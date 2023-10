Fant to flyvrak fra andre verdenskrig

Da andre verdenskrig var slutt i 1945 ble det tyske transportflyet Blohm & Voss BV 222 senket i Trondheimsfjorden utenfor Trondheim.

Det var ett av de største sjøflyene som ble brukt under krigen, men etter at tyskerne forlot det i Norge, var det ingen som hadde bruk for det lenger. Dermed ble det skutt hull i, og overlatt til bølgene.

Siden har ingen sett det digre flyet som ble tatt i bruk i 1941.

– Det er et kjent fly som det har vært lett etter i årtier, sier Jonas Follesø.

Han er teknologidirektør i droneselskapet Blueye Robotics.

Teknologidirektør Jonas Follesø sier det er lett etter det tyske transportflyet i flere tiår. Foto: Blueye Robotics

Funnet på tokt

Hugin-teamet til marinen var på tokt i Trondheimsfjorden for å kartlegge havbunnen, da de oppdaget noe spesielt på sonaren.

På 318 meters dyp oppdaget de det tyske transportflyet.

– Det var ikke et kjent fly fra før, så vi gravde i arkiver og søkte ekspertkompetanse på museum. Da fant vi ut at det var et veldig interessant funn, sier nestkommanderende, Morten Gjerde Standal.

Propellen til det tyske transportflyet. Foto: Blueye Robotics

Litt lenger inn mot Trondheim fant de enda et fly. Det var en Heinkel HE-115, som lå på 253 meters dyp. Ingen av flyene har blitt funnet før.

– I vår vanlige jobb var det artig å finne noe sånt, som også har et historisk perspektiv, sier Standal.

Det var Hugin-teamet til marinen som først oppdaget vrakene. Foto: Marinen

Urørt siden 1945

Det ligger mange fly fra krigen i Trondheimsfjorden, men det spesielle med de siste funnene er at ingen av dem er rørt siden de gikk ned.

Andre fly har blitt «plyndret» og plukket på av sportsdykkere og andre interesserte, men disse flyene ligger såpass dypt at det ikke er mulig.

– Det er stort sett bare avanserte farkoster, som har mulighet til å gå så dypt ned, sier Standal.

Heinkel-flyet ligger på 253 meters dyp i Trondheimsfjorden. Foto: Blueye Robotics

– Stor drivkraft

En av dem som var raskt ute etter funnet ble kjent, var Jonas Follesø i Blueye Robotics.

– Det å undersøke krigsvrak i Trondheimsfjorden er en veldig stor drivkraft for de ansatte i Blueye. Helt siden vi begynte å jobbe med droner har vi undersøkt mange av vrakene som er her. Hver gang det blir oppdaget noe nytt, ønsker vi å være raskest mulig ut for å se hva som er funnet, sier han.

– Dette er jo vrak vi også har lett etter og lest om i alle de sju årene jeg har jobbet i Blueye.

– Det er en spennende å lære noe om historien, følelsen av å være med å se noe ingen har sett før. Gleden av å kunne dele det med lokalbefolkningen i Trondheim og andre flyinteresserte, og så er det også en testing av utstyret vi lager i reelle, krevende miljøer.

Transportflyet Blohm & Voss BV 222 var 36 meter langt, og hadde et vingespenn på 46 meter. Foto: Bundesarchiv

– Veldig mange av krigsvrakene fra andre verdenskrig blir gradvis ødelagt av saltvann, tidevann og bølger. Så det å aktivt dokumentere krigshistorie, og gjenstander fra andre verdenskrig, er veldig viktig. Vi har litt tid før veldig mange av vrakene blir helt nedbrutt, sier han til NRK.

Brytes ned i naturen

Historiker Knut Sivertsen er rådgiver ved justismuseet i Trondheim, og er glad flyene er funnet.

– Både før, under og etter krigen gikk jo fly tapt. Og spesielt i krig kanskje, fordi vedlikeholdet kan bli så som så. Det var dårlig med ressurser og man hadde det travelt, og ofte så gikk det gærent.

Historiker Knut Sivertsen er glad for at flyvrakene er funnet, men tror ikke de kan hentes opp av sjøen. Foto: Morten Andersen / NRK

Men Sivertsen tror ikke det er mulig å heve flyene.

– Dette er et digre vrak, og blir nok liggende der de ligger, mener historikeren.

– Naturen begynner å ta dem tilbake. Vi ser til og med korallvekst enkelte plasser på flyet.