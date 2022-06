I tre år har Hommelviks håndballag med gutter født i 2007, drømt om å reise på cup i Barcelona.

Utallige dugnadstimer har blitt lagt ned, og i år skulle det endelig skje.

Reisen var bestilt, ferien var planlagt og forventningene store.

– Guttene har hatt en langsiktig plan i tre år. De har jobbet med dugnader, og drømmen har virkelig vært denne turen her, sier trener Merete Stav Lervang.

De siste to årene har det meste av cuper og arrangementer blitt avlyst på grunn av koronarestriksjoner.

– Så gleden var stor da samfunnet åpnet igjen, og guttene skjønte at turen skulle gjennomføres.

Guttelaget fra Hommelvik har planlagt tur til cupen i Barcelona i flere år. Foto: Privat

Hang i en tynn tråd

Så, ei uke før avreise, var drømmen i ferd med å bli knust.

Flyturen ble kansellert på grunn av streik.

– Vi skjønte at turen hang i en syltynn tråd, sier treneren, som skryter av foreldregruppa, som videre sjekket ut alle mulighetene for at guttene skulle komme seg på tur.

– Jeg tror vi har vært innom alle flyplassene i Europa for å sjekke om de hadde plass til guttene våre, foreldre og søsken.

Løsninga de endte opp med startet med buss fra Hommelvika mandag morgen klokken 05.00. Turen gikk til Larvik, hvor det videre ble båt til Hirtshals.

Her ventet en ny buss som tok guttene til Aalborg hvor det ble overnatting.

Dagen etter ble reisefølget hentet av en tredje buss, som tok dem til Billund.

Her er guttene endelig på flyplassen. Foto: Privat

Der var jubelen stor da de kunne gå om bord på flyet tirsdag kveld.

– Etter 45 timer med reise kom vi oss fram klokka 2 i natt. Og drømmen har blitt til virkelighet, sier Lervang.

Hun skryter av guttene, som aldri ga opp og var positive på turen.

– Det har gått over all forventning. Jeg tror ingen har vært der at de har angret – det har vært topp stemning hele tida.

Her bryter jubelen løs på plass i flyet fra Billund. Du trenger javascript for å se video. Her bryter jubelen løs på plass i flyet fra Billund.

Fornøyde gutter

På telefonen fra Spania – like etter å ha kommet opp fra bassenget, forteller guttene at de er glade for å være framme.

– Det har vært ganske slitsomt, særlig å sitte på buss i «basically» 15 timer. Så det har vært litt kranglete, men nå har vi kommet oss fram, sier Noah Rolstad Paulsen.

Han er ikke alene om å synes det er godt.

– Det å komme fram var veldig deilig. Da vi kom på hotellet i går, var vi kjempeslitne. Vi la oss og sov, og nå har vi vært og badet, sier Kristian Lervang onsdag formiddag.

Brage Rokhaug, Noah Rolstad Paulsen, Brage Sarheim, Kristian Lervang og Samuel Rosenlund kunne slippe jubelen løs etter 45 timer med reise. Foto: Privat

Guttene bekrefter at de har ønsket seg denne turen i flere år.

Og endelig skal cupen starte.

– Vi skal spille mot fire spanske lag og et islandsk lag i første omgang. Det er 5000 deltakere på cupen her, så dette er kjempestort å være med på, sier treneren.

Håndballen ikke viktigst

Men selv om guttene har nådd drømmen om å delta på cup i Barcelona, er det ikke selve håndballspillinga de har størst forventninger til.

– Jeg tror ikke håndball er i første rekke. Her er det opplevelsene som gjelder. Og guttene er kanskje mer opptatt av damer og sol, enn av håndball. Men det er akkurat som det skal være når de er gutter på 15 år, ler Lervang.

Og akkurat det kan guttene skrive under på.

– Håndball er egentlig bare bonusen, sier Brage Sarheim.

Sammen med resten av gjengen, satser han på å være på tur tilbake mandag.

Da etter ei litt kortere uke enn planlagt – men forhåpentligvis fylt med både håndball, bading og damer.

– Vi har ikke fått beskjed om avlysning, så vi satser på at vi kommer oss tilbake på mandag. Hvis ikke får vi bare bli igjen – det er jo ikke det verste det heller, sier treneren.