurdere sine egne ferdigheter i sjøen, sier Harriet Engesvik.