Har brukt flere år på å finne svar på krill-massedød langs kysten

Folk har i mange år rapportert om dette litt rare kystfenomenet. Antall observasjonene har økt med årene, og de har kommet fra hele landet – unntatt Skagerrak- og Finnmarkskysten.

I 2014 startet Havforskningsinstituttet med en systematisk registrering av observasjonene.

Mange steder har det vært oppdrettsanlegg i nærheten. Folk som har rapportert om krill-døden, har vært bekymret for at det kan ha sammenheng med lusekjemikalier som brukes i oppdrettsnæringen.

Fiskeridirektoratet ba derfor forskere ved Havforskningsinstituttet i 2018 om å undersøke mulige årsaker til denne mystiske og plutselige krilldøden.

Fakta om krill Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet Tre hovedarter er utbredt i norske farvann: Meganyctiphanes norvegica, Thysanoessainermis og Thysanoessa longicaudata

Krill er en nøkkelart i økosystemet: Den beiter på planteplankton og dyreplankton, og den er byttedyr for andre rovdyr som fisk, hval og sjøfugl.

Krill utgjør en meget viktig del av dyreplankton i Barentshavet. Det drives også fangst av krill.

Krillen holder seg gjerne på dypt vann om dagen for å unngå predatorer, og vandrer til høyere vannlag om natten. (Kilder: Havforskningsinstituttet og Store norske leksikon)

Har undersøkt 79 tilfeller

Forskerne har gjennomgått alle observasjonene, og resultatet er nå publisert i en omfattende rapport.

– Vi har undersøkt 79 tilfeller hvor fjæra har vært helt rosa på grunn av død krill som har strandet av en eller annen grunn. Ut fra laboratorieforsøk vet vi at krill er veldig følsom for avlusningsmiddelet hydrogenperoksid som brukes i oppdrettsanlegg.

Det sier havforsker og førsteforfatter av rapporten, Guldborg Søvik, til NRK.

Hun forteller at det har vært vanskelig å kunne påvise en eventuell årsakssammenheng ute i felt. Forskerne har måttet sjekke om det har vært noen overlapp i tid og rom, altså om det har vært utført noen avlusninger ved oppdrettsanleggene i nærheten, og i forkant, av observasjonene om krill-massedød på de ulike stedene.

Kjemisk avlusing av oppdrettsfisk, såkalt badebehandling, foregår enten i en oppdrettsmerd i havet eller om bord i brønnbåt.

– Når behandlingsvannet slippes ut, har det en høy konsentrasjon av avlusningsmidler. Konsentrasjonen blir lavere når avlusningsvannet driver bort fra anlegget og blander seg med det omkringliggende sjøvannet. Vi har brukt datasimuleringer for å se hvor langt avlusningsvannet driver, forklarer Søvik.

Strandet krill ved Mundheim i Hardangerfjorden (Kvam kommune i Hordaland), for rundt 17 år siden. Foto: Pål Biseth er Strandet krill ved Mundheim i Hardangerfjorden (Kvam kommune i Hordaland), 10. mars 2018. Foto: Bjørn Kjetil Hansen

Kan ha sammenheng med lusekjemikalier

I 11 av disse 79 tilfellene var det rapportert om badebehandling på oppdrettsanlegg innenfor 10 kilometers avstand hvor fjæra var dekt av døde krill.

– Simuleringene viste at det var sannsynlig at avlusningsvannet overlappet med funnstedene i tre av disse tilfellene, sier Søvik.

Hun vil ikke utelukke at lusemidler kan ha spilt en rolle i flere av tilfellene. Havstrømmen er bare én faktor, vindretning kan være en annen.

Krill-massedød som kan knyttes til avlusing Totalt antall observerte tilfeller 79 Ingen konklusjon 1 Ikke sannsynlig 12 Lite sannsynlig 55 Kan ikke utelukkes 8 Sannnsynlig 3 (Kilde: Havforskningsinstituttet: Døde og strandete krepsdyr)

Dessuten har de måttet se nærmere på oppdrettsbransjens egenrapportering om avlusing. Den har nemlig ikke alltid stemt overens med andre data.

