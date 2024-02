– Det er følelsen av at deres lidelser og skader ikke er noe vi vanligvis ser eller forstår som naturlige, sier Håkon Asak.

Han er medisinsk ansvarlig for luftevakuering i Forsvarets sanitet. For Asak er ikke arbeidshverdagen som for de fleste andre leger.

Norge har ansvar for evakuering av hardt skadde soldater i Ukraina. Arbeidsplassen til Asak er i et gammelt SAS-fly. Den siste 737-modellen SAS fortsatt operer med.

Forsvaret har i mange år hatt avtale med SAS om ombygging av et fly som til vanlig har fraktet SAS-reisende.

Flyet har blitt bygd om når det har vært behov for det, men det siste året har flyet kun blitt brukt til evakuering og har vært utstyrt for dette hele tiden.

Asak sier at flyet nå blir brukt som en ambulansemaskin. Flyet er så godt utstyrt at legene utfører flere forskjellige behandlinger i luften. På lik linje som på en intensiv behandling på bakken.

– Vi liker å kalle det en flyvende intensivavdeling.

Flere alvorlige skader

Asak forteller det er Ukraina som bestemmer hvilke pasienter de ønsker å evakuere ut av landet.

Soldatene kommer med flere ulike og alvorlige skader.

– Vi tar imot veldig komplekse skader. Det er ofte kombinasjon av eksplosjon og skuddskader. Og vi har også hentet ut ganske mange med brannskader, som er veldig kompliserte og ressurskrevende pasienter.

Men det er ikke bare hardt skadde soldater som blir behandlet på flyet.

– Vi henter også ut noen sivile som har alvorlige kreftdiagnoser, for å avlaste det ukrainske helsevesenet. Vi har også fraktet både kreftsyke barn og barn med livstruende brannskader.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) forteller til NRK om hvorfor Norge har valgt å engasjere seg i den medisinske evakueringen.

– Da EU våren 2022 mottok anmodninger fra Ukraina om bistand til medisinsk evakuering, var det viktig for regjeringen at Norge bidro – slik en rekke andre land også gjorde.

Blir preget

På flyet møter Asak takknemlige mennesker fra Ukraina. Teamet tar seg tid til å sørge for at de føler seg trygge.

Asak innrømmer at det gjør noe med ham å være så tett på.

– Det er klart at dette blir man preget og reflektert over. Det skulle bare mangle. Dette er et viktig oppdrag for å hjelpe Ukraina å vinne krigen, og dette er en veldig konkret type oppdrag hvor man for den enkelte pasient betyr det veldig mye.

Norsk medisinsk evakuering Ekspander/minimer faktaboks Totalt har norsk medisinsk evakuering bidratt til å transportere 1553 pasienter til Norge og til andre land.

364 av disse pasientene er evakuert til Norge for å få behandling ved norske sykehus. Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet.

Flere historier har skapt følelser hos legen, men spesielt en pasient har gjort sterkt inntrykk.

– En ung student vervet seg til det ukrainske militæret like etter Russlands invasjon. Han ble lam fra halsen og ned etter å ha blitt skutt av en snikskytter. Vi fikk evakuert ham til Norge, og det viste han takknemlighet for. Men livet hans er nå ødelagt, sier Asak.

– På direkte spørsmål om han angrer, svarte han tydelig at det er hans plikt. Sånt gjør sterkt inntrykk.

Forlenger tilbudet

Kjerkol sier at planene for fremtiden er klare.

– Vi er, og skal fortsatt være, en viktig del av det europeiske samarbeidet for å hjelpe og støtte Ukraina.

Regjeringen har nylig besluttet å forlenge tilbudet om transport av pasienter til ut november 2024, etter anmodning fra EU.

– Hvordan vurderer helseministeren betydningen av Norges samarbeid med EU i denne evakueringen?

– EU-kommisjonen har beskrevet ordningen som en bærebjelke i arbeidet med medisinsk evakuering av ukrainske pasienter, skriver Kjerkol.

– Det nære samarbeidet Norge har med andre europeiske land, frigjør sykehussenger i Ukraina og gir sårede soldater og syke ukrainere sykehusbehandling og hjelp.