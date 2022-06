Mange nordmenn har tenkt seg på ferie i sommer, hvis de kommer seg unna flyplasskaoset. Og da kan det være lurt å pakke med seg solkremen.

Men noen kremer inneholder det Forbrukerrådet kaller «problematiske stoffer», så det kan være lurt å tenke litt på hvilken solkrem du kjøper.

NRK møter Jan Erlend Straume utenfor et apotek i Trondheim. Han tenker mest på faktoren og prisen når han kjøper solkrem. Han tenker ikke så mye på eventuelle hormonforstyrrende stoffer.

– Nei. Det har jeg ikke tenkt på, skal jeg være ærlig, sier Straume.

I Forbrukerrådets årlige solkremtest er det bare seks av 24 kremer som får toppscore. Det liker organisasjonen dårlig.

– Det er skuffende at så mange store og velkjente aktører fortsatt velger å produsere solkremer med problematiske stoffer når det åpenbart er mulig å produsere solkremer uten, sier direktør Inger Lise Blyverket.

Solkremene som får grønt fjes i testen er helt fri for allergifremkallende stoffer, miljøskadelige stoffer, mistenkte hormonforstyrrende stoffer og parfyme.

Jan Erlend Straume er en av de som har handlet solkrem til helgens finvær. Foto: Oda Marie Rønning / NRK

Streng test

Kravene for å få grønt fjes i testen er strenge.

– Vi har lagt lista høyt fordi dette er produkter som ofte smøres på huden til små barn og blir der i svært mange timer, sier Blyverket.

12 av de testede solkremene får dårligst mulig score.

– De får rødt fjes fordi de inneholder mistenkt hormonforstyrrende stoffer, blant annet syv ulike UV-filtre. Stoffene står på en felles myndighetsliste.

SKUFFET: Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket er skuffet over årets resultat av testen. Seks solkremer fikk gult fjes fordi de inneholder allergifremkallende eller miljøskadelige stoffer, eller parfyme. Foto: Forbrukerrådet

Perrigo er selskapet bak en av solkremene som har fått rødt fjes i testen.

Daglig leder Solveig Monstad skriver i en e-post til NRK at deres produkter er individuelt sikkerhetsvurdert basert på innhold og tiltenkt bruk.

Hun skriver at de er trygge å bruke for sine respektive målgrupper, og mener det er feil at solkremen har fått vurderingen den har fått.

– Testen det er snakk om her er basert på en gjennomgang av ingredienser, og er ikke en test av produktet – verken for effekt (solbeskyttelse) eller sikkerhet. Vi i Perrigo mener at denne type tester er med på å skape ubegrunnet frykt hos forbrukere, skriver Monstad.

Forbrukerrådet påpeker at det aller viktigste du kan gjøre før du går ut i sola er å smøre deg med solkrem. Testen de har gjort er ikke en test av solfaktoren, men en gjennomgang av innholdet i kremene.

– I utgangspunktet er den enkelte solkrem ikke farlig og utgjør ikke en risiko i seg selv. De problematiske stoffene er tillatt å bruke. Det er likevel bekymring knyttet til mange av stoffene, og den informasjonen vil vi forbruker skal ha, slik at de kan velge bort stoffer som gir allergi, stoffer som skader miljøet og stoffer som er mistenkt hormonforstyrrende, skriver Gunstein Instefjord, leder for forbrukerpolitikk i Forbrukerrådet.

Sånn er resultatene av testen: Ekspandér faktaboks Testen er utført av det danske Forbrugerrådet Tænk. Alle solkremene har faktor 30 og er kjøpt inn i Danmark våren 2022. Testen er en deklarasjonstest. Det betyr at det gjøres en gjennomgang av kjemikaliene som står på ingredienslisten for å se om de er allergifremkallende, miljøskadelige eller mistenkt hormonforstyrrende. Det er ikke gjort en laboratorieanalyse, og solkremen er ikke testet for faktor. Produsentene i Danmark er kontaktet for å sikre at produktene ikke er foreldet og at ingredienslistene stemmer. Kun produkter som selges i Norge er tatt med i Forbrukerrådets test. Disse kremene får grønt fjes: 6 produkter får toppscore og grønt fjes fordi de inneholder ingen miljøskadelige stoffer, allergifremkallende stoffer, parfyme eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer. Avivir – Aloe vera sun lotion SPF 30

Derma – Sun lotion SPF 30

Ecooking – Solcreme til kroppen SPF 30

La Roche-Posay – Anthelios hydrating lotion SPF 30

Meraki – Sun lotion pure SPF 30

Änglamark – Sunlotion SPF 30 Disse kremene får gult fjes: 6 produkter får midt-på-treet-score og gult fjes. Disse kan inneholde enten parfyme, allergifremkallende stoffer eller miljøskadelige stoffer – eller en kombinasjon av disse. Biotherm – Waterlover sun milk SPF 30

Rudolph Care – Sun body lotion SPF 30

Raunsborg – Sun lotion Nordic SPF 30

Garnier Ambre Solaire – Invisible protect SPF 30

Karmameju – Sun lotion SPF 30

Nuxe – Sun Delicious lotion SPF 30 Disse kremene får rødt fjes 12 produkter får dårligst score og rødt fjes. 11 av disse inneholder stoffer som er mistenkt hormonforstyrrende, og noen også parfyme, allergifremkallende stoffer eller miljøskadelige stoffer. Én solkrem inneholder ikke mistenkt hormonforstyrrende stoffer, men har likevel fått rødt fjes fordi den inneholder et svært miljøskadelig stoff. Cosmica – Sun lotion SPF 30

Annemarie Börlind – Sun care sun fluid SPF 30

Avène – Spray SPF 30

Calypso – Once a day SPF 30

Clarins – Sun care cream SPF 30

Lancaster – Sun Beauty Sun protective water SPF 30

Nivea – Sun Sensitive immediate protect+ SPF 30

P20 Riemann – Spray SPF 30 (100 ml)

Piz Buin – Tan & protect sun lotion SPF 30

Rituals – The ritual of karma sun protection milky spray SPF 30

Tromborg – Deluxe sun protection SPF 30

Vichy – Cell protect water fluid spray SPF 30 Kilde: Forbrukerrådet.no

Reduser tiden i sterk sol

Vitenskapskomiteen for mat og miljø publiserte i vår en rapport der de slår fast at bruk av solkrem beskytter mot visse hudkreftformer, og at det er gunstig for den generelle norske befolkningen.

Kreftforeningen er også tydelig på at solkrem er viktig for å beskytte seg. Men det er ikke nok.

– Det finnes mange andre måter man kan beskytte seg på, og skal vi få færre tilfeller av hudkreft i Norge må vi beskytte oss på flere måter.

Det sier Mona Stensrud. Hun jobber i seksjonen for forebygging hos Kreftforeningen.

Kreftforeningen har sammen med forskere og leger utviklet flere råd for å forebygge hudkreft.

– Det første og viktigste rådet er at man må eksponeres mindre for de sterkeste solstrålene midt på dagen. Det handler ikke om å unngå sol, men å få mindre av de sterkeste solstrålene, sier Stensrud.

Hun legger til at det også er viktig å bruke rikelig med solkrem, gjerne mer enn du tror. Anbefalingen er en håndfull for en voksen kropp.

I tillegg anbefaler Stensrud å behandle solkrem som ferskvare, og understreker at den kan gå ut på dato.

– Lukt på den og se om konsistensen er fin, likt som man gjør med melk.