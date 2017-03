Den enorme fisken ble tatt på stang onsdag ettermiddag av Enrico Wyrwa.

– Vi får store langer hvert år, men ikke fisk over 37 kilo. Så store fisker er veldig sjeldne, sier Wyrwa til nettstedet hooked.no som omtalte saken først.

LES OGSÅ: Fikk kjempetorsk på kroken i verdens sterkeste malstrøm.

Tatt på 113 meters dyp

Wyrwa eier og driver Sjøhusferie AS på Hitra og er godt kjent med store fisker.

– Dette er faktisk ikke den største langen jeg har fått, men den er ikke langt unna, forteller han.

Wyrwa var på sjøen sammen med Kersten Willmann da kjempefisken bet på kroken. De fisket i et område hvor det mellom 100–120 meter dypt. Loddet viste 113 meter da langen tok agnet.

Lange Ekspandér faktaboks Er ein fiskeart i brosmefamilien

I Norge er fisken vanleg lange heile kysten

Finns på 100-1000 meters djup

Den kan bli opptil 210 cm og 45 kilo, men vanlegvis ikkje lenger enn ein meter

Lever i små stimer eller åleine

God matfisk, smaken kan likne på torsk Kjelde: wikipedia.org

LES OGSÅ: Andreas fikk monstergjedde på kroken.

Har tatt lange på 40 kilo

Det er likevel ikke helt uvanlig å få lange på rundt 30 kilo på kroken når man fisker i området vest for Hitra.

Dette er faktisk ikke den største langen Enrico Wyrwa har fått. Foto: Kersten Willmann

– Vi får to-tre langer på over 30 kilo hvert eneste år, men fisk over 35 kilo er veldig uvanlig. Det er egentlig bare mulig under gytingen i tidsrommet februar-april. Fisk på 40 kilo får vi nesten aldri, sier Wyrwa.

Også verdensrekorden ble håvet inn her, ifølge Wyrwa.

– I løpet av mine 15 år på Hitra har jeg selv fått en 40-kilos. I tillegg ble verdensrekorden på 46,7 kilo tatt her for noen år siden.