Hadde aldri vært nord for Trondheim – ble med på lofotfiske

Kaia Urdahl studerer til vanlig kjemi i Trondheim. På søndag blir hun å se i NRKs nye realityserie «Skårungen». Årsaken til at hun meldte seg på var for å bedre kjennskap til hvordan hennes forfedre levde.

– Det var tanken på det at mine forfedre har levd av dette yrket i tusenvis av år. Det er en del av nasjonaliteten vår som har vært viktig for vår kultur, sier hun.

En ekte skårunge

En skårunge er en betegnelse på en ung stormåke, men brukes også om den som er ute på fiske for første gang.

– Jeg visste ikke hvordan jeg kom til å takle sjø. Jeg har veldig lite erfaring med yrket fra før av, så jeg fikk et par sjokk under innspillingen.

Deltakerne i «Skårungen» fordeles på tre båter. Her «Sandfjordjenta». Foto: Håvard Jenssen / NRK

Hennes kjennskap til Nord-Norge og Lofoten var også begrenset.

– Da jeg dro til Lofoten hadde jeg ikke vært nord for Trondheim, så det var bare et eventyr for min del, forteller hun.

Sjøsyke

Det ble en tøff start på livet som fiskere for deltakerne.

– Det hadde vært storm dagen før vi skulle ut på sjøen for første gang, og da får du sånne etterdønninger. For en osloborger gikk ikke det så bra, sier Urdahl.

Hun vil ikke avsløre for mye av hva som skjer, men forteller at hun ble ganske sjøsyk.

– Den første dagen fikk vi et tips fra noen hardbarkede fiskere. De sa vi skulle spise masse, helst så mye at vi var mett i flere dager slik at vi bare kunne kaste opp. Gjør man det skal man visstnok bli mindre sjøsyk, men det hjalp ikke for min del, forteller hun.

At det å være fisker er hard arbeid var hun forberedt på før innspillingen startet.

– Å være fisker er et veldig flott yrke med tanke på natur og arbeidstid. Men det er veldig fysisk krevende. Det tærer på det både fysisk og mentalt.

– Har mye å lære

Urdahl kommer fra Montebello som ligger på vestkanten i Oslo. Det har ført med seg en del fordommer.

– Jeg hadde lyst til å motbevise et par ting. Det blir snakket så høyt om at man er sånn og sånn. Uansett hvor du går så får du det i fleisen.

Om hun klarte å motbevise fordommene vil hun ikke avsløre, men hun tror TV-seerne kan lære litt av hvert av serien.

– Jeg tror nordmenn generelt kan for lite om hvor de kommer fra og hvem de egentlig er.

Første episode av «Skårungen» ser du på NRK1 søndag klokken 20:15.