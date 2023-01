Helseministeren ber sykehusene kutte ned på vikarer

Tirsdag formiddag holder helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sykehustalen ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Der legger hun frem forventningene sine til sykehusene for året.

Her er noen av kravene hun stiller til sykehusene:

Sykehus skal ha kritisk gjennomgang av egen vikarbruk

Helseforetak skal utarbeide felles rapport om bemanning

Fagfolk skal bruke mer tid på pasientene

Sårbare barn og unge skal følges opp

Kjerkol legger ikke skjul på at den økonomiske utviklinga i samfunnet gjør at sykehusene må skru igjen krana.

Det blir tøffe prioriteringer for 2023, ifølge helseministeren.

– Jeg vi be helsesektorene se på hva de kan gjøre mindre av, sier Kjerkol i talen.

Helseministeren sier i talen at stramme budsjett gjør at større investeringsprosjekter og vedlikehold av sykehus kan måtte utsettes. Kjerkol mener det er et overforbruk av laboratorie- og røntgentjenester, og sykehusene må nå kartlegge bruken av disse, sier hun.

Færre vikarer

Sykehusene må kutte ned på vikarbruken og begrense innleie, mener Kjerkol.

I 2021 brukte helseforetakene 648 millioner kroner på vikartjenester, ifølge Norsk Sykepleierforbund.

Målet med dette kravet er ifølge regjeringen å skape bedre arbeidsforhold og trygge arbeidstakere.

– Å betale mer for samme type fagfolk gjennom byråene enn om de var ansatte på sykehuset, må vi ha en slutt på, sier Kjerkol.

Helseforetakene skal også lage en felles rapport om personell og kompetanseutvikling.

Den skal blant annet gi oversikt over behovet for spesialister. Der skal de ha klare tiltak for å rekruttere, videreutvikle og beholde fagfolk, sier helse- og omsorgsministeren.

– Vår knappeste ressurs er kompetente fagfolk, sier Kjerkol i talen.

Yngre legers forening: – Vanskelig å kutte i vikarbruk

Kristin Kornelia Utne er leder i Yngre legers forening. Hun er bekymra for sykehusøkonomien og sykehusenes evne til å levere tjenester.

Utne har klare forventninger til helseministeren og mener sykehusene må kompenseres fullt for prisveksten som har vært det siste året. Det nåværende budsjettet for helseforetakene er et kuttbudsjett, mener Utne.

– Det vil ha store konsekvenser for hvordan vi kan drifte sykehus for neste år, sier lederen for Yngre legers forening.

Utne støtter Kjerkols ønske om hele, faste stillinger i helsevesenet, men tror det blir krevende å kutte stort i vikarbruk.

– Men i situasjonen vi er i med etterslep etter pandemien og stort behov for helsetjenester så tror jeg det blir veldig vanskelig. Dersom vi ikke skal bruke innleie, så betyr det at egne ansatte må jobbe mer overtid. Det bekymrer meg med tanke på belastningen på de som er i tjenesten, sier Utne.

Kristin Kornelia Utne er leder i Yngre legers forening. Hun tror det blir vanskelig å kutte stort i vikarbruk på norske sykehus. Foto: Michaela Klouda / Yngre legers forening

Mindre rapportering

Det går også frem av sykehustalen at sårbare barn og unge skal prioriteres i helsevesenet.

Dette skal skje gjennom satsing i barnevernet, tiltak for å avdekke omsorgssvikt og barnemishandling og styrking team for lindrende behandling av barn.

Disse teamene får nå 30 millioner kroner mer av regjeringen, opplyser helseministeren.

– Vi vet at pandemien fikk konsekvenser for barn og unge. Fra helsesida må vi bidra til å bedre situasjonen for utsatte barn, sier Kjerkol i talen.

Helseminister Kjerkol vil også at fagfolk på sykehusene skal bruke mer av tiden sin på pasienter, og mindre tid på rapportering.

Helseforetakene må blant annet gå gjennom rapporteringskravene i psykisk helsevern og i tverrfaglig rusbehandling.

– Hensikten er at rapporteringa skal bli mer effektiv og til nytte og at vi skal slutte med unødvendig rapportering, sier Kjerkol.