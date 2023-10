Aashild har levd med smerter i nesten to år – først nå får hun operasjon

Det har gått nesten to år siden Aashild Karlsen Timannsvik fikk vite at hun måtte opereres for brokk.

Nå har hun endelig fått dato, men ventetiden har vært smertefull og lang.

– Jeg merker at om jeg bare går noen meter så er det vondt.

Dårligere livskvalitet

Det var like før julefeiringen i 2021 at den tidligere kreftpasienten plutselig fikk sterke smerter og ble innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim.

– Da fikk jeg beskjed om at jeg ble satt opp på prioritert liste, men at det kunne være litt ventetid.

Timannsvik forteller at det har gått utover livskvaliteten hennes.

– Det er så vondt at jeg skriker, så det er mange våkne netter hvor jeg bare ligger og vrir meg.

Hun forteller at både hun og fastlegen har purret på sykehuset flere ganger.

– Etter hvert kom arbeidsgiver på banen og sa at de ikke kunne gi meg lengre permisjon, så det la nok litt ekstra press på dem.

Aashild sier smertene har vært store. Foto: Mathias Kartveit Mikalsen / NRK

Timannsvik har vært mye hjemme gjennom sykdomsperioden, noe hun synes har vært tøft.

– Jeg er veldig glad i å være sosial og prøver å være med på det jeg kan, men med smertene er jeg er alltid redd for å måtte dra hjem eller avlyse avtaler.

Hun sier at det har skjedd at hun har vært på besøk og bare måtte reise seg fra bordet og gå fordi det er så vondt.

– Det er frustrerende. Jeg orker ikke å sitte her hjemme og se på fire vegger hele dagen heller.

– Ikke en ønsket situasjon

Ved St. Olavs hospital er det i dag i underkant av 100 pasienter som venter på en type brokkoperasjon.

Fagdirektør Birger Henning Endreseth sier at det er flere faktorer som spiller inn når det gjelder ventetid.

– Det er ulik behandling og ventetid ved lyskebrokk, arrbrokk og mellomgulvsbrokk. Brokkpasienter er ikke en ensartet gruppe, og ventetiden vil derfor variere med hvor alvorlig tilstanden er.

I november tok sykehuset i bruk det nye journalsystemet Helseplattformen. Da mistet de mye av oversikten over hvor mange pasienter de har behandlet og hvor mange som venter på behandling.

– Etter innføring av Helseplattformen har vi ikke hatt gode nok styringsdata. Det gjelder også for ventelister og ventetid. Vi har imidlertid manuelle rutiner som sikrer at vi prioriterer riktig og følger opp eventuelle fristbrudd, sier Endreseth.

Fagdirektør ved St. Olavs hospital, Birger Henning Endreseth. Foto: Geir Otto Johansen

– Under pandemien og i ulike perioder etterpå har ventetiden for godartede tilstander, som brokk, dessverre økt noe, og vi har forståelse for at dette er lenge å vente på operasjon.

Han forteller at kreftoperasjoner eller pasienter med andre tilstander der ventetid kan medføre betydelig tap av prognose eller liv, prioriteres, men at det er leit å høre om Timannsviks situasjon.

– Det er ikke en ønsket situasjon.

– Kjedelig å vente

Hjemme i huset i Trondheim har hverdagen vært preget av sykdommen.

– Det er dritkjedelig bare å være hjemme. Det er det verste som er. Jeg har strikka 30 gensere, 30 par sokker og ett pledd i løpet av ett år. Det er det eneste jeg får til å gjøre uten å bli plaga etterpå, sier Timannsvik.

Hun sier det er greit å ha noe å henge fingrene i, ettersom hun ikke klarer å gjøre stort rundt i huset uten at smertene kommer.

– Det har tatt mye lengre tid enn det jeg hadde forestilt meg.

Til tross for at det har tatt tid har hun holdt motet oppe. Nå nærmer det seg operasjon, og det er med skrekkblandet fryd hun forteller:

– Jeg gleder meg, men gruer meg litt til etterpå fordi jeg vet at det er fryktelig vondt. Det er jo sånn at de må sette epidural, og det er jeg ikke noe glad i.

– Men som jeg har sagt hele tiden, så skal det nok gå bra.