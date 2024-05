– Akkurat som Reitan Convenience Sverige skal heller ikke vi ta inn nye produkter og merkevarer i denne kategorien fra 2026. Vi ser allerede en synkende etterspørsel på sigaretter og ønsker å bidra til å fase dette ut på sikt.

Det sier kategori- og innkjøpsdirektør Anniken Staubo i Reitan Convenience til NRK.

E24 meldte det først.

Målet er å slutte helt

Mandag morgen skrev den svenske avisa Aftonbladet at Pressbyrån og 7-Eleven slutter å selge sigaretter i Sverige fra og med 2026.

Målet er å slutte helt med salg av sigaretter.

– Vi ønsker å jobba for at produktene forsvinner fra markedet, sier Anna Wallenberg til avisa.

Pressbyrån er eid av norske Reitangruppen. Wallenberg er administrerende direktør i Reitangruppens svenske avdeling.

– Risikoen med tobakkrøyking er godt kjent, både når det kommer til helserisikoer, men også påvirkning på miljøet og arbeidsforholdene i produksjonen. Vi ser også at det finnes land som innfører ulike former for forbud mot røyking, sier hun.

Kreftforeningen fornøyde

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, er kjempeglad for nyheten.

– Vi i Kreftforeningen er utrolig glade for å høre at 7-eleven og Pressbyåran vil slutte å selge sigaretter i Sverige. Røyking er den viktigste enkeltårsaken til kreft og fører til store tap og lidelser for de som rammes og for resten av samfunnet. I Norge er det anslått at over 5000 dør hvert år på grunn av tobakk.

– Vi blir ekstra stolte av at initiativet i Sverige kommer fra norskeide Reitangruppen. Vi håper de vil gjøre det samme i Norge og at det inspirerer andre i norsk næringsliv til å gå foran politikken og ta egne grep for en mer bærekraftig og tobakksfri fremtid.