– Vi har måttet kryssjekke. Det har vært oppdrettsanlegg hvor registrert antall lakselus har falt betydelig fra én uke til den neste uten at det er rapportert om avlusing. Vi har derfor måttet sjekke disse opp mot opplysninger om utskrevne legemidler fra Mattilsynet, sier havforskeren og tilføyer:

– Det kan være mange årsaker til at krill strander. Men i de fleste tilfellene vi har undersøkt her, kan vi ikke knytte strandingene til rapportert avlusing med lusekjemikalier.

GRANSKET ULIKE KREPSDYR: Forsker Guldborg Søvik og hennes kolleger ved Havforskningsinstituttet har undersøkt både krill, raudåte, hvalåte og dypvannsreke i forbindelse med denne rapporten Foto: Torhild Dahl / Havforskningsinstituttet GRANSKET ULIKE KREPSDYR: Forsker Guldborg Søvik og hennes kolleger ved Havforskningsinstituttet har undersøkt både krill, raudåte, hvalåte og dypvannsreke i forbindelse med denne rapporten Foto: Torhild Dahl / Havforskningsinstituttet

Påfallende mange observasjoner på Vestlandet

Forskerne bak rapporten mener det er påfallende at de aller fleste av de 79 tilfellene som de har undersøkt, er fra fjorder på Vestlandet – områder med mye oppdrett og muligens dårligere vannmiljø:

«Tilfellene i de vestlandske fjordene bør derfor undersøkes nærmere. Vi vet for lite til å kunne utelukke en sammenheng mellom oppdrettsaktivitet og massestrandinger av krill i dette området.»

Dessuten påpeker Søvik at forskerne ikke har undersøkt, og dermed ikke vet, om desinfeksjonsmidler som brukes av brønnbåtene og som deretter slippes ut, kan være skadelig for krill og andre arter i havet.

– Men disse 79 tilfellene av massedød av krill, har de noen konsekvenser for bestanden eller økosystemet?

– Vi har ingen overvåking av krillbestanden, så vi har ingen data på hvor mye krill som finnes i fjordene. Vi vet heller ikke hvor mange tonn som har strandet opp gjennom årene, og hvor mye det utgjør av totalbestanden. Så jeg vil ikke spekulere om det har noe som helst å si for bestanden, sier Søvik.

LYNGEN-REKER: Bløte og ødelagte reker fra Lyngen 6. september 2018: (Øverst fra venstre, med klokka) Ødelagt ryggskjold der gjellene er blottet, bløt reke, reke med hvite prikker på ryggskjoldet og bløte/ødelagte reker. Foto: Guldborg Søvik / Havforskningsinstitutttet ALTA-REKER: Bløte og ødelagte kokte reker fra Altafjorden 25. oktober 2018 (ødelagt ryggskjold der gjellene er blottet) sammen med en normal kokt reke fra Skagerrak (nederst til høyre i bildet). Foto: Guldborg Søvik / Havforskningsinstituttet

Undersøkte også deformerte reker

Havforskningsinstituttet har også sjekket flere observasjoner av reker som enten hadde forsvunnet fra rekefelt, var døde da de ble trålt, eller av unormalt dårlig kvalitet.

Forskerne fikk for eksempel tilsendt reker fra Lyngen og Altafjorden som var myke og bløte i skallet. Spørsmålet var om disse kunne ha spist rester av fôrbaserte lusemidler. Disse midlene bryter ned hudskjelettet til lakselusa, som består av det samme som rekeskall.

Forskerne analyserte derfor prøver av de bløte rekene for rester av fôrmidler, uten å finne det. Rester av bademidler som kan være dødelige for reker, er mindre enn det er mulig å måle med dagens metoder. Derfor ble ikke rekene analysert for dette, opplyser Havforskningsinstituttet